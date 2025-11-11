Economía

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó el uso del swap por parte de Argentina: “Ya tuvimos ganancias”

Funcionarios estadounidenses hablaron de la intervención en los mercados y explicaron los movimientos recientes entre ambas naciones

Guardar
El secretario del Tesoro estadounidense,
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comunicó la activación de un tramo del swap bilateral (Reuters)

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes que el Gobierno argentino activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos y esa operación generó una ganancia para el país norteamericano. Así lo comunicó durante una entrevista con la cadena MSNBC.

Bessent indicó que “se utilizó una pequeña cantidad” de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Agregó: “Obtuvimos ganancias con ello”. El funcionario explicó que Estados Unidos usó su hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”.

El Tesoro estadounidense habría vendido letras en pesos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se activó el swap para compensar los dólares empleados para intervenir en el mercado previo a las elecciones.

Estimaciones de mercado indicaron que hasta el momento Argentina utilizó alrededor de US$ 2.700 millones del acuerdo, monto destinado tanto a retornar los fondos aportados por la Casa Blanca para la intervención cambiaria como a cubrir pagos recientes al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El movimiento fue adelantado a partir de información del Banco Central y datos del FMI sobre tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEGs). El balance semanal del BCRA correspondiente al 31 de octubre incluyó señales de la activación del swap, ya que reflejó un aumento en las tenencias argentinas de DEGs y una merma similar en las de Estados Unidos.

Durante la entrevista, Bessent señaló que la intervención estadounidense buscó estabilizar al peso argentino en el contexto electoral, usando mecanismos directos para adquirir pesos en el mercado local. El Departamento del Tesoro se refirió varias veces al swap como instrumento para sostener la estabilidad durante la incertidumbre que atravesó el país sudamericano.

Durante la entrevista en MSNBC, Scott Bessent explicó el enfoque de la administración estadounidense respecto al acuerdo swap y rechazó la caracterización del mismo como un “rescate”. “En la mayoría de los rescates, no se obtiene ganancias. El gobierno de Estados Unidos obtuvo ganancias”, aseguró el secretario del Tesoro. Destacó además que la operación apuntó a la “estabilización del gobierno, uno de nuestros grandes aliados en América Latina, durante una elección”.

El funcionario remarcó que la utilización de la línea swap tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral y contribuir a la estabilidad regional. “Yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa”, argumentó. Para él, esta estrategia representa una oportunidad para que Estados Unidos afiance vínculos y genere un entorno favorable en la región: “Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados”.

En ese contexto, Bessent enumeró procesos electorales recientes y venideros en países de la región al afirmar que “acabamos de ver una elección en Bolivia. Probablemente veamos una elección en Colombia. Las vimos en Ecuador. Las veremos en Chile.” Planteó que la estabilización de economías vecinas puede beneficiar directamente al pueblo estadounidense, no solo por las ganancias generadas, sino también por el potencial impacto geopolítico.

Al cierre de la entrevista, el secretario del Tesoro dejó un mensaje de política interna estadounidense y señaló que “hay mucho que podríamos estar haciendo por los agricultores estadounidenses, pero los demócratas cerraron el gobierno”, en referencia al contexto político de su país.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Scott BessentSwapúltimas Noticias

Últimas Noticias

Tiempos máximos de vuelo y descansos: qué definió el Gobierno para los pilotos

Se establecieron las directrices técnicas e interpretativas para la implementación del Decreto N° 378/2025, que cambió el Código Aeronáutico

Tiempos máximos de vuelo y

El vicepresidente del Banco Central aseguró que “las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas”

Vladimir Werning habló en el Argentina Fintech Forum y destacó que los “cepos” que quedan se eliminarán a medida que avance el programa económico

El vicepresidente del Banco Central

Dólar hoy en vivo: cómo operan las principales cotizaciones este martes 11 de noviembre

El mercado cambiario goza de estabilidad, en medio de una mejora de la prima de riesgo. Las dudas, sin embargo, siguen puestas en la capacidad del Gobierno para sumar reservas

Dólar hoy en vivo: cómo

Los colegios privados ya no deberán anticipar aumentos al Gobierno: cómo se ajustarán ahora las cuotas

La eliminación del decreto que regulaba los aranceles de las escuelas privadas cambia la forma en que se definirán los valores mensuales. Los establecimientos podrán modificar los importes según sus costos y sin autorización previa

Los colegios privados ya no

Martín Tetaz cuestionó la efectividad de las bandas cambiarias en Argentina

La estrategia oficial enfrenta tensiones de fondo y el desafío de recuperar la previsibilidad monetaria, según el economista y diputado nacional

Martín Tetaz cuestionó la efectividad
DEPORTES
Se abrirá una mesa de

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

Messi reconoció que quiere volver a vivir en Barcelona y aseguró: “Me imaginaba jugando toda la vida acá”

El plan “potencia física” que prepara Real Madrid para Franco Mastantuono mientras se recupera de su lesión

El cambio drástico en las raquetas que propone Toni Nadal para hacer más atractivo el tenis y los dos argentinos que puso como ejemplo

TELESHOW
Tan Biónica vuelve a los

Tan Biónica vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco: cuándo será la fecha y cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

Rufina Cabré acompañó a Rocío Pardo a probarse el vestido de novia: la reacción de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés, actor fetiche de Kurosawa y Kobayashi

El escritor David Szalay ganó el Premio Booker por “Flesh”