Qué modificaciones al régimen cambiario espera el mercado tras las elecciones de octubre

El mercado cree que las elecciones del 26 de octubre serán una bisagra para la política cambiaria

El panorama financiero muestra turbulencias intensas: las acciones y los bonos soberanos registran altibajos constantes, el índice de riesgo país anotó niveles máximos del año y el precio del dólar en todos los segmentos alcanzó máximos nominales de la serie histórica.

La incertidumbre por el resultado de los comicios legislativos del 26 de octubre potenció la demanda de activos como cobertura, y resalta, según los especialistas, la debilidad de las chances electorales del Gobierno de Javier Milei. Esta situación genera dudas sobre la sustentabilidad del plan económico vigente.

Frente a este escenario, se multiplican las voces de analistas que anticipan un cambio en el actual esquema de bandas cambiarias, que sigue inalterado desde que el Banco Central lo fijó el 11 de abril, a partir de un techo inicial de $1.400 que aumenta a un ritmo de 1% por mes, claramente debajo de la tasa de inflación, al mismo tiempo, un “ancla” para los precios de la economía y para las expectativas de devaluación; y piso de $1.000 que baja 1% mensual.

Ante la presión del mercado, que desafía el límite superior -el viernes en $1.482 para el segmento mayorista-, el Tesoro y el propio Banco Central se ven forzados a intervenir con ventas. Esto pone en duda la continuidad del sistema.

En septiembre, los exportadores de oleaginosas y cereales liquidaron un total de USD 7.107 millones, un aumento del 187% interanual. Este fuerte incremento estuvo impulsado por la eliminación temporal de las retenciones, con un tope de USD 7.000 millones de liquidaciones hasta el 31 de octubre, pero se agotó rápidamente. Bajo el esquema, el 90% de las ventas debía liquidarse dentro de los tres días posteriores a la registración.

Del total, USD 6.300 millones correspondió a esta medida, de los cuales, el Tesoro absorbió cerca de USD 2.200 millones, una cifra inferior a lo previsto, dado el costo fiscal de la iniciativa.

Ahora se espera que las liquidaciones de exportaciones del agro caigan sustancialmente en los próximos meses -hasta la cosecha fina en verano-, dado que la mayoría de estos flujos se anticiparon, otro factor que puede presionar a la suba del tipo de cambio.

Para el período posterior a los comicios, los analistas coinciden en la necesidad de una “recalibración” del régimen, que ha requerido fuertes ventas diarias del Tesoro y del Banco Central desde finales de agosto. Entre los cambios que el mercado da por descontados, destacan:

Eliminación de las bandas -límite explícito que anticipa la intervención oficial-. Un tipo de cambio más flexible que (presumible aunque no necesariamente) puede ser más alto que el actual. Retomar la iniciativa para sumar reservas con compras oficiales en lugar de endeudamiento de corto plazo. Flotación “sucia”, con mayor potestad del BCRA para intervenciones puntuales que acomoden el movimiento cambiario a las expectativas del Gobierno. Administración del respaldo crediticio que puede llegar desde el exterior (Tesoro de EEUU, FMI, organismos multilaterales) hasta que baje el riesgo país.

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, explicó que en el actual contexto inestable “están influyendo la percepción de problemas de gobernabilidad y las expectativas de cambios de política económica, de cara a un régimen monetario-cambiario que asegure una recuperación sostenida de reservas, sin necesidad de recurrir a nuevos apretones crediticios”.

Vasconcelos también advirtió acerca de una brecha cambiaria próxima al 10%, por que “esta dinámica puede afectar la percepción acerca de cuál es el tipo de cambio ‘de equilibrio’, y complicar la continuidad del proceso de recuperación de reservas, ya que en las semanas por venir se habrá de notar la contrapartida de la liquidación extraordinaria de agrodólares de los últimos días: una caída significativa en el ritmo de estas operaciones”.

Según un informe de Federico Filippini yJavier Casabal, de Adcap Grupo Financiero, “por ahora, el tipo de cambio real parece sostenible, siempre que se asegure nuevo financiamiento. Pero una renovada presión sobre el peso o un resultado desfavorable en octubre podrían minar la confianza y provocar una nueva fase de inestabilidad. La política y la vigilancia de reservas permanecerán en el centro de la agenda de corto plazo”.

El movimiento racional sería dejar flotar la moneda, confiando en que el ancla fiscal hará su trabajo, limitando la depreciación potencial (Max Capital)

Los analistas de Adcap agregaron: “Vemos el apoyo de EEUU como garantía de capacidad de pago más que de estabilidad cambiaria. Si Argentina avanza hacia un régimen cambiario más libre -o al menos, menos administrado-, esperamos que los bonos en moneda dura tengan un desempeño materialmente superior al de sus pares en pesos”.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, subrayó que “el mercado continua tensionado, con la mirada no solo en la carrera electoral sino también en la dinámica macro financiera. En ese sentido, el Tesoro se hizo de alrededor de USD 2.200 millones bajo la ventana temporal de retenciones ‘cero’”.

Max Capital consideró que “la política cambiaria se está convirtiendo en una piedra en el zapato para el Gobierno, que se niega tercamente a aceptar una moneda más débil, buscando en cambio apoyo multilateral y bilateral para defender un tipo de cambio que parece sobrevaluado bajo los riesgos electorales actuales”.

La brecha puede afectar la percepción acerca de cuál es el tipo de cambio ‘de equilibrio’, y complicar la continuidad del proceso de recuperación de reservas (Vasconcelos)

“El movimiento racional sería dejar flotar la moneda, confiando en que el ancla fiscal hará su trabajo, limitando la depreciación potencial. Hoy por hoy, ninguna tasa compensa a los inversores que temen que después de las elecciones la moneda pueda saltar por encima de $1.500, un nivel que parece razonable considerando los riesgos electorales y que tendría implicancias marginales sobre la inflación”, apuntó Max Capital.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, observó que “las tensiones se atenuaron parcialmente hacia el cierre de septiembre, tras la decisión del Gobierno de suspender retenciones a las exportaciones y el anuncio del Tesoro de EEUU de un salvataje financiero que incluiría un swap por USD 20.000 millones, créditos vía el Fondo de Estabilización Cambiaria y apoyo en el mercado de bonos soberanos.

No obstante, para Morales no pasa inadvertido el “contexto de nuevas restricciones cambiarias aplicadas en las últimas semanas para frenar la demanda de dólares. Desde que se levantó el cepo en abril, los individuos compran en promedio USD 3.584 millones mensuales, en muchos casos con operatorias que terminan alimentando el ‘contado con liquidación’. Ante ese ‘rulo’, el Gobierno reinstauró la restricción cruzada: primero para directivos de entidades financieras y luego para todos los individuos”.

Desde Invecq Consultora Económica aseguraron: “Los inversores ya anticipan cambios en el régimen cambiario después de las elecciones, condicionando la evolución de los precios a la definición política y económica”.

La política y la vigilancia de reservas seguirán dominando la agenda de corto plazo (Adcap)

Invecq concluyó: “El punto central es si el Gobierno utilizará esta calma transitoria y el apoyo externo para rediseñar el programa, o si solo intentará ganar tiempo. Una modificación del esquema resulta inevitable: aunque el tipo de cambio real aumentó casi 20% en los últimos meses, sigue generando desbalances en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y compromisos crecientes en la Cuenta Financiera. La incógnita pasa por la magnitud del ajuste y la posible flexibilización de otras restricciones, como la eliminación de bandas y nuevas medidas para empresas”.