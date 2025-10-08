Economía

Un ex funcionario del Gobierno enumeró las complejidades de implementar una dolarización

Santiago Migone, es subsecretario del Ministerio de Economía, cree que la dolarización no es imposible pero sí muy difícil de instrumentar. Los motivos

Guardar
Santiago Migone, ex subsecretario de
Santiago Migone, ex subsecretario de Producción

En medio de las negociaciones con EEUU por un apoyo financiero, el ex subsecretario de Producción, Santiago Migone, se hizo eco de declaraciones del vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, y coincidió en que la dolarización es compleja de implementar por varios motivos.

“Cualquiera que haya leído a Emilio Ocampo (ex asesor de Javier Milei) sabe que es altamente complejo de implementar”, señaló Migone a través de su cuenta de X.

En este sentido, dio varios motivos y pasos que se deberían seguir para implementar la dolarización:

  1. Eliminación y canje de todos los activos y pasivos en pesos. “Esto implica no solo canjear la deuda publica en pesos sino desagiar la deuda privada fijando nuevas tasas (un préstamo de 45% Tasa Nominal Anual en pesos no va a ser 45% en dólares)”, indicó Migone.
  2. Unificación del sistema financiero en pesos y dólares. “Implica acomodar a los bancos y proveedores de servicios de pago para que solo haya cuentas en dólares. Los encajes en dólares pasarían a respaldar depósitos en pesos que se dolarizarían”.
  3. Canje de billetes. “Esto es obvio y parece poco complejo pero implica retirar todos los pesos billete de la economía”
  4. Sustento legal. “Se necesita al menos un DNU ratificado por el congreso. Sea ley o DNU seguramente se judicialice y necesite aval a la Corte”.
  5. Modificación de normas complementarias. “Múltiples normas de regulación bancaria o normas que fijan rigideces nominales deberían ajustarse”.
  6. Prestamista de ultima instancia. “No es urgente pero al poco tiempo debería crearse un fondo anticíclico, un banco de reservas u obtener una garantía del FMI o similar para evitar crisis bancarias. Debería tener legislación extranjera para evitar usurpaciones de gobiernos de izquierda (K)”, señaló Migone.

“En resumen, el diseño de la dolarización puede ser de varias formas pero estos elementos deben diseñarse y pensarse de antemano. Cada uno elegirá creer si algo de esto se está discutiendo ahora en DC o no”, concluyó Migone.

"El diseño de la dolarización
"El diseño de la dolarización puede ser de varias formas pero estos elementos deben diseñarse y pensarse de antemano", dijo Migone. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En un artículo realizado para Infobae, Ocampo apuntó: “¿Cómo avanzar hacia la dolarización en el contexto actual? Se requiere una estrategia coordinada entre el Presidente, el Ministerio de Economía, el BCRA y la Cancillería".

“El primer paso sería negociar con la administración estadounidense, resaltando lo beneficioso del acuerdo para ambas partes. Un paquete contingente de aproximadamente USD 25.000 millones (entre ESF, repos y swaps con la Reserva Federal) podría ser negociado; solo el anuncio de tal respaldo probablemente reduciría la necesidad de desembolsos efectivos. Los anuncios recientes muestran que este apoyo es una posibilidad concreta”, afirmó.

“Paralelamente, podría explorarse un acuerdo para que la Argentina no pierda ingresos por señoreaje, ya sea reviviendo el proyecto del senador Connie Mack de 2000 o mediante una propuesta de economistas de la Fed de Chicago en la que los dólares del BCRA equivalentes a la base monetaria se depositan en una cuenta escrow”, añadió.

Emilio Ocampo y Javier Milei
Emilio Ocampo y Javier Milei

“Esta cuenta, invertida en bonos del Tesoro estadounidense, genera intereses que se transfieren mientras el dólar siga siendo moneda de curso legal, con el flujo de fondos disponible para financiar la estabilidad financiera interna”, precisó Ocampo.

De todos modos, un informe de la consultora 1816, de las más escuchadas en el mercado, había destacado que una eventual dolarización no parece el escenario más probable, pero, siendo una de las banderas de la campaña presidencial de Milei, es difícil descartarla por completo.

