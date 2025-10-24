Economía

Las reservas del BCRA aumentaron más de USD 4.000 millones por la suba del precio del oro durante la gestión de Milei

El valor del metal precioso en poder de la autoridad monetaria se disparó por el avance internacional de su cotización y generó tensiones entre la administración actual y sectores opositores por el manejo y ubicación de esos activos estratégicos

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
De acuerdo con datos del
De acuerdo con datos del BCRA, a partir del 10 de diciembre de 2023, la entidad reportó tenencias de oro por 1.984,96 onzas troy

La valuación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un aumento de USD 4.186 millones desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, resultado directo del aumento en el precio internacional del metal, que experimentó un salto cercano al 55% en lo que va del año.

De acuerdo con datos del BCRA, a partir del 10 de diciembre de 2023, la entidad reportó tenencias de oro por 1.984,96 onzas troy, equivalentes en ese momento a USD 3.919 millones según cifras oficiales y datos de Reuters compilados por Infobae. Este miércoles, la valuación llegó a USD 4.186 millones, mostrando un crecimiento notable en menos de dos años.

El balance de la autoridad monetaria señala que se trata de metal “libre de previsiones”. Voceros oficiales del organismo explicaron que esto implica la ausencia de costos asociados para hacerlo líquido ante necesidades operativas típicas de situaciones de stress financiero.

La consultora Eco Go estimó que, el 7 de diciembre de 2023, la valuación de las reservas de oro ascendía a USD 4.024 millones y había alcanzado USD 8.334 millones hasta este miércoles. El mayor salto se observó en el transcurso de 2025.

El BCRA reportó reservas por USD 40.988 millones, entre los que se encuentran encajes, oro, DEGs y depósitos. La visión de los analistas del mercado es que se trata de una posición débil en vistas de los compromisos que mantiene el país.

El incremento en el valor de las reservas responde a la fuerte suba internacional del oro. Esta dinámica obedece a la estrategia de bancos centrales y grandes fondos de inversión que optaron por el oro como refugio ante la intensificación de la aversión global al riesgo, marcada por la inestabilidad financiera y presiones geopolíticas. A esto se sumó la expectativa de próximos recortes de tasas de interés en Estados Unidos, lo que intensificó la demanda por esta reserva de valor frente a otros activos. El debilitamiento del dólar también encareció el oro para compradores internacionales, lo que alimentó aún más el aumento.

La disponibilidad de oro generó controversia cuando la gestión de Santiago Bausili en el BCRA y la oposición debatieron el traslado de parte de las reservas al exterior. El movimiento fue adelantado por Infobae y posteriormente confirmado en declaraciones televisivas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El BCRA mantiene desde hace más de una década las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como electrónico (cuentas en el exterior). Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de reservas, que se mantienen equivalentes a aproximadamente USD 4.981 millones según lo publicado en el balance del 23 de agosto de 2024”, precisó la entidad en septiembre del año pasado. Recientemente, la Auditoría General de la Nación (AGN) solicitó información sobre la localización de estas tenencias, pero el BCRA no ofreció respuesta.

Tres personas que tienen o tuvieron responsabilidades sobre estas operaciones indicaron a este medio que utilizar las reservas de oro es sencillo: se puede vender a cambio de dinero en efectivo o tomar un préstamo en dólares poniendo oro como garantía, un procedimiento conocido como swap. La operación implica una tasa de interés como costo.

El oro depositado en el exterior resulta el más rápido de utilizar para swaps y transformarlo en efectivo. Por el contrario, el almacenado en Buenos Aires requiere varios días para poder utilizarse. “El que está en Londres puede usarse en un minuto; el de Buenos Aires, en tres días”, explicó uno de los ex responsables, que optó por permanecer en el anonimato.

Temas Relacionados

OroBanco CentralReservasJavier MileiSantiago BausiliLuis CaputoDólarÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Cómo fue el lujoso cóctel de JP Morgan en el Teatro Colón con empresarios y políticos de Argentina y el exterior

Jamie Dimon, el banquero más poderoso de Wall Street, encabezó un exclusivo encuentro junto a referentes del mundo político y empresario

Cómo fue el lujoso cóctel

Jornada financiera: con menor tensión por el dólar se recuperaron las acciones y los bonos argentinos

Ventas del Tesoro de EEUU empujaron a la baja del tipo de cambio por segundo día. Los dólares financieros cayeron 3,5%. Los ADR en Wall Street ganaron hasta 14% y también rebotaron los bonos

Jornada financiera: con menor tensión

Un grupo empresario encabezado por Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de Telefe

El empresario rosarino incorporó al emblemático canal a su holding de medios. Según fuentes del mercado, el monto para concretar la operación ascendió a USD 94 millones

Un grupo empresario encabezado por

Las ventas de los supermercados se estancaron pero mantienen una suba de 3,1% en los primeros ocho meses del año

Prácticamente no hubo variación en la facturación de los súpers en agosto. En los autoservicios mayoristas, en cambio, las operaciones a precios constantes cayeron 8,4% interanual

Las ventas de los supermercados

El dólar bajó 10 pesos y el Tesoro de EEUU volvió a vender en el mercado sobre el final de la jornada

La divisa cedió 10 pesos, a $1.479 en el mercado mayorista, a 13 pesos o 1% del techo superior de la banda cambiaria. En el Banco Nación cerró a $1.505

El dólar bajó 10 pesos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo tres años preso por

Estuvo tres años preso por una causa de abuso sexual y un jurado popular lo absolvió

Secuestró a su ex pareja, la golpeó y quedó detenido por intento de femicidio

Rechazaron la prisión domiciliaria al único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Cocaína, un departamento destruido y su otra víctima de violencia de género: la historia secreta del novio de Lourdes de Bandana

Pollo al horno, a la sartén y con salsa: cinco recetas fáciles para hacer en casa

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que Israel no

Trump afirmó que Israel no llevará a cabo los planes de anexión a Cisjordania: “No se preocupen por ello”

Bruce Springsteen habló sobre las diferencias en el tratamiento de la salud mental en su juventud y en la actualidad

Un cementerio medieval hallado en Polonia cambia la visión sobre la vida y el comercio en la Alta Edad Media

Ecuador ordenó la prisión preventiva para los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

La dictadura de Daniel Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en Nicaragua y amplía su dependencia de Beijing

TELESHOW
Ángel de Brito fue lapidario

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

El radical cambio de Cande Tinelli tras someterse a una operación por su accidente: “Me sacaron todos los piercings”