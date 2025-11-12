Economía

El pronóstico de un exfuncionario de Caputo: “Es muy probable que en enero el piso de la banda pase a ser $1.400”

Joaquín Cottani, exsecretario de Política Económica, señaló que el dólar podría quedar rezagado si no se ajusta el actual esquema cambiario

Guardar
“Si un país no tiene
“Si un país no tiene reservas para intervenir, tiene poco sentido decirle a la gente que va a salir a vender dólares”, afirmó Cottani.

Durante una entrevista con Infobae en vivo, el ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, quien integró el equipo de Luis Caputo a inicios de la gestión Milei, evaluó las definiciones del Gobierno sobre política cambiaria y monetaria, y advirtió que los números “no van a cerrar” si no se realizan correcciones. “Gran parte del mercado esperaba que la política cambiaria y monetaria se modificaran. Muchos se sorprendieron de que haya sido tan categórica la afirmación, tanto del presidente como de Caputo, de que no va a haber cambio en la política monetaria”, señaló.

Cottani explicó que uno de los principales interrogantes pasa por la sostenibilidad del esquema actual. “La pregunta que uno se hace es si van a cerrar los números”, dijo. Y apuntó que el reciente acuerdo de swap con Estados Unidos “no es, ni lógica ni estratégicamente, una herramienta para defender el peso”, sino que se asemeja más a una “garantía” del préstamo anunciado por Scott Bessent, proveniente de bancos privados y fondos soberanos.

En ese sentido, advirtió que “si se usa el swap como una garantía, entonces no se puede usar para defender la moneda”. Y agregó: “Si se usara para defender la moneda sería una pésima señal”.

Bandas cambiarias y corrección del tipo de cambio

El exfuncionario se refirió también a la dinámica del dólar dentro de la banda cambiaria. “Una cosa son las bandas cambiarias en sí, y otra cosa es esta banda cambiaria”, afirmó. Según su visión, es probable que el esquema se modifique en los primeros meses de 2026: “Es muy probable que en enero o febrero, cuando se discutan estas cosas, la posibilidad más alta es que haya una nueva banda cambiaria. No es que va a crecer al 1,5% la parte superior, sino que lo que hoy es $1.400 va a pasar a ser el piso y el techo crecerá lo que tenga que crecer para equilibrar la economía”.

Cottani consideró que no hay
Cottani consideró que no hay que temerle a un ajuste hecho por el propio mercado (Free photo)

Cottani advirtió que, si el Gobierno mantiene el ajuste marginal del 1% o 1,5% mensual, “el tipo de cambio real promedio de 2026 va a ser igual o menor que el de ahora, porque la inflación va a ser de 1,5% o más si se ajustan ciertos precios relativos”.

El economista también se detuvo en la situación del sector externo. Según detalló, “este año va a cerrar con el sector privado en déficit cambiario, como demandante neto de dólares”. A pesar de que la cuenta de bienes muestra un superávit de unos USD 20.000 millones, al considerar turismo, atesoramiento y movimientos de capital, “se termina con menos USD 10.000 millones”.

“Cuando se hace la cuenta del sector público, lo que tiene para financiar —una deuda de USD 20.000 millones— y se le resta el préstamo de Bessent, le falta al sector público USD 10.000 millones, que solo se los puede dar el sector privado”, explicó. Según Cottani, cerrar ese faltante “requiere de altas tasas de interés para que haya pocas importaciones, poco turismo en el exterior, poco carry y poco atesoramiento”.

El rol del mercado y el futuro del ajuste

Consultado sobre la estrategia del Gobierno, el economista sostuvo que el ajuste “debería hacerlo el mercado”. Sin embargo, reconoció que una depreciación del peso tendría efectos no deseados. “Cualquier depreciación real tiene impacto sobre la inflación y sobre el nivel de actividad. Eso se sabe porque los ingresos de las familias bajan en términos reales”, señaló.

Cottani remarcó que no necesariamente hay que temerle a un ajuste cambiario determinado por la oferta y la demanda. “No sé de qué características debería ser la devaluación, pero no debemos tener miedo a un ajuste que dicta el mercado. El principal efecto de eso es que las tasas de interés van a bajar”, afirmó.

Para el economista, mantener el esquema actual sin correcciones podría derivar en un escenario repetido. “Lo que vamos a ver en 2026 es que, por no dejar que el tipo de cambio encuentre su equilibrio y como los números no van a dar, se va a dar más de lo mismo. Vamos a repetir en 2026 lo que se está dando en 2025”, advirtió.

Temas Relacionados

CottaniBandas cambiariasDólaresTipo de cambioTasasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar retrocedió a niveles preelectorales y aumentaron las reservas del Banco Central

La divisa minorista cayó a $1.435 mientras la mayorista se redujo en un peso a $1.412. Las acciones y los bonos operaron mixtos. El efecto del dato de inflación de octubre

El dólar retrocedió a niveles

Los salarios registrados aumentaron 1,3% en septiembre y quedaron por debajo de la inflación

El Indec informó que los sueldos formales no lograron superar a la dinámica inflacionaria, que arrojó un 2,1%. Los no registrados avanzaron 5,7%, pero el dato tiene un rezago de cinco meses

Los salarios registrados aumentaron 1,3%

Inflación: el Gobierno celebró 18 meses consecutivos de desaceleración interanual

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó su lectura de la variación de los precios de octubre y destacó la dinámica anual y acumulada

Inflación: el Gobierno celebró 18

Una familia promedio necesita $1.276.649 al mes para no ser pobre

El Indec informó que en octubre el valor de la canasta básica total subió 3,1% respecto del mes anterior. La línea de indigencia, que se mide a través de la canasta alimentaria, se ubicó en $572.488 para una familia tipo en GBA

Una familia promedio necesita $1.276.649

La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos doce meses

El Indec difundió la variación de precios correspondiente al mes pasado. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor ya se incrementó un 24,8%

La inflación de octubre fue
DEPORTES
La lluvia de elogios del

La lluvia de elogios del director de Alpine a Colapinto: las razones detrás de su continuidad y el deseo para 2026

Escándalo en Chile por la filtración de supuestos chats eróticos de Gary Medel: “Mándame un video rico”

El gesto del Chino Maidana con un humilde gimnasio de boxeo en Santa Fe: “Esa empatía no se compra, se vive”

El ping pong a Messi que se hizo viral: la respuesta que ilusiona a los fanáticos argentinos antes del Mundial 2026

La lapidaria crítica de Horacio Pagani a Oscar Ruggeri: “Es el más grande traidor”

TELESHOW
La emotiva anécdota que provocó

La emotiva anécdota que provocó que Homero Pettinato quisiera regresar con Sofía Gonet

Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

Fantino, feliz tras operarse del talón de Aquiles

Jimena Barón contó que enfrenta un cuadro de dermatitis desde hace un mes: “Es enloquecedor”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

INFOBAE AMÉRICA

Irán enfrenta la peor crisis

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua

Científicos advierten sobre el impacto ambiental del deterioro acelerado del lago Tonle Sap, en Camboya

Debilitar, el claro plan de Petro

El G7 ratificó su respaldo a Ucrania y denunció el papel del régimen de China como facilitador clave de la guerra rusa

Macron se distanció del pacto Unión Europea-Mercosur y prometió un “no rotundo” mientras crece la presión en Europa