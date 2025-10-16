Economía

El presidente del BID se reunió con Quirno y el organismo apunta a acelerar el programa con Argentina en 2026

Así lo confirmó Ilan Goldfajn, quien además hizo referencia a dos sectores clave para la economía

Guardar
El titular del Banco Interamericano
El titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. REUTERS/Aline Massuca

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, se reunió con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y afirmó que en 2026 la entidad acelerará el programa con el país, en el contexto del plan trianual de financiamiento por hasta 10.000 millones de dólares anunciado en abril.

“Un gusto reencontrarme con el el secretario Pablo Quirno para seguir fortaleciendo nuestra alianza con Argentina. Hablamos sobre los avances en la programación de 2025, y nuestro compromiso en ampliar significativamente el apoyo para 2026 con un enfoque en políticas y proyectos que potencien el sector privado en el país”, manifestó el Ejecutivo a través de su cuenta de X.

Horas antes del encuentro, Goldfajn había dicho: “El año que viene tenemos la idea de tener una programación significativamente más robusta de lo que tenemos este año en proyectos de inversión”, considerando que el BID ya aprobó este año desembolsos por unos USD 4.000 millones que aún no se han concretado.

La cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región. En el marco del programa del FMI y de su Estrategia País, el Grupo BID está respaldando al país mediante un paquete de financiamiento de hasta USD 10.000 millones para los próximos tres años.

De ese monto, el BID destinará USD 7.000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que canalizará USD 3.000 millones para fortalecer la inversión privada.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas
Pablo Quirno, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, e Ilan Goldfajn, presidente del BID

El presidente del BID, en diálogo con Bloomberg Línea, destacó que la colaboración con Argentina ya se encuentra en desarrollo y que el vínculo se centra en la agenda de reformas estructurales impulsada por la gestión de Javier Milei. En este contexto, el diálogo incluyó inicialmente programas para mejorar la eficiencia del gasto, una “reforma fiscal interesante” y la disminución de subsidios.

“Ahora estamos trabajando ya en cómo trabajar infraestructura, cómo vamos a financiar a los productores de minerales críticos”, precisó. En ese sentido, se busca asignar recursos a proyectos vinculados a la expansión de la infraestructura, concesiones y el desarrollo de materias primas como el litio.

“Ya estamos trabajando con recursos y proyectos que tienen que acelerar el crecimiento”, dijo Goldfajn.

Vale recordar que el BID aprobó a mediados de julio de este año la Estrategia País para Argentina. Allí se establece que pondrá foco en prioridades clave para el desarrollo de Argentina, incluyendo la consolidación fiscal, el impulso a la competitividad, la modernización de la infraestructura, y la promoción de la inversión privada.

El BID destinará USD 7.000
El BID destinará USD 7.000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que canalizará USD 3.000 millones para fortalecer la inversión privada. EFE/ Carlos Lemos

“La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”, había asegurado Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.

El nuevo apoyo del presidente del BID surge luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara este miércoles que Estados Unidos busca concretar un nuevo fondo privado de 20.000 millones de dólares para Argentina.

“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, afirmó Bessent ante periodistas en Washington.

El funcionario detalló que “es una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” e indicó que “muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos”.

En paralelo, se trabaja en la adopción de un marco de swap de divisas por 20.000 millones de dólares entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central.

Temas Relacionados

BIDapoyofinanciamientoúltimas noticias

Últimas Noticias

El checklist definitivo de liderazgo: las decisiones que ya están cambiando el rumbo de empresas argentinas

Un nuevo enfoque para la gestión empresarial propone integrar inteligencia artificial, capacidades emocionales y herramientas organizacionales

El checklist definitivo de liderazgo:

Cuáles son los 4 grupos empresarios que compiten por quedarse con Carrefour

En medio del proceso que definirá el liderazgo del supermercadismo en el país, cuatro actores principales avanzan con propuestas concretas para adquirir al gigante del retail

Cuáles son los 4 grupos

Martín Redrado: “En el corto plazo hay tranquilidad cambiaria, después del 26 muchas definiciones”

El escenario económico local enfrenta definiciones cruciales y cambios para los próximos meses según las perspectivas expresadas por el economista

Martín Redrado: “En el corto

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan estables mientras sigue la tensión cambiaria

La búsqueda de cobertura antes de las elecciones continúa marcando el pulso financiero. El S&P Merval gana 0,4%, a 1.920.000 puntos. En Wall Street predominan las bajas para los ADR. Los bonos operan mixtos

Mercados: las acciones y los

Caputo prometió a los empresarios del Coloquio de IDEA avanzar con las reformas laboral y tributaria más incentivos al ahorro en pesos

El ministro de Economía envió al tradicional evento de Mar del Plata un mensaje grabado, ya que se encuentra en Washington por la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. “Creemos que la competitividad no va a venir de una devaluación”, dijo

Caputo prometió a los empresarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: la Justicia investiga un

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

La hipertensión arterial afecta a un tercio de los adultos argentinos y es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente

Burnout: cuáles son síntomas y cómo se trata el estrés laboral crónico

Cuáles son los 4 grupos empresarios que compiten por quedarse con Carrefour

INFOBAE AMÉRICA
“13 pirámides de Giza”: el

“13 pirámides de Giza”: el cálculo de un especialista para medir la cantidad de escombros que hay en Gaza

László Krasznahorkai eligió Barcelona para su primera aparición pública tras ganar el Nobel de Literatura

Los legisladores de la UE proponen prohibir las redes sociales para los menores de 16 años

Israel propone un tribunal especial con facultad para imponer la pena de muerte a los terroristas del 7 de octubre

Joven comunero de Otavalo se convirtió en la tercera víctima mortal del paro nacional en Ecuador

TELESHOW
Griselda Sicliani reveló qué actor

Griselda Sicliani reveló qué actor famoso fue su amor platónico: “Le pedí a Luciano que me lo presente”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron

Guido Kaczka sorprendió a una vecina en Buenas Noches Familia: “¿Viste a mi amigo el Hombre Araña?"