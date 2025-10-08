Las fábricas de autos volvieron a apostar por la financiación a tasas bajas para impulsar las ventas en octubre

Entre la baja de las ventas y la reducción de tasas de interés, los fabricantes de autos volvieron a apostar por subsidiar tasa para la compra de autos 0km

La baja de las tasas de interés que anunció el Gobierno en los últimos días parece haber dado la señal que la industria automotriz esperaba para volver a volver a cambiar su política comercial de financiación para la compra de un auto 0km y ofrecer nuevamente mayor financiación prendaria con tasas subsidiadas.

Eso se desprende de los cuatro anuncios que se conocieron en los primeros días de octubre por parte de Stellantis, Volkswagen, Nissan y Chevrolet, lo que impacta en 9 de las 11 marcas generalistas que fabrican autos en Argentina y Brasil.

Aunque no se detalló el monto o presupuesto que las terminales destinan a este tipo de financiación, que supone asumir un quebranto inevitable porque las tasas del mercado todavía son elevadas, la decisión de estas marcas es apostar nuevamente a la financiación sin interés como un motor de ventas en este momento de cierto estancamiento de las operaciones.

El Director de Ventas de Citroën Argentina, Rubén Rodriguez dijo este lunes que “vamos a volver a las tasas 0% en 18 meses con un monto de 15 millones de pesos. Es algo que, en este contexto macroeconómico donde las tasas en el mercado crecieron mucho, seguir manteniendo esta oferta es un esfuerzo muy grande de la marca para seguir sosteniendo la accesibilidad”.

Las ofertas de octubre

Fiat Argentina habilitó para sus clientes un préstamo en UVA por hasta $12 millones a 24 meses, con tasa 0%, aplicable a toda la gama. Además, la compañía ofrece una alternativa sobre la base UVA para financiar hasta el 80% del valor del vehículo (tope de $20 millones) en 12 cuotas. Otra opción destacada consiste en un préstamo con tasa fija 0% a 12 meses por hasta $10 millones y otra línea a tasa fija 6,9% a 12 meses por hasta 15 millones de pesos.

Fiat ofrece hasta $12.000.000 en 24 meses a tasa 0% para toda la gama por medio de préstamos UVA

En el caso específico de la nueva Fiat Titano, la marca implementó un plan UVA de hasta $40.000.000 con TNA 6,9% a 18 meses, junto a una línea exclusiva de tasa fija 0% a 12 meses y hasta $30 millones para quienes busquen acceder a este utilitario.

Peugeot mantiene en octubre su campaña “Tasa Express”, que abarca toda la gama, permitiendo financiar hasta $15 millones en un plazo de 18 meses con TNA 0%. Para los modelos 208 y 2008, la financiación máxima asciende a $18 millones a una TNA del 12,9% durante 18 meses. Existe además una línea denominada “Tasa Simple”, disponible para financiar hasta $22 millones a 18 meses con TNA 20,9%.

Citroën estableció también como principal propuesta de octubre la financiación “Tasa Express” por hasta $15 millones a 18 meses y TNA 0% que cubre a la mayor parte de la línea, mientras que en el caso del utilitario Berlingo el monto financiable llega hasta $18.000.000 bajo las mismas condiciones de tasa y plazo. Además, la marca dispone de una línea general con hasta $18 millones a TNA 12,9% y 18 meses, junto a la “Tasa Simple” que permite financiar hasta $22 millones a TNA 20,9% también en 18 cuotas.

Citroën es otra de las marcas que apuesta fuerte a las ventas financiadas

En Jeep y RAM, Stellantis aplicó un plan similar al de los últimos meses con una tasa fija 0% a 12 meses por hasta $10 millones para los modelos Renegade, Compass y Commander en todas sus versiones. Estos mismos modelos también cuentan con una línea de préstamos UVA con tasa 0% a 12 meses y montos de hasta $30 millones . En tanto que la gama completa de RAM Rampage también se puede comprar con tasa 0% en 12 meses por igual monto y un esquema similar en préstamos UVA.

Nissan Argentina renovó para octubre sus propuestas de financiación apuntadas tanto a clientes particulares como empresas, alcanzando modelos de producción local y regional. La principal promoción corresponde a la Nissan Frontier, que ofrece financiación prendaria a 24 meses con una TNA 0% y hasta $20 millones. Esta alternativa rige para la mayoría de las versiones, con un aporte mínimo del 13% y cupo limitado por campaña.

Nissan mantiene distintas ofertas de financiación, haciendo especial foco en la pick-up Frontier

En versiones Frontier XE, X-GEAR, Platinum y PRO4X, la marca brinda otra línea de financiación a 12 meses y tasa 0% por hasta $18 millones. Para quienes buscan financiar los modelos Kicks, Versa, Sentra y X-Trail, hay vigentes planes a 12 meses con TNA 0% y montos de hasta $10 millones (Kicks), $15 millones (Versa y Sentra) y $12 millones (X-Trail), siempre con aportes variables según el modelo.

Nissan también despliega variantes con tasas superiores y plazos más extensos: tasa 9,9% a 18 meses y tasa 19,9% a 24 meses en Frontier; y opciones escalonadas en la gama Kicks, Versa, Sentra y X-Trail, abarcando hasta 24 meses con tasas del 29,9%, así como condiciones específicas para vehículos usados recientes.

Volkswagen Argentina lanzó durante octubre una de las campañas más agresivas del mercado con financiación a tasa 0% fija en toda la gama, permitiendo acceder a préstamos por hasta $20 millones en plazos de 12 o 18 meses.

Más allá del nuevo modelo Tera, la marca anunció una financiación de tasa 0% de hasta 20 millones de pesos y un tope máximo de 18 meses según el modelo

Para los modelos de entrada, Polo y Tera, la marca dispuso préstamos por $15 millones hasta 18 meses a tasa 0%. Las líneas Nivus, T-Cross, Taos, Virtus y Saveiro incluyen financiación a 12 meses, monto máximo $15 millones , mientras que para Vento GLI y Nuevo Tiguan se ofrece un préstamo a tasa 0% durante 9 meses y hasta 12 millones de pesos.

La camioneta Amarok permite financiar hasta $20 millones a 18 meses a tasa 0%, mientras que la versión Trendline 4x2 suma la opción de préstamo de $16 millones a 12 meses a tasa 0 por ciento..

Por último, General Motors estableció este mes condiciones similares a las de septiembre. Los modelos Chevrolet Onix, Onix Plus, Tracker, Spin y Montana cuentan con financiación de hasta $12 millones a tasa 0% en un plazo de 12 meses. Existe una variante a tasa 9,9% para financiar hasta $16 millones en 18 meses, y una tercera opción de hasta $18 millones a tasa 24,9% a 30 meses para los tres primeros modelos y de $20 millones para los últimos dos.

Los autos masivos de Chevrolet tienen ofertas de hasta $12.000.000 y un año de plazo con tasa 0%

En cuanto a la gama alta, S10 y Trailblazer permiten financiar hasta $20 millones a tasa 0% en 12 meses. El monto y el plazo se mantienen en el segundo escalón, con hasta $20 millones a tasa 14,9% a 18 meses, y se elevan para el tramo más extenso: hasta $25 millones a tasa 34,9% a 30 meses.

Por último, el modelo Spark EUV 100% eléctrico ofrece alternativas diferenciadas con una financiación de hasta $12 millones a tasa 4,9% a 12 meses, hasta $16 millones a tasa 14,9% a 18 meses y hasta $20 millones a tasa 29,9% a 30 meses.