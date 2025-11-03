El Gobierno lanzó la segunda etapa concesiones de rutas y autopistas: qué tramos van a ser operados por privados

Las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas forman parte de uno de los tramos a concesionar (Gustavo Gavotti)

El Gobierno avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesione, que otorga la concesión de rutas nacionales y autopistas a operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que lanzarán la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos.

Se trata del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza –Cañuelas) y el Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa).

“En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado”, escribió en la red social X.

Y agregó: “De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

