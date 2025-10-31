La nueva fase del plan monetario: cómo impactarán las licitaciones de noviembre y los nuevos encajes que fijó el BCRA

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en un evento empresarial, en Buenos Aires, Argentina, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Luego de la victoria en las elecciones de medio término del Gobierno, que despejó las dudas sobre la continuidad del régimen cambiario por lo menos en el corto plazo, el equipo económico inició una nueva fase orientada al repunte de la actividad.

Y la prueba de ello fue la decisión que tomó la Secretaría de Finanzas en la última licitación. En la previa a las elecciones, la estrategia del Ministerio de Economía fue al “apretón monetario”: secar la plaza de pesos vía aumento de encajes y altas tasas, para llegar con el dólar controlado al domingo 26 de octubre. Lo que en los hechos no sucedió ya que al viernes pasado, el dólar mayorista cerró a $1.492 a $0,55 del techo de la banda, a pesar de las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos comprando pesos.

Pero con el triunfo en los comicios, desde el pasado miércoles el equipo que lidera el ministro Luis Caputo parece haber iniciado una nueva fase. En la última licitación donde había vencimientos por cerca de $12 billones, Finanzas solo hizo un rollover del 57,18% y dejó libre casi $5 billones. Un accionar esperado por los analistas ya que permitiría abaratar las líneas de crédito y con ello, ayudar al repunte de la economía que está al borde de la recesión.

En noviembre, la Secretaría de Finanzas, que aún no tiene responsable a cargo tras la salida de Pablo Quirno y su ingreso a Cancillería, tiene que enfrentar dos licitaciones (5 y 26 de noviembre) con vencimientos por un total de $18 billones con privados en donde se podrían dejar más pesos libres.

“Ayer liberaron $5 billones más otros $2 billones por encajes próximamente por lo cual creo que va a haber un excedente de pesos en el mercado en el corto plazo que pueden llegar a absorber en las licitaciones de noviembre y superar el rollover del 100%“, sostuvo el economista de la consultora Eco Go, Lucio Garay Méndez.

Es que, en su análisis, la suba en la demanda de pesos no llega hasta la segunda semana de diciembre cuando comienzan las vacaciones, las fiestas y el pago del aguinaldo. “Con la inyección de pesos de esta semana se están yendo un poco largos y pueden llegar a volver atrás con las licitaciones de noviembre”, comentó. Además ya no quedan tantos pesos en los depósitos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Una postura diferente tuvo el Sales Trader de Grupo IEB, Nicolas Capella, para quien el Gobierno ahora cambió de fase completamente y va a estar enfocado en liberar la mayor cantidad de pesos que pueda para bajar tasas y que rebote actividad. Además de que estamos en un escenario de extrema dolarización de las carteras.

Una situación que fue expuesta por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante su presentación el 15 y 16 de octubre ante inversores en Estados Unidos. En donde se expuso que en la previa de las elecciones legislativas la demanda de dólar llegó a 40% del M2. Lo que también fue puesto de manifiesto por el propio presidente de la entidad Santiago Bausili, quien proyectaba que terminaría desde el lunes 27 de octubre.

“Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili en Washington DC.

La decisión del Banco Central

Pero antes del 28 de noviembre, Bausili tendrá que tomar otra decisión respecto a los encajes: finalizar o no la vigencia de la Comunicación A8302 que los subió del 45% al 50% a mediados de agosto (después hubo otro aumento de 5 puntos porcentuales (p.p.)).

Ayer, dio un paso en la flexibilización. El BCRA dispuso modificar la gestión de encajes bancarios al actualizar la forma de computar el efectivo mínimo a partir del 1 de noviembre. Desde esa fecha, la exigencia pasará a ser mensual aunque seguirá manteniendo un piso diario del 95% del total para depósitos.

La medida, oficializada a través de la Comunicación “A 8350″, aplicada a los depósitos a la vista en pesos -cuenta corriente y cajas de ahorros-, responde a la intención de flexibilizar el apretón monetario previo a las elecciones y brindar mayor liquidez a la economía según explicaron a Infobae fuentes del BCRA.

Para el sector bancario el cambio constituye una mejora “leve” respecto a la situación actual, aunque se esperan más señales por parte del BCRA en las próximas semanas.

Luego de la licitación que dejó $5 billones libres en el equipo de Research de PUENTE no descartaban que el Gobierno no buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado.

“Habría que revisar la integración diaria de los encajes que existen hoy. No experiencia internacional de bancos centrales que tengan semejan restricción a los bancos. Se podría poner un porcentaje de integración diario o a tres días y el resto en promedios del mes”, sostuvo el presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado.

Es que en la Comunicación A8302 además de subir los encajes se fijo que el cálculo pasará de ser mensual a diario. “Esto facilita el seguimiento de la liquidez de la economía”, aseguraron en su momento desde el BCRA aunque para los bancos reducía sus margen de maniobra.