Minerales críticos: Europa también se interesa por los proyectos mineros en la Argentina

Las reservas de litio en Argentina

El auge de proyectos mineros en la Argentina ha captado el interés en el escenario global de la transición energética. Dos eventos en Buenos Aires resaltan que, en el marco de la puja estratégica entre EEUU y China, los países europeos no quieren ser marginados de las oportunidades que ofrece la minería local.

Por un lado, el Global Trade and Innovation Policy Alliance Argentina 2025, organizado por la Fundación Internacional Bases y celebrado en el Eseade acercó a empresas mineras y organizaciones internacionales; por otro, la “Iniciativa Minera Sueca” tendrá el martes su segunda edición, encabezada por el embajador de Suecia, Torsten Ericsson, con la presencia de gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, ejecutivos, académicos y figuras internacionales como Henrik Hallgren, director de programas del Consejo Internacional de la Industria Sueca (NIR) y líder del Eurasia Forum, un think tank con sede en Estocolmo.

Proveedores de servicios y empresas de grandes equipos no quieren quedarse fuera del boom minero argentino. Ericsson dijo a Infobae que la Argentina es un “socio natural y estratégico” para Suecia y para Europa, por la combinación de reservas, democracia y provisión de minerales críticos para baterías, turbinas y tecnologías asociadas al combate al cambio climático. “El interés de Suecia en el desarrollo minero de la Argentina se enmarca en un contexto global. El mundo vive una transición energética, verde y digital que requiere cada vez más minerales críticos, como el litio, el cobre y las tierras raras”, sostuvo el diplomático, y destacó la complementariedad entre ambos países en innovación y sustentabilidad.

El crecimiento del litio

“Dentro del Triángulo del Litio, la Argentina es el destino favorito de grandes inversiones por sus ventajas comparativas”, afirmó Manuel Giménez Zapiola, de Eramet, una minera francesa y mayor productor de manganeso del mundo, que a fines de 2024 empezó a producir litio, y eligió para eso la Argentina. Los ejecutivos destacaron la distancia entre expectativas y resultados actuales. Tanto Giménez Zapiola como Ignacio Celorrio, ejecutivo de Lithium Argentina, aclararon que por ahora “el escenario es más de potencial que de liderazgo”.

Celorrio, de Lithium Argentina, Giménez Zapiola, de la francesa Eramet, y Benov, de Arc Fund, un fondo de inversión europeo, en un debate con foco en el litio

Un reclamo común fue el de mejor infraestructura para sostener el crecimiento del sector y coordinación entre las provincias y el gobierno nacional. “Hace falta infraestructura para el litio: caminos, trenes de carga, transporte eficaz para la energía”, describió Giménez Zapiola. Parte de los proyectos mineros del NOA, explicó, se proveen de energía con equipos propios, desafío que agigante los requerimientos de capital.

Otro tema tratado fue papel dominante de China en la minería global. “Europa depende cada vez más de las energías renovables que produce China desde la guerra en Ucrania”, señaló el búlgaro Ventsislav Benov, CEO de Arc Fund, un fondo de inversión europeos que financia proyectos energéticos “sustentables”. Europa, señaló, busca diversificar las fuentes de materias primas, volcando la mirada hacia socios latinoamericanos como Argentina y promoviendo inversiones que respondan a la necesidad industrial y a los requisitos ambientales y sociales.

Según datos que brindó Cecilia Domínguez, de la Cámara de Empresas Mineras de la Argentina (CAEM) en el evento en el Eseade, la producción local de litio superaría este año las 130.000 toneladas de carbonato de litio (LCE) equivalente, un 75% más que las 74.600 toneladas de 2024. Ese crecimiento acelerado posiciona a la Argentina como actor ascendente del escenario litífero mundial

Domínguez, responsable del área de sustentabilidad de CAEM, preció que hay 7 proyectos de litio en producción en la Argentina, de gran importancia regional, en especialmente en el NOA, donde el mineral explica entre 40 y 80% de sus exportaciones”, destacó.

Del país con “mil años de historia minera”...

El enfoque institucional y ambiental sobresale en la Iniciativa Minera Sueca, cuya segunda reunión será este martes en el Faena Hotel de Puerto Madero. Ericsson, el embajador de Suecia, precisó tres planos de cooperación de su país: el aporte de empresas líderes en tecnología minera –como Volvo Trucks & Buses, Hitachi Energy, Uddeholm, Epiroc y Scania–, el asesoramiento en “mejores prácticas” ambientales y la formación de talento bajo lo que llama “modelo triple hélice”, de colaboración entre Estado, sector privado y academia.

“Suecia tiene más de mil años de historia minera y hoy nuestras minas funcionan como plataformas de prueba para nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy se desarrollan iniciativas de cómo producir a nivel comercial acero sin combustibles fósiles, y esa experiencia puede ser muy útil para la Argentina en su camino hacia una minería más limpia”, destacó Ericsson. De hecho, el evento sueco incluirá paneles sobre gestión de relaves, transporte de carga pesada, eficiencia energética y sustentabilidad hídrica, con aportes del Instituto Tecnológico de Luleå y el Instituto Ambiental de Estocolmo.

... al “país minero del futuro”

“La Argentina es un país minero del futuro. La tarea de desarrollar el sector es un desafío y un costo en el corto plazo, pero también una enorme oportunidad para posicionarse como un socio confiable y sustentable en las cadenas de valor globales de minerales”, señaló por su parte Henrik Hallgren en respuesta a preguntas de este medio. “Es uno de los países mineros más interesantes del mundo debido a la promoción activa de proyectos y a los recursos poco desarrollados en cobre y otros minerales críticos”, enfatizó. Son muy importantes, dijo, la estabilidad en materia de inversión y políticas públicas que articulen permisos, sostenibilidad y acompañamiento a las empresas.

Henrik Hallgren, director del Consejo Internacional de la Industria Sueca (NIR) y líder del Eurasia Forum, un think tank con sede en Estocolmo

“La cuestión de la estabilidad es crucial, porque el financiamiento se necesita no solo para el desarrollo de las minas, sino también para infraestructura clave de apoyo: transporte, electricidad, agua, conectividad”, enfatizó el experto, suerte de nexo entre el gobierno y la industria sueca.

En cuanto al posicionamiento estratégico de la Argentina ante la puja geopolítica entre EEUU y China, Hallgren señaló: “la elección estratégica no es entre potencias externas en competencia, sino entre beneficios de corto plazo y desarrollo de largo plazo. La demanda europea de materias primas y su conocimiento minero e industrial pueden cubrir buena parte de las necesidades de la Argentina sin que el país se ate a un solo bloque”.