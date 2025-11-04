A pesar de la baja de retenciones, las importaciones crecieron muy por encima de las exportaciones en el tercer trimestre

Las exportaciones aumentaron 12,9% interanual en volumen, con fuertes subas en productos primarios y energía.

La decisión del Gobierno de reducir las retenciones antes de las elecciones legislativas generó un fuerte impulso en las ventas externas, especialmente en productos primarios y del complejo agroexportador. Sin embargo, el volumen de las importaciones creció más del doble que el de las exportaciones entre julio y septiembre, según el último informe de “Índices de precios y cantidades del comercio exterior” publicado por el INDEC.

El organismo detalló que, en el tercer trimestre de 2025, las cantidades importadas aumentaron 28,3% interanual, mientras que las exportaciones crecieron 12,9% en igual período. El saldo de la balanza comercial resultó superavitario en USD 3.268 millones en el trimestre. Pese a la mejora en los términos del intercambio, que subieron 4,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, el dinamismo de las compras externas fue notablemente mayor que el de las ventas al resto del mundo.

El contexto electoral y la baja temporal de retenciones aplicada a algunos rubros agroindustriales habían favorecido la liquidación de exportaciones durante el tercer trimestre, pero la apertura de la economía también se reflejó en una fuerte expansión de las importaciones, sobre todo de vehículos, bienes de consumo y de capital.

Exportaciones en alza por el agro y la energía

El reporte oficial señala que el índice de precios de las exportaciones aumentó 0,8% interanual, revirtiendo diez trimestres consecutivos de caída. En tanto, las cantidades exportadas se incrementaron 12,9%, con un avance generalizado en la mayoría de los grandes rubros.

El crecimiento estuvo encabezado por los productos primarios, que subieron 32,3% en volumen, impulsados por mayores embarques de soja, trigo, girasol y minerales metalíferos. También se destacaron los aumentos en combustibles y energía (31,5%) y en las manufacturas de origen agropecuario (11,8%), mientras que las manufacturas de origen industrial fueron la única excepción, con una baja de 6,4%.

Según el INDEC, dentro de los productos primarios se observó un incremento de 215,5% en semillas y frutos oleaginosos, traccionado por el alza en los despachos de soja (335%), girasol (14,1%) y maní (0,3%). Los cereales aumentaron 3,7% en cantidad, con fuertes repuntes en el trigo y el sorgo, mientras que las frutas frescas bajaron 1,5%.

Entre las manufacturas agropecuarias, se destacaron las mayores ventas de grasas y aceites (+20,9%), residuos de la industria alimentaria (+12,5%) y productos lácteos (+27,4%). En cambio, cayeron las exportaciones de bebidas (-10,4%) y productos de molinería (-12,8%).

El rubro combustibles y energía mostró un fuerte aumento de las cantidades exportadas, con avances de 30,1% en petróleo crudo, 31% en carburantes y 37,6% en gas y otros hidrocarburos gaseosos.

En valores, el conjunto de las exportaciones creció 13,9% interanual, hasta alcanzar su nivel más alto para un tercer trimestre en la última década. El INDEC destacó que el repunte se explicó principalmente por el volumen físico, ya que los precios internacionales se mantuvieron estables o con leves caídas.

Importaciones en expansión

En contraste, las importaciones mostraron un crecimiento mucho más acelerado. De acuerdo con el informe, las cantidades importadas aumentaron 28,3%, sumando el cuarto trimestre consecutivo de alza. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el volumen total importado creció 38,6% frente al mismo período de 2024.

Por uso económico, los incrementos más pronunciados se registraron en los vehículos automotores de pasajeros (+117,9%), los bienes de consumo (+54%) y los bienes de capital (+47,1%). También se verificaron aumentos de 10,2% en piezas y accesorios para bienes de capital, 5,8% en bienes intermedios y 0,5% en combustibles y lubricantes.

El índice de precios de las importaciones volvió a caer (-3,5% interanual), lo que contribuyó a abaratar las compras externas en términos relativos. De hecho, el organismo estadístico indicó que las bajas más marcadas se observaron en los precios de los combustibles (-18,2%), los vehículos (-3,5%) y los bienes intermedios (-2,6%), mientras que los bienes de capital fueron el único rubro con aumento de precios (+6,5%).

Como resultado de estos movimientos, el valor total de las importaciones creció 23,8% interanual en el trimestre. Los bienes de capital explicaron buena parte del incremento, junto con los productos de consumo durables y los vehículos, que recuperaron protagonismo tras un largo período de restricciones.

El informe también detalla que el índice de los términos del intercambio —que mide la relación entre los precios de exportación e importación— se incrementó 4,5%, consolidando la mejora observada durante los últimos trimestres. En esta ocasión, la mejora no se debió a la baja de precios de las importaciones, como había ocurrido en períodos anteriores, sino al leve repunte de los precios de las exportaciones, de acuerdo a la entidad estadística.

Balance mixto para el comercio exterior

El tercer trimestre cerró con señales mixtas. Por un lado, las ventas externas mostraron una recuperación en volumen impulsada por la rebaja de retenciones y la mayor liquidación del sector agroexportador. Por otro, el salto de las importaciones —especialmente de bienes finales— reflejó un incremento sostenido de la demanda interna y la flexibilización del comercio.

El INDEC concluyó que, aunque las cantidades exportadas alcanzaron el nivel más alto en diez años para un tercer trimestre, el ritmo de crecimiento de las importaciones fue significativamente mayor. En consecuencia, la mejora de los términos del intercambio no alcanzó para compensar el fuerte aumento de las compras al exterior, que se expandieron a un ritmo más del doble que las exportaciones.