Economía

El Gobierno lanzó la segunda etapa concesiones de rutas y autopistas: qué tramos van a ser operados por privados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de dos nuevos tramos que llevarán a que más de 1.800 kilómetros sean gestionados por el sector privado

Guardar
Las autopistas Riccheri, Newbery y
Las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas forman parte de uno de los tramos a concesionar (Gustavo Gavotti)

El Gobierno avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesione, que otorga la concesión de rutas nacionales y autopistas a operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que lanzarán la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos.

Se trata del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).

En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, escribió en la red social X.

Y agregó: “De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Luis CaputoConcesionesRutasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El presidente de YPF participó de un encuentro organizado por la OPEP: demanda mundial de petróleo, IA y GNL argentino

Horacio Marín compartió en Abu Dabi una mesa de diálogo con Haitham al-Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El potencial de Vaca Muerta y el posible ingreso de un gigante al proyecto “Argentina LNG”

El presidente de YPF participó

Mercados: las acciones y bonos extienden las alzas tras el salto histórico poselectoral

El mayor apetito de riesgo en el mercado local, junto a una inesperada modificación en el ambiente político, genera nuevas reacciones en los precios de activos domésticos

Mercados: las acciones y bonos

Subieron los precios de los autos 0 km y sólo 5 modelos cuestan menos de $30 millones en noviembre: cuáles son

Los aumentos de los autos importados oscilan entre el 4 y el 5%, y aunque todavía no se publicaron las listas de todas las marcas, las que faltan ya superaban ese piso

Subieron los precios de los

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en noviembre 2025

El esquema de haberes para quienes prestan servicios bajo la modalidad de retiro y puertas adentro se mantiene igual al de septiembre. Cuánto cobran los trabajadores de acuerdo a cada categoría

Empleadas domésticas: cuánto vale la

Volver a crecer: un informe privado detalló las reformas clave que necesita Argentina para dejar atrás el estancamiento

La investigación desarrollada por la firma MESH Economics & Government expone una hoja de ruta orientada a impulsar el desarrollo a través de transformaciones de fondo en áreas productivas, institucionales y fiscales

Volver a crecer: un informe
DEPORTES
Dos goles en tres minutos:

Dos goles en tres minutos: la secuencia que le permitió a Argentina dar vuelta el partido ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

En un partido frenético, Argentina le dio vuelta el partido a Bélgica y ganó 3-2 en su estreno en el Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

TELESHOW
Lourdes Fernández enfrenta una nueva

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

La coincidencia entre Evangelina Anderson y Sofía Martínez en Masterchef que provocó un reto de Germán Martitegui

INFOBAE AMÉRICA

Cyber Wow 2025: lo que

Cyber Wow 2025: lo que debes saber si buscas promociones en pañales o pañitos húmedos

El único sobreviviente del accidente de Air India sufre estrés y no quiere hablar ni con su esposa e hijos: “Quiero estar sólo en mi casa”

Una madre contó cómo su hijo eligió ser narco y murió en el megaoperativo en Río: “Creía que el crimen era una salida”

Caminar más de 5.000 pasos al día retrasa el avance del Alzheimer, reveló un estudio de Harvard

Lo que se sabe del ataque con arma blanca en un tren rumbo a Londres que dejó 10 heridos