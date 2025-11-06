Economía

Las exportaciones argentinas a Brasil cayeron un 13,5% en octubre y profundizaron el déficit comercial bilateral

La caída de las ventas argentinas, especialmente en vehículos y productos industriales, contribuyó a un saldo negativo de USD 401 millones para Argentina en el mes analizado, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Guardar
La Argentina se ubicó en
La Argentina se ubicó en el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Alemania (Imagen: Shutterstock)

El intercambio comercial entre la Argentina y Brasil experimentó un retroceso tras más de un año de incrementos, con un descenso interanual del 3,5% en octubre de 2025, impulsado principalmente por la caída de las exportaciones argentinas.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), “el intercambio bilateral entre Argentina y Brasil fue de USD 2878 millones en el décimo mes del año, un 3,5% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2024, cuando había sido de USD 2981 millones”.

El análisis de la CAC detalla que “las ventas argentinas a Brasil cayeron en octubre de 2025 un 13,5% con respecto a octubre de 2024 (cuarto mes consecutivo con baja) al sumar USD 1.238 millones, mientras que solamente variaron 0,1% respecto a septiembre de 2025 (segundo mes de alza consecutiva)”. En contraste, “las importaciones desde aquel país fueron de USD 1.639 millones, lo que significa un alza interanual del 5,8% (la menor suba del año 2025) y una reducción del 9,6% respecto a septiembre de 2025”.

El informe también señala que “el saldo comercial entre ambos países fue en octubre deficitario para Argentina por USD 401 millones”. Además, “en los primeros diez meses de 2025, en tanto, fue negativo en USD 5121 millones, similar a lo sucedido en el mismo período de 2024, cuando había resultado deficitario en USD 69 millones”.

ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, delante a la izquierda, y el presidente de Argentina, Javier Milei, se colocan para una foto de grupo con otros líderes que asisten a la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, Argentina, el 3 de julio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La CAC atribuye la baja interanual de las exportaciones argentinas hacia Brasil en octubre, del 13,5%, principalmente a la disminución en “vehículos automotores de pasajeros, vehículos automóviles para transporte de y usos especiales y preparaciones y cereales de harina”.

Por otro lado, el incremento interanual de las importaciones argentinas, del 5,8%, se explica por el aumento en “vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios vehículos automotores, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales y vehículos automotores”.

En el contexto regional, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China (USD 6.438 millones), Estados Unidos (USD 3.979 millones) y Alemania (USD 1.267 millones). Como comprador, Argentina ocupó el tercer puesto, superada por China (USD 9.209 millones) y Estados Unidos (USD 2.217 millones).

A nivel global, el informe de la CAC destaca que “las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 9,1% en octubre de 2025 con respecto a 2024, al pasar de USD 29.301 millones a USD 31.975 millones”. En tanto, “las importaciones bajaron 0,8% con respecto a octubre de 2024, al pasar de USD 25.210 millones a USD 25.011 millones”. Así, “el resultado comercial brasileño fue superavitario en USD 6.965 millones, logrando que su saldo comercial con el mundo mantenga el signo positivo por octavo mes consecutivo”.

Balanza comercial

El escenario del comercio exterior argentino mostró un crecimiento exportador que, al mismo tiempo, no llegó a compensar el avance de las importaciones. La decisión del Gobierno de reducir las retenciones antes de las elecciones generó un fuerte impulso en las ventas externas, especialmente en productos primarios y del complejo agroexportador. Sin embargo, el volumen de las importaciones creció más del doble que el de las exportaciones entre julio y septiembre, según el último informe de “Índices de precios y cantidades del comercio exterior” publicado por el INDEC.

El organismo detalló que, en el tercer trimestre de 2025, las cantidades importadas aumentaron 28,3% interanual, mientras que las exportaciones crecieron 12,9% en igual período. El saldo de la balanza comercial resultó superavitario en USD 3.268 millones en el trimestre. Pese a la mejora en los términos del intercambio, que subieron 4,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, el dinamismo de las compras externas fue notablemente mayor que el de las ventas al resto del mundo.

El contexto electoral y la baja temporal de retenciones aplicada a algunos rubros agroindustriales habían favorecido la liquidación de exportaciones durante el tercer trimestre, pero la apertura de la economía también se reflejó en una fuerte expansión de las importaciones, sobre todo de vehículos, bienes de consumo y de capital.

Temas Relacionados

Intercambio comercial Argentina Brasil Cámara Argentina de Comercio y Servicios China Estados Unidos Alemania Mercosur Exportaciones Importacionesúltimas noticias

Últimas Noticias

Con precios por debajo de los $50 millones, éstas son las pick-ups más baratas del mercado

Todas las marcas tienen una camioneta con menor confort y equipamiento con la que se inicia la gama de versiones. Son las que tienen tracción simple y caja de cambios de accionamiento manual. Todos los precios

Con precios por debajo de

El Gobierno busca mejorar el vínculo con los gobernadores, pero demora el giro de fondos: cuánto les debe de ATN

Fuentes de Economía confirmaron que hay una cuenta separada en el Banco Nación (BNA) con los fondos sin distribuir a las provincias. Pero aún sumando los del BCRA, están lejos de los $12 billones de abril

El Gobierno busca mejorar el

Buenos Aires se mantiene entre las ciudades más caras de América Latina para vivir: cuánto cuesta el metro cuadrado

El valor del metro cuadrado subió 1% en dólares y 3% en pesos ajustados por inflación, según un relevamiento privado. La comparación con otros países de Latinoamérica

Buenos Aires se mantiene entre

El CEO de JP Morgan habló de la Argentina en un foro líderes internacionales en Miami: qué dijo

Las palabras del principal ejecutivo de una de las instituciones financieras más influyentes del mundo incluyeron una mención destacada a la capital argentina y referencias a la formación de profesionales en la región

El CEO de JP Morgan

Por la incertidumbre pre electoral, la venta de insumos para la construcción cayó en octubre

Según un relevamiento privado, el sector se vio afectado por el ruido previo a los comicios legislativos, aunque se mantuvo por encima de los niveles vistos en el mismo periodo de 2024

Por la incertidumbre pre electoral,
DEPORTES
Con la presencia de Messi

Con la presencia de Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la última lista del año de la selección argentina

Serena Williams reveló los secretos de su éxito en los negocios tras retirarse del tenis: “Siempre me vi como empresaria”

La controvertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que Messi ganó con Argentina

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Pidieron diez años de prisión para Diego García, el ex futbolista de Estudiantes acusado de abusar de una jugadora de hockey

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Así vive Dua Lipa la previa a sus recitales en River: salidas porteñas, familia y saludos eufóricos en Buenos Aires

La China Suárez compartió un video de Mauro Icardi jugando a la pelota con Amancio: el gesto que sorprendió a todos

Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Fue a Los 8 Escalones y sorprendió a Pampita al contarle con quién está de novio: “No entiendo nada”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Estados Unidos lograron

Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham

Smithers y el enigma de su cambio de color: la historia detrás del detalle animado más famoso de Los Simpson

Estados Unidos no tendría representante para la Bienal de Venecia

Daniel Day-Lewis vs Brian Cox: choque de visiones y críticas al método de actuación

Ecuador recibirá USD 250 millones del BID para fortalecer su sistema de salud