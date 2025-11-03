Dólar post electoral: cómo se comportará la variable más sensible de la economía

El dólar oficial permanece a 4% de alcanzar el techo de las bandas de flotación sin intervención (Free pho)

El dólar estuvo en el centro de atención de la población y su precio fue un termómetro de la alta tensión política ante un evento que dividió aguas, las elecciones legislativas nacionales que demarcarían los límites de gobernabilidad de la administración de Javier Milei hasta 2027.

EL resultado positivo para La Libertad Avanza en los comicios de medio término, por encima de las expectativas -incluso del oficialismo-, cambió por completo las proyecciones de los analistas financieros. Esta mayor base política brinda al Gobierno la posibilidad de avanzar en reformas estructurales reclamadas por el mundo corporativo, lo que se tradujo en excepcionales subas en las cotizaciones de bonos y acciones.

En contraste con la euforia bursátil, que catapultó en promedio un 50% el precio de las acciones en dólares, en la última semana la cotización del dólar mayorista cedió $47,50, equivalente a 3,6%, para quedar en $1.444,50. Esta cifra continúa $51,50 (3,4%) por debajo del techo de las bandas cambiarias.

En el mercado de cambios el nuevo mapa político se tradujo en precios estables, una banda cambiaria aún próxima al máximo no volvió a ser desafiada y una zona de equilibrio prevista para el billete, al menos en el corto plazo, en un piso de $1.350 -donde aparecieron compras del Tesoro- y un techo de $1.500-prácticamente el límite presente del régimen cambiario- donde el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó sentirse “cómodo”.

Reservas e índice de riesgo país

Los expertos coinciden en destacar dos puntos cruciales que van a determinar el nivel del tipo de cambio: la acumulación de reservas y el índice de riesgo país:

Un incremento de los activos externos del BCRA traerá mayor liquidez de pesos en la economía y también será un sostén para el dólar incluso con mayor oferta privada; Una caída del indicador de JP Morgan por debajo de 500 puntos básicos aceleraría la emisión de deuda en dólares y evitaría desembolsos “cash” que reduzcan el stock de divisas a las arcas del Tesoro y del Banco Central.

Ambos fenómenos están interconectados. La Consultora 1816 subrayó que para que “baje el índice de riesgo país” es imprescindible “acumular reservas de forma sistemática”.

En un reporte la firma destacó: “En las primeras ruedas post elecciones el tipo de cambio no bajó tanto -para sorpresa nuestra-, de modo que sigue siendo una incógnita si el esquema de bandas es compatible con que el BCRA o el Tesoro compren muchos dólares -incluso Scott Bessent debería comprar en algún momento sus USD 2.100 millones si quisiera salir de su posición-“.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, expuso en Washington la hoja de ruta monetaria del Gobierno. Resaltó que la demanda de pesos sigue deprimida por el apetito dolarizador previo a las elecciones, pero confía en que, con la reactivación económica, el país podría volver a “comprar reservas en 2026 sin necesidad de esterilizar liquidez”.

Werning explicó que se procurará dar liquidez de pesos a la economía -con efecto virtuoso sobre la actividad y la reducción de tasas-, una remonetización que ahora vendría de la compra de divisas en el mercado de cambios sin esterilizar los pesos emitidos.

“El bajo nivel de monetización actual brinda la oportunidad de priorizar las compras de reservas no esterilizadas”, afirmó el funcionario.

El informe de 1816 estimó: “La baja monetización -la Base Monetaria sobre PBI- está en 4,5% y promedió casi 9% en el período 2005-2018; se trata de una diferencia, al tipo de cambio actual, de USD 25.000 millones- debería permitir compras oficiales, pero hay que ver a qué precio -es decir a qué nivel de tipo de cambio-. La semana que viene el Ministerio de Economía tiene que pagarle al FMI cerca de USD 850 millones y, como tiene menos de USD 80 millones de depósitos en el BCRA, suponemos que le cobrará los dólares al Central -son los mismos dólares que el Tesoro le había dado al BCRA cuando llegó la plata del Fondo”.

