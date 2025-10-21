Dólar: tres gráficos clave que muestran la desconfianza de los inversores a pocos días de las elecciones

La búsqueda de cobertura y la incertidumbre están a la orden del día ante las definiciones políticas que impactan en el mercado cambiario (Reuters)

A solo días de las elecciones, la expectativa de una suba del tipo de cambio real y la persistencia de estrategias defensivas quedaron plasmadas en tres gráficos que refuerzan la prudencia de los inversores. Instrumentos como las Lecap, los bonos CER y los futuros de dólar anticipan ajustes en el mercado. La intervención oficial, aunque relevante, no logró contener la cautela, mientras el diseño de las bandas cambiarias agrega tensión según algunos análisis.

Un informe de MegaQM analiza el comportamiento del mercado a partir de los precios implícitos en varios instrumentos relevantes para inversores. La curva CER, las Lecap en pesos y los contratos futuros de dólar muestran “una corrección del tipo de cambio real, que está implícita en el spread que paga la curva CER”, según describe el informe. Con este spread, quienes asignan recursos a instrumentos atados a la inflación pueden sumar una cobertura adicional frente a un potencial movimiento cambiario, pero con horizontes distintos de acuerdo al activo seleccionado.

Expectativas de devaluación y lectura de precios implícitos en instrumentos a tasa fija y ajustados por inflación, según gráficos de MegaQM

Una segunda señal clave surge de los precios de dólar futuro y de las Lecap, donde “los contratos de dólar futuro y el tipo de cambio implícito en las Lecap arrojan valores claramente por encima del techo de la banda”. Así, el mercado incorpora “una corrección del tipo de cambio real”, lo que habilita estrategias donde los inversores buscan “armar estrategias combinadas de alto valor” ante la proximidad del comicio y la sensibilidad cambiaria de estas jornadas. El gráfico de MegaQM releva una proyección ascendente tanto en Lecap como en los contratos CER, además de mostrar el desfase creciente frente al techo de la banda oficial.

En este entorno, la conducta de los inversores da cuenta de cómo reaccionan ante la volatilidad de tasas y el acortamiento de la brecha cambiaria. El informe de MegaQM advierte que “los flujos hacia la industria de fondos siguen siendo muy volátiles y dependen principalmente de la relación entre el rendimiento de los fondos de Money Market versus la tasa de caución a 1 día”. Cuando las tasas breves ofrecen mayores premios, “los inversores acortan su duration al máximo y se quedan en posiciones a 1 día”. El regreso a plazos más largos depende de un rebote en los rendimientos de los fondos de Money Market, situación que reordena los flujos dentro de los Fondos Comunes de Inversión. Al situar el análisis en el segmento en dólares, MegaQM afirma: “En el segmento de USD los flujos siguen siendo fuertemente positivos. Los inversores están dolarizados y buscan rendimientos con poca volatilidad en ese segmento”.

La inminencia de la cita electoral intensifica las apuestas de cobertura. MegaQM lo resume: “La mirada el próximo lunes estará puesta en entender cómo queda el armado político de cara a los próximos dos años y en función de eso qué margen hay para avanzar en los cambios estructurales que se necesitan para viabilizar el esquema económico”. El informe sugiere mantener coberturas calibradas: “Para las últimas ruedas vemos valor en tomar coberturas de acuerdo a las necesidades puntuales de cada inversor. Hay valor tanto en los activos Dollar Linked como en los activos CER. Ambos incluyen una corrección del tipo de cambio real y brindan cobertura para ese escenario”.

Las tasas de futuros y Lecap ofrecen rendimientos muy difícil de equiparar por el dólar si la divisa se mantiene debajo del techo de la banda (MegaQM)

A este diagnóstico, se suman los argumentos sobre el papel de la intervención oficial, desarrollados en el último informe de Cohen. Durante la semana, la figura de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quedó en el centro por su operativo de asistencia. El mercado local atravesó “una semana de fuerte tensión y con resultado negativo para los bonos y acciones, mientras el tipo de cambio se ubicó nuevamente cerca del techo de la banda en un contexto en el que las tasas de interés volvieron a dispararse”, según el análisis de Cohen. La actuación del Tesoro norteamericano aportó cierto respiro: “Las intervenciones del Tesoro norteamericano y los anuncios de un eventual paquete de asistencia por USD 20.000 millones aportaron algo de calma, aunque la falta de precisiones volvió a reflejarse en la dinámica de los activos”. La presión cambiaria superó ese intento de contención, porque “la escasa oferta y la continua demanda pudieron más que los dólares de Bessent, afectando al tipo de cambio”. Frente a las dudas sobre el alcance del respaldo político y financiero, el informe de Cohen agrega: “El mercado comienza a mostrar cautela ante la falta de precisiones concretas y la demora en la implementación de las medidas anunciadas”.