Para poder hacerlo con riesgos controlados, se requiere dos cosas, según su visión. En primer lugar, que “EEUU preste neto un monto del orden de los USD 40.000-50.000 millones (porque si bien con solo USD 16.000 millones se compra el circulante al tipo de cambio actual, en ese caso no habría un solo dólar de respaldo para los depósitos en Pesos, ahora dolarizados)”.

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

También, creen necesaria “una consulta popular no vinculante favorable a la idea (las vinculantes solo pueden ser solicitadas por el Poder Legislativo), porque asumimos que el Congreso no aportará sus votos y, llegado el caso, podría voltear un DNU dado que, incluso con una buena elección en octubre, el oficialismo no tendría un camino sencillo hacia las mayorías en ninguna de las dos cámaras (ver cuadro del final)”.

“Un problema de la consulta popular es que debe ser convocada con al menos 60 días de anticipación y estar dos meses discutiendo sobre dolarización (que implicaría, entre muchas cosas, convertir los bonos en Pesos en bonos en Dólares) puede generar demasiada incertidumbre en esa etapa”, remarcó.

“Parece más probable para el post 26 de octubre un escenario de flotación cambiaria, quizás no enteramente libre pero considerablemente menos administrada que la actual”, sostuvo la consultora.

Temas Relacionados

dólardolarizaciónúltimas noticiassantiago migonejavier milei

Últimas Noticias

El Tesoro, con poco poder de fuego para contener el dólar: cuánto espera el mercado que dure su intervención

Un informe privado reveló los dólares que le quedan al Tesoro para intervenir al interior de la banda cambiaria con los pagos a organismos internacionales. Cómo jugará luego el Banco Central (BCRA) y qué margen tiene

El Tesoro, con poco poder

EANA implementará un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo que que busca reducir demoras en vuelos

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) modernizará sus equipos para agilizar la operación y alinearse a los estándares internacionales

EANA implementará un nuevo sistema

Con financiamiento de un banco público, hoy se abrirán los sobres para la privatización de la “Ruta del Mercosur”

La primera etapa del plan vial abarca los corredores Oriental y Conexión, con 741 kilómetros en cuatro provincias y una concesión bajo régimen de peaje

Con financiamiento de un banco

Georgieva puso a la Argentina como ejemplo de disciplina fiscal y dijo que el éxito va a depender del acompañamiento de la gente

Durante una ronda de preguntas en el Milken Institute, Kristalina Georgieva mencionó el ajuste en curso en el país al analizar los desafíos de reducción del déficit

Georgieva puso a la Argentina

Confirman la viabilidad económica y ambiental de un proyecto de inversión minero por USD 2.700 millones que entró al RIGI

El emprendimiento de cobre de McEwen Copper en San Juan confirmó su viabilidad económica y ambiental. Se trata del proyecto Los Azules y tiene una proyección exportadora de 1.100 millones anuales

Confirman la viabilidad económica y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno por uno, los numerosos

Uno por uno, los numerosos femicidios registrados en Argentina durante los últimos meses

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

Diputados debate la reforma al régimen de DNU para limitar las facultades de Javier Milei

El Tesoro, con poco poder de fuego para contener el dólar: cuánto espera el mercado que dure su intervención

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

INFOBAE AMÉRICA
“La ira no aparece de

“La ira no aparece de golpe: es el resultado de todo lo que no dijimos a tiempo”: un audiolibro de Gisela Gilges para estar mejor

Trueno se une a Gorillaz en “The Manifesto”, una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida

¿Cuántos hijos tiene Elon Musk y a qué se dedican?

El OPPO Reno14 5G aterriza en Colombia con IA y un flash pensado para fiestas inolvidables

Denuncian que los periodistas nicaragüenses exiliados viven en desprotección e incertidumbre

TELESHOW
Daniela Christiansson reveló las razones

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo

La felicidad de Matías Martín paseando por Roma con sus tres hijos: “Lo que más amo”

La íntima revelación de Hernán Drago entre el dolor, el legado y el recuerdo: “Hace un mes falleció mi papá”

Mónica Farro dio detalles de su salud después de ir a una guardia de urgencia