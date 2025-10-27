La fintech Ualá despidió a 135 empleados a nivel regional, en su mayoría de la Argentina

La fintech Ualá decidió el despido de 135 trabajadores a nivel regional, de los cuales 110 se desempeñan en la Argentina. La compañía tomó la determinación en base a “la búsqueda de una mayor eficiencia regional y producto de la automatización de tareas", según informó.

Hasta hoy, el unicornio fundado en 2017 por Pierpaolo Barbieri tenía 1.000 empleados en la Argentina, según informó en septiembre pasado cuando inauguró sus nuevas oficinas de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Palermo.

Los trabajadores despedidos representan el 8% de la dotación total de Ualá a nivel regional, que abarca operaciones en la Argentina, Colombia y México. En todos los casos “se han ofrecido acuerdos de salida que superan los requisitos legales”, explicaron fuentes de la fintech. “Se llevó a cabo una reorganización con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento en un mercado cada vez más dinámico y competitivo”, señalaron.

A pesar de que Ualá funciona como un banco, ya que compró Wilobank en 2022, solo una pequeña porción de sus empleados está enrolado en la Asociación Bancaria. El resto está encuadrado en otras organizaciones gremiales.

Con argumentos similares, Ualá ya había despedido a 140 trabajadores en mayo del año pasado, lo que entonces representaba el 9% de su personal a nivel regional. A los cambios tecnológicos, se sumó la duplicación de algunas tareas ya que además de comprar Wilobank en la Argentina, en los últimos años la empresa se quedó con un banco en México (ABC Capital). También adquirió la plataforma de comercio electrónico para emprendedores Empretienda y Ceibo Créditos, especializada en créditos y soluciones financieras.

Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá

Las oficinas porteñas de Ualá fueron visitadas por el Presidente Javier Milei el 11 de noviembre pasado, en ocasión de un anuncio de la fintech sobre una ronda de inversión Serie E por 300 millones de dólares, liderada por Allianz X, el brazo financiero del Grupo Allianz. Ualá informó que esta ronda de financiamiento representa la mayor inversión privada en América Latina en los últimos tres años y posiciona a la fintech con una valuación de 2.750 millones de dólares.

El empleo en el sector financiero

Más allá de esta coyuntura de Ualá, una empresa fintech que opera con licencia bancaria, el sector viene consolidando su rol de empleador frente a la banca tradicional que viene evolucionando en sentido inverso.

La expansión de las fintech en el mercado laboral argentino se consolidó en 2024, con 36.800 empleos directos y un incremento interanual del 7,14%. Según el Informe Empleo Fintech 2025 de la Cámara Argentina Fintech (CAF), las empresas del sector anticipan la contratación de más de 4.200 personas adicionales durante 2025, lo que supondría un aumento del 12,8% sobre la plantilla actual.

Este crecimiento contrasta con la tendencia en los bancos tradicionales: en 2024, los bancos emplearon a 94.325 personas, una cifra menor frente a los 109.517 empleados registrados siete años atrás. En ese mismo período, el personal en fintech ascendió de solo 6.961 trabajadores a los 36.800 actuales, de acuerdo a los datos de la CAF y del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los factores detrás de estos cambios, figura la digitalización progresiva de los servicios financieros y la menor intervención de la atención presencial en sucursales. El desarrollo de canales digitales por parte de las fintech transformó no solo la oferta de empleo, sino también los hábitos de millones de usuarios que, después de la pandemia, optan por evitar la visita a una sucursal bancaria. A pesar de la creencia general, la gestión tecnológica de estos canales digitales no exige necesariamente menos recursos humanos que la atención personal en oficinas físicas.