Sobre las variables estructurales que determinan la situación de fondo, Cohen aporta un dato relevante: “El dólar retomó la presión alcista. El tipo de cambio oficial mostró elevada volatilidad a lo largo de la semana: tras caídas de más del 7% al inicio, volvió la presión alcista hacia el cierre y finalizó en $1.439,5 –a solo $50 del techo de la banda–, lo que implicó una baja semanal de 0,8%”. La reacción oficial incluyó ventas del Tesoro estadounidense y la oferta del agro se mantuvo limitada; mientras tanto, “los dólares financieros subieron 6,5% el MEP y 7% el CCL, cerrando en $1.532,24 y $1.544,28, respectivamente, y ampliando la brecha hasta 6%-7%”.

El informe de Cohen detalla que la operatoria en futuros mostró un crecimiento de la demanda de cobertura: “La mayor demanda de cobertura se reflejó en los contratos de dólar futuro, que registraron una suba promedio de 0,4% y se mantienen por encima del techo de la banda a partir del de noviembre –que se negoció a $1.539,5, casi $30 por encima de la banda superior–”. En ese contexto, la curva de futuros descuenta “una devaluación implícita promedio de 4% mensual en noviembre, 3,1% en diciembre, 2,3% entre diciembre y abril, y 1,8% para el resto de los plazos”.

En paralelo, el informe de Cohen introduce la reacción del Tesoro nacional. Para enfrentar vencimientos en el mercado de pesos, “el Tesoro liberó cerca de $2 billones de sus depósitos en el BCRA, aportando liquidez en un contexto de fuertes tensiones en el mercado monetario”. Los instrumentos dollar-linked fueron el eje de la colocación, validando tasas implícitas de devaluación de más del 10% para algunos tramos. En la última semana, los bonos dollar-linked subieron 4,9% y ya operan con spreads negativos, mientras descuentan “una devaluación implícita directa de 8,9% (4,5% mensual) a diciembre de este año y de 27% (3,7% mensual) a abril de 2026”.

Gráfico de Aurum Valores: evolución de la banda cambiaria y el tipo de cambio ajustado por inflación acumulada, con reducción marcada de la brecha

La tercera perspectiva relevante se observa en el análisis publicado por Aurum Valores, centrado en la evolución de las bandas cambiarias. El informe recoge el anuncio de Quirno, secretario de Finanzas, respecto de avances en una operación de “deuda por educación”. Pero el foco recae sobre el diseño oficial de las bandas de flotación cambiaria y cómo ese esquema, al ajustarse por tipo de cambio real, desplaza los incentivos de cobertura. Según Aurum, “una de las razones por las que el USD se acerca al techo de la banda tiene que ver con el diseño de las mismas que implicó una apreciación real desde que se lanzaron”. El análisis aporta el siguiente cálculo: “A precios de hoy la banda superior se redujo en unos $100, lo mismo que subió el tipo de cambio medido de la misma manera. En consecuencia el gap hasta el techo de la banda que comenzó siendo del orden del 15% ahora es menos del 5%”.

El gráfico de Aurum muestra que la “brecha vs banda superior” recortó su margen en los últimos meses, acompañando la apreciación real del peso. Así, los incentivos a buscar coberturas frente a eventuales saltos del tipo de cambio se potenciaron al desplazarse la banda superior en sentido descendente cuando se mide en términos reales, lo que contrasta con el avance del tipo de cambio contado en el mismo período.

Con los tres gráficos, el mercado relevó referencias claras de las expectativas sobre el tipo de cambio, la efectividad de la intervención oficial y el impacto del diseño de las bandas cambiarias en la dinámica de la brecha. El seguimiento de los días posteriores a las elecciones reflejará cómo los protagonistas del mercado adaptan sus estrategias a la nueva configuración política y económica.