El BCRA podría emitir pesos para comprar dólares sin la obligación de esterilizarlos con deuda (Werning)

Un reporte de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia explicó que “la compra de divisas por parte del Sector Público Nacional -sea Banco Central o Tesoro- parece recomponer la solidez externa, variable clave para bajar el riesgo país y conseguir financiamiento externo”.

“La acumulación de reservas pondría un piso al tipo de cambio en el corto plazo, ya que sumaría algo de demanda al mercado; no recomponer el poder de fuego del Banco Central llevará a cancelar la deuda de 2026 y 2027 con recursos propios, dejando un piso mucho mayor para el tipo de cambio en el mediano plazo“, diagnosticó en su análisis el Banco Provincia.

“La acumulación de reservas pondría un piso al tipo de cambio en el corto plazo, ya que sumaría algo de demanda al mercado; no recomponer el poder de fuego del Banco Central llevará a cancelar la deuda de 2026 y 2027 con recursos propios", estimó la oficina de Estudios Económicos del Bapro (Foto: EFE)

Ignacio Morales, analista de Wise Capital, destacó que “el BCRA anticipa que podría retomar la compra de reservas en 2026 sin generar presión inflacionaria. El Ejecutivo busca reinyectar pesos a la economía sin recurrir a la emisión para financiar el déficit, apoyado en un presupuesto equilibrado y la reducción de deuda en pesos. Este esquema, junto con la ‘emisión cero’, la baja de tasas, la desaceleración inflacionaria y el superávit fiscal, permitió contener la demanda de dinero y favorecer el crédito”.

Morales también dijo: “El documento presentado en Washington también sugiere que la financiación externa y un menor riesgo país facilitarían la entrada de capitales y una mayor flexibilidad cambiaria”.

El regreso de los dólares financieros

En la plaza financiera ya contabilizan ingresos de dólares en el corto plazo por el regreso de emisiones corporativas y también endeudamiento de provincias en moneda extranjera, en provecho de un índice de riesgo país que descontó 400 puntos básicos desde las elecciones.

En el mercado prevén que el eventual superávit en la balanza de pagos en 2026 garantizará la oferta de divisas

Max Capital ponderó el rol de las emisiones colorativas para nutrir de divisas al mercado en el corto plazopermitir además la compra de reservas: “El resultado electoral despejó buena parte de la incertidumbre para los próximos dos años, abriendo espacio para nuevas emisiones corporativas, que deberían ser numerosas durante el próximo año. Nuestra visión constructiva sobre el peso, más allá de los flujos de corto plazo, se apoya en la expectativa de mayores ingresos de divisas, y estas emisiones son un ejemplo claro de ello”.

Tecpetrol fue la primera compañía en acudir al mercado para financiarse , con una emisión de Obligaciones Negociables por USD 750 millones, a una tasa de 7,625% anual.

Según Bloomberg, en las próximas semanas podrían sumarse hasta USD 3.000 millones en emisiones de compañías como TGS, PAE, CGC, además de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut.

El Gobierno aspira a una hacia una “remonetización sana” que refuerce el equilibrio macroeconómico

“Pasaron las elecciones y cambió la mirada hacia adelante. El mercado tiene una expectativa menos agresiva con respecto a movimientos de tipo de cambio y eso repercute en menor inflación esperada y por lo tanto en tasas de interés nominales más bajas. Al tener menor expectativa de depreciación del tipo de cambio real, también bajaron las tasas de interés reales”, comentaron desde MegaQM.

“Independientemente de ello, la semana arrancó con una posición de liquidez muy ajustada, con inversores teniendo que cubrir posiciones ante el rebalanceo de pesos y tomando cauciones a tasas muy altas. Recién el martes con inyección de pesos del BCRA vía recompra de bonos -operaciones de mercado abierto-, las tasas se reacomodaron y empezaron a reflejar un sendero más optimista de baja nominal hacia adelante, con la curva de tasa fija en pesos con pendiente negativa”, acotaron los analistas de MegaQM.