Economía

El FMI publicó una extracción de más de USD 800 millones por parte de EEUU para asistir a la Argentina en un pago al organismo

La operación financiera, articulada a través de los Derechos Especiales de Giro del Fondo, permitió al Gobierno de Javier Milei cumplir con un vencimiento clave, que fue descontado del swap entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central local. El antecedente Qatar 2023

Guardar
El movimiento confirmó que la
El movimiento confirmó que la gestión de Donald Trump asistió a la de Javier Milei en la cancelación de ese vencimiento (REUTERS)

Datos recientes publicados en la web del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron que, en octubre, Estados Unidos transfirió más de USD 845 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) desde sus reservas, cifra que la Argentina sumó a su posición justo antes de ejecutar un pago de intereses al organismo por un monto equivalente.

La operación puso de manifiesto que la administración de Donald Trump asistió a la de Javier Milei en la cancelación de ese vencimiento. Posteriormente, la transacción se descontó de una porción del swap reciente entre ambos países, al igual que la intervención en el mercado cambiario por unos USD 1.900 millones, realizada por Scott Bessent para contener el precio del dólar antes de las elecciones legislativas, según explicaron fuentes directas a Infobae.

El DEG fue ideado como un “activo de reserva internacional” para complementar las tenencias oficiales de los países miembros. Su valor deriva de una canasta compuesta por el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.

Tenencias de la Argentina de
Tenencias de la Argentina de Special drawing rights (SDRs) o en castellano Derechos especiales de Giro (DEGs) en el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Durante octubre, la tenencia de DEGs de la Argentina se incrementó en 640,8 millones, al pasar de 29,6 millones a 670,4 millones. Según el tipo de cambio vigente del DEG, equivalente a aproximadamente 1,32 dólares estadounidenses, la variación representa cerca de USD 845,9 millones.

Este aumento correspondió exactamente con la disminución de las reservas estadounidenses, que cayeron de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones de DEG (una baja de 640,8 millones). La coincidencia numérica señala una transferencia directa de DEGs de Estados Unidos a la Argentina.

A principios de octubre, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, había anticipado que la asistencia financiera estadounidense hacia Argentina podía contemplar transferencias de DEGs. La última operación similar tuvo lugar con Qatar, que en agosto de 2023 aportó USD 775 millones en DEGs permitiendo a la Argentina cubrir su último pago al Fondo antes de las primarias de ese año, en las que Milei superó al entonces ministro de Economía Sergio Massa.

Tenencias de Estados Unidos de
Tenencias de Estados Unidos de Special drawing rights (SDRs) o en castellano Derechos especiales de Giro (DEGs) en el Fondo Monetario Internacional (FMI)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó en las últimas semanas operaciones de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de reconstituir reservas y ejecutar el pago de 621.130.208 DEGs (unos USD 845 millones al valor actual) al FMI.

El acuerdo de estabilización cambiaria entre el BCRA y el Tesoro estadounidense alcanza cerca de USD 2.800 millones, dentro del límite oficial máximo de USD 20.000 millones, establecido a fines de octubre. No trascendieron detalles sobre las condiciones de interés ni los plazos para la devolución de los fondos involucrados.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró este martes en MSNBC que el Gobierno argentino activó una porción del swap de divisas, lo que representó una ganancia para Estados Unidos. Detalló: “Se utilizó una pequeña cantidad de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Obtuvimos ganancias con ello”. Según Bessent, el país norteamericano utilizó su hoja de balance para “estabilizar a la Argentina”.

Ante las solicitudes de información de Infobae, ni el Ministerio de Economía de Argentina, ni el BCRA ni el Tesoro de EEUU respondieron al cierre de este informe. El FMI declinó hacer comentarios.

Antes de las legislativas del 26 de octubre, Bessent había oficializado la compra de pesos argentinos en el mercado local, si bien no se detalló el volumen involucrado. El propósito: contener la volatilidad cambiaria previa a los comicios. El 28 de octubre, este medio confirmó en exclusiva, citando fuentes directas, que esos pesos se destinaron a una letra emitida por el BCRA. La entidad, presidida por Santiago Bausili, no informó si esa letra devengaba intereses ni si su rendimiento estaba atado al tipo de cambio o tenía características duales.

El balance semanal del BCRA exhibió una reducción en las letras emitidas en moneda local por el equivalente a USD 1.900 millones, tal como recogió la consultora Eco Go el 29 de octubre. Ese monto coincide con los fondos gestionados por Bessent antes de las elecciones. Al mismo tiempo, el rubro “otros pasivos”, donde se incluyen entre otras cosas las operaciones de swap, aumentó en USD 2.800 millones. Eco Go concluyó: “Lo más probable es que la diferencia se explique por el último pago de intereses al FMI del año”.

Temas Relacionados

FMIEstados UnidosJavier MileiDeudaDonald TrumpScott BessentLuis CaputoSwapÚltimas noticias

Últimas Noticias

El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoraron la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE

Rubén Ramírez se reunió con Katja Afheldt, representante del bloque comunitario en su país, así como con los diplomáticos de Alemania, Francia y Bélgica, entre otros

El canciller de Paraguay y

Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0Km y usados en hasta 72 cuotas tras la baja de tasas: cómo acceder

La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas

Banco Nación relanzó sus créditos

El repunte económico en Argentina no logra revertir la caída del empleo

El incremento de inversiones y el descenso inflacionario no logran revertir la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento de la creación de puestos de trabajo en los principales sectores del país

El repunte económico en Argentina

Por qué se demora la adjudicación del cupo para importar autos híbridos y eléctricos sin aranceles en 2026

El 16 de noviembre se cumplirá un mes desde que cerró el plazo para licitar unidades correspondientes a los 50.000 autos del próximo año que no pagarán derecho de importación. Hubo una inscripción récord

Por qué se demora la

Una universidad propone subir la edad jubilatoria para los docentes en las provincias

La UADE cree que es necesario igualar los regímenes previsionales provinciales docentes con el régimen nacional

Una universidad propone subir la
DEPORTES
Por qué Checo Pérez realizó

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

La recta final rumbo al Mundial 2026: se definen 14 clasificados a la Copa del Mundo y los 22 países que jugarán los Repechajes

Drama en el básquet europeo: una figura regresó tras más de 500 días ausente por lesión y se rompió el tendón de Aquiles a los dos minutos

Faustino Oro habló de su destacada actuación en el Mundial de Ajedrez: “Me fui con bronca porque tenía un poco de ventaja en esa partida”

La sugerente foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance entre dos figuras del tenis

TELESHOW
De qué murió el actor

De qué murió el actor Jorge Lorenzo, el recordado Capece de El Marginal y En el barro

Clara Alonso fue mamá y compartió los primeros días de su bebé Gael: las fotos

Luego de la polémica, se conoció quién entrevistará a la China Suárez: todos los detalles

Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

Desconsuelo por la muerte de Jorge Lorenzo: la despedida de los actores de El Marginal y En el Barro

INFOBAE AMÉRICA

La mega cárcel a la

La mega cárcel a la que fue trasladado Jorge Glas tiene un avance de construcción del 30 por ciento

Zar antidroga de Bolivia asegura que “hay carteles internacionales” y confirmó vuelta de la DEA al país

COP30 en Brasil: cuáles son los temas que se discuten en la cumbre global del clima

Kim Kardashian puso en jaque a la NASA con sus dudas sobre el alunizaje y recibió una invitación inesperada

El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoraron la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE