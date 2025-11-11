Economía

Argentina avanzó en el proceso para ingresar a la OCDE, el organismo que reúne a las economías más grandes del mundo

Con la presentación del Memorándum Inicial de Adhesión en el Palacio San Martín, el Gobierno dio el primer paso para incorporarse al grupo internacional

Guardar
La presentación del Memorándum Inicial
La presentación del Memorándum Inicial marca un avance decisivo en el camino de adhesión de la Argentina al organismo internacional.

La Argentina dio un paso clave hacia su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la presentación del Memorándum Inicial de Adhesión en el Palacio San Martín. El documento, que incluye más de 240 autoevaluaciones, marca el avance formal en el proceso para incorporarse al organismo que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo.

El canciller Pablo Quirno encabezó hoy, en el Palacio San Martín, la presentación del Memorándum en una ceremonia que contó con la participación del Secretario General de la Organización, Mathias Cormann y la Mesa Interministerial del Gabinete Nacional.

“La presentación del Memorándum constituye un hito en el camino de adhesión de la Argentina a la OCDE, y sintetiza el trabajo técnico realizado por las distintas áreas del Gobierno Nacional para evaluar el grado de alineamiento de las políticas públicas, la normativa y las prácticas nacionales con los estándares de la Organización”, señalaron desde Nación.

“La Argentina inicia esta nueva etapa con una macroeconomía ordenada, un marco institucional fortalecido y políticas públicas en convergencia con las mejores prácticas internacionales, en un contexto de estabilidad y previsibilidad”, agregaron.

El canciller Pablo Quirno encabezó
El canciller Pablo Quirno encabezó la ceremonia en el Palacio San Martín junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Un paso decisivo

La entrega del Memorándum Inicial reúne más de 240 autoevaluaciones que reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con la mejora continua de la gestión pública, la transparencia y la calidad institucional.

“El proceso de adhesión se inscribe en una estrategia integral de inserción internacional, orientada a potenciar la competitividad, la atracción de inversiones y la cooperación en materia económica, institucional y regulatoria”, comentaron desde Cancillería.

Y sumaron: “La incorporación a la OCDE no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para consolidar las reformas estructurales, fortalecer la capacidad del Estado y promover políticas basadas en la evidencia, en línea con los valores que comparten las democracias liberales y las economías abiertas que integran la Organización”.

Al incorporarse al proceso de adhesión, la Argentina se suma a un grupo de países que en conjunto representan cerca del 45 % del PIB mundial y concentran la mayor parte de los flujos globales de inversión extranjera directa, que en 2024 alcanzaron USD 1.5 billones.

El proceso de adhesión y la agenda de reformas

Como se mencionó, el documento firmado por Quirno es una autoevaluación preliminar sobre el grado de alineación de las leyes, políticas y prácticas argentinas con los estándares de la OCDE, y su entrega inicia la fase técnica del proceso de adhesión.

En línea con la Hoja de Ruta para la Adhesión de Argentina, adoptada por los 38 países miembros de la OCDE en marzo de 2024, ahora comenzará un diálogo técnico en profundidad con 25 comités de expertos que abordarán temas como el clima de inversión, los mercados financieros, el desarrollo regional y otras cuestiones de política pública.

Desde Cancillería destacaron que la
Desde Cancillería destacaron que la adhesión busca fortalecer la competitividad, la transparencia y la calidad institucional del país.

A lo largo de este proceso, los miembros de la OCDE y Argentina participarán en una serie de intercambios que permitirán acercar la legislación y las políticas nacionales a las normas y mejores prácticas internacionales. “De esta manera, la adhesión a la OCDE sirve como un poderoso catalizador para la reforma”, señaló el organismo.

“Un proceso mutuamente beneficioso”

Durante la presentación, el secretario general del grupo internacional, Mathias Cormann, afirmó que “el proceso de adhesión a la OCDE complementa la ambiciosa agenda de reformas económicas de Argentina, ayudando a fortalecer las bases del crecimiento a mediano y largo plazo a través de reformas estructurales que alinean su legislación, políticas y prácticas con los estándares y mejores prácticas de la OCDE”.

“El ingreso será mutuamente beneficioso —añadió—, reforzando la confianza internacional en la configuración de políticas de Argentina, ayudando a impulsar un crecimiento sostenible más fuerte y aumentos en los ingresos y los niveles de vida, al tiempo que mejora el compromiso de la OCDE con una importante economía del G20”.

Argentina mantiene una vinculación histórica con la OCDE. Desde hace más de cuatro décadas participa en distintos comités del organismo y ha adherido a más de 60 estándares internacionales, entre ellos los referidos a tributación internacional, anticorrupción e inversión.

El Consejo de la OCDE decidió iniciar conversaciones de adhesión con Argentina el 25 de enero de 2022, junto con otros cinco países de Europa y América del Sur. Desde entonces, el Gobierno argentino avanzó en el proceso de evaluación y alineamiento institucional requerido para convertirse en miembro pleno.

La entidad, que trabaja con más de 100 países, actúa como un foro de cooperación política global y promueve políticas destinadas a preservar la libertad individual y mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo.

Temas Relacionados

OCDEArgentinaQuirnoCancilleríaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se desaceleró el aumento de los alquileres en CABA: cuáles son los barrios más baratos y más caros

Según cifras oficiales, el valor de alquilar fue casi idéntico al índice de inflación porteña. La oferta de propiedades tocó el nivel más alto en 10 años

Se desaceleró el aumento de

El uso de ahorros para gastos cotidianos se duplicó en los últimos 20 años: cómo organizan su economía los argentinos

Según el INDEC, el 37,4% de las familias usó sus fondos ahorrados para cubrir gastos en 2025, frente al 19,9% registrado en 2003. En dos décadas, creció además el endeudamiento con bancos y financieras

El uso de ahorros para

Jornada financiera: el dólar operó estable y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa minorista se mantuvo en $1.445 mientras que la mayorista retrocedió a $1.413 con un bajo volumen operado. El Merval anotó un alza de 0,2%

Jornada financiera: el dólar operó

El futuro de las pymes: las claves para entender los cambios que se vienen, según el nuevo libro de Damián Di Pace

En su reciente publicación, el economista analiza el devenir de las pequeñas y medianas empresas en base a las decisiones que tomen. El rol de las nuevas generaciones, la tecnología y el “cuádruple comando”

El futuro de las pymes:

Cuál es el beneficio secreto por el que tres grandes fabricantes de autos entrarán en la Fórmula 1 en 2026

Ford, Chevrolet y Volkswagen serán parte de la categoría con más tecnología del mundo desde el próximo año. Más allá del marketing, hay una razón tecnológica para hacerlo que se podrá ver en los autos de calle en el futuro

Cuál es el beneficio secreto
DEPORTES
Pierre Gasly reveló detalles de

Pierre Gasly reveló detalles de la ventaja que tendrá Alpine en la temporada 2026 de F1: los problemas que sufrirán los otros equipos

La dura crítica de Latorre a Gallardo tras la derrota de River ante Boca: “Un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones”

La Liga Profesional confirmó los árbitros para la apasionante definición del Torneo Clausura: el cronograma completo

Furor por los looks de los jugadores de Boca en su vuelta a la práctica tras el Superclásico: Paredes y Dua Lipa, los “dueños” de los memes

Las perlitas del entrenamiento de Argentina: el show de golazos, los looks de Messi y De Paul y el gesto de Mastantuono

TELESHOW
El romántico intercambio de Tini

El romántico intercambio de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en redes

Valentina Cervantes y su hijo Benjamín mostraron su viaje de regreso a Inglaterra luego de dejar MasterChef

Roberto Pettinato y Jimena Heredia disfrutaron sus primeras vacaciones juntos en Aruba

El video inédito de la boda secreta del doctor Cormillot y Estefanía Pasquini en Las Vegas, con “Elvis” como testigo

La drástica reacción de Mauro Icardi luego de la foto de Johnny Depp junto a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán busca consolidar su presencia

Taiwán busca consolidar su presencia diplomática en Europa ante el asedio del régimen de China

Cómo ser el mejor copiloto en una rodada de motociclistas

Cómo será el proceso de investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay

Kherson vive atrapada entre la esperanza y el terror tres años después de su liberación

Por qué Japón enfrenta una crisis ecológica por la floración sincronizada del bambú henon tras 120 años