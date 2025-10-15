Jornada financiera: las ventas del Tesoro de EEUU tuvieron efecto parcial en el mercado y el dólar volvió a subir

La demanda genuina presionó a una nueva suba del dólar.

Las ventas de dólares del Tesoro de EEUU tuvieron efecto efímero en el mercado de cambios. Aunque la noticia llevó inmediatamente a una caída de las cotizaciones al promediar la ronda de negocios, todas las cotizaciones recuperaron la tendencia alcista hacia el cierre.

El dólar mayorista finalizó a $1.380, con un alza de 20 pesos o 1,5%, otra vez con importante volumen de negocios por USD 850,9 millones en el segmento de contado.

Pasadas las 13, el secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Bessent, confirmó que por la mañana la institución “compró pesos” en el mercado abierto argentino, declaración que llevó al dólar mayorista a ser operado debajo del cierre anterior de 1.360 pesos.

Operadores coincidieron en que hubo un aporte importante de ventas de divisas a cuenta del Tesoro norteamericano dado el monto operado en el spot, el más alto del mes, aunque sin precisiones sobre la cifra.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló que “el dólar mayorista abrió la jornada con fuerte demanda en torno a $1.385, mostrando desde el inicio una firme presión compradora. Durante las primeras horas alcanzó un máximo intradiario de $1.393, en un contexto de cautela tras la reunión mantenida ayer entre el Gobierno argentino, Donald Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dejó ciertas dudas y un escenario más ajustado para la administración local”.

“El volumen del día fue de USD 851 millones -el más alto del mes- y ya se mostró elevado desde temprano, y pasado el mediodía se confirmó la venta de dólares por parte del Tesoro norteamericano, junto con versiones que apuntan a que el rescate financiero podría ampliarse hasta los USD 40.000 millones. A partir de ese momento, el mercado se descomprimió bruscamente, llevando la cotización hasta un mínimo de $1.355, donde pareció encontrar soporte. Desde allí, la demanda genuina del mercado volvió a impulsar al tipo de cambio hasta su cierre en $1.380″ precisó Merino.

Fuente: Equilibra.

Dado el límite superior del régimen de bandas cambiarias del Banco Central, a $1.488,10, el dólar mayorista quedó a 108,10 pesos o 7,8% debajo de ese limite.

El Tesoro de los EEUU había comunicado tras el cierre de la operatoria cambiaria del jueves 9 de octubre la compra de pesos en forma directa en el mercado de cambios argentino, una noticia que empujó a una revitalización de la oferta y la consecuente baja de 5% para el dólar mayorista en la rueda del lunes de esta semana, que cedió a $1.349, un piso desde el 26 de septiembre. En esta segunda ocasión el efecto sobre los precios se diluyó en un par de horas.

El dólar al público finalizó con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación, con un rango intradiario que fue de 1.395 a 1.415 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,02 para la venta (alza de $15,61 o 1,1%) y $1.354,61 para la compra.

La puja de precios también se trasladó a las operaciones de dólar futuro, donde se realizaron negocios por el equivalente a USD 2.25,8 millones, un monto relevante, que expandió el interés abierto en esta plaza a USD 8.518,7 millones, según datos de A3 Mercados.

El Banco Central es el principal oferente en este mercado, pues vende contratos para ponerle un tope a la suba esperada para el dólar. El reglamento interno de A3 Mercados indica que el ente monetario puede estar vendido en dólar futuro por hasta el equivalente a 9.000 millones de dólares.

Los contratos más negociados, con vencimiento a fin de mes -y pasadas las elecciones- subieron 33,50 pesos o 2,4% a $1.428,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los 1.501 pesos. A partir de las posturas de diciembre, que terminaron a $1.538 (+1,3%) los contratos quedaron por encima de la banda superior del BCRA, que prevé un techo de $1.531 para fin de año.

La cotización blue del dólar avanzó 30 pesos o un 2,1%, a $1.450 para la venta, luego de anotar un máximo intradiario en los 1.465 pesos.

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron en USD 164 millones, a USD 41.732 millones. Fuentes de la entidad indicaron a Infobae que “las reservas bajan por pagos totales por USD 225 millones, repartidos entre CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento)”.

La ayuda de EEUU alcanzaría los USD 40.000 millones

Además de confirmar una nueva “compra de pesos” en el mercado argentino, Scott Bessent adelantó a periodistas en Washington que la administración de Donald Trump está “trabajando en una línea de crédito de USD 20.000 millones que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas, con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda. Así que eso sería un total de USD 40.000 millones para la Argentina”.

“Mientras Argentina siga implementando buenas políticas, tendrá nuestro apoyo”, subrayó esta tarde el secretario del Tesoro norteamericano.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Estas declaraciones mejoraron el ánimo de los operadores financieros, después de la reunión del martes entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, en la Casa Blanca, sin los anuncios esperados.

Los ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street operaron con alzas encabezadas por Central Puerto (+11%). Grupo Galicia ascendió un 3,3%, mientras que YPF rebotó un 1,7 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 1,5% en pesos, a 1.912.739 puntos.

Por otra parte los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- avanzaron un modesto 0,2% en promedio. Vale recordar que el martes los ADR se hundieron hasta 8% y los títulos públicos, hasta un 7 por ciento. El riesgo país de JP Morgan marcó al cierre de los mercados del martes más de 1.000 puntos básicos.

“Si bien la noticia de USD 20.0000 millones extra es un gran dato, y debería haber marcado mayores subas, creemos que el mercado esta un poco cansado de tanto tuit, idas y venidas, y espera alguna confirmación oficial de todo lo conversado para terminar de convalidar en precios este nuevo escenario, el cual, reiteramos, que si se confirma, es un ‘bombazo’, ya que el mercado no estaba esperando 40.000 millones de dólares de ayuda financiera”, evaluó Nicolás Cappella, analista de IEB.

Licitación de deuda en pesos

Este miércoles el Gobierno tuvo el primer test en el mercado después de la visita a Donald Trump: una licitación de deuda en pesos con vencimientos de $4 billones donde ofrecía dos Lecap/Boncap y dos dollar linked con vencimiento el próximo noviembre y enero 2026.

Y la expectativa del mercado estaba puesta en la decisión de la Secretaría de Finanzas: ¿convalidar tasas altas para llegar con cierta estabilidad cambiaria hasta los comicios del 26 de octubre o comenzar a recortarlas para impulsar el crédito y con eso la actividad?.

El resultado fue ambiguo, el secretario de Finanzas comunicó que se adjudicaron $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones. Lo que significó un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha.

“Hoy el Tesoro declaró desiertas las dos LECAPs que ofrecía, dejando $2,1 billones en la calle. El Tesoro lo atribuyó a que consideraron el nivel de tasas ofrecidas muy elevado. En nuestra opinión ya se venía anticipando en los últimos días con tasas de interés de mercado en niveles muy altos, reflejando muy baja liquidez en el sistema tras las sucesivas subas de encajes y la venta de bonos en el secundario”, marcaron en el equipo de Puente.

Un dato clave, que destacó el economista Federico García Martínez, es que fue la primera licitación de la gestión de Javier Milei en que la composición colocada fue 100% en dollar linked. Lo que se da en un contexto de cuestionamientos a la continuidad del régimen cambiaría después del 26 de octubre.