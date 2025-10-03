La mayoría de las consultoras económicas esperan una inflación superior al 2% en septiembre

De confirmarse las proyecciones privadas, la inflación pasará la barrera del 2% por primera vez en cinco meses (EFE)

El dato oficial de inflación que publicará el Indec en las próximas semanas mantiene en vilo al mercado y a los analistas. Mientras tanto, los cálculos de las consultoras privadas apuntan a que el índice de septiembre podría superar el 2%, lo que marcaría un quiebre en la tendencia de desaceleración observada en los meses previos.

La estimación se sostiene en el relevamiento de precios de distintos estudios. C&T Asesores Económicos ubicó la inflación de septiembre en 2,3%, mientras que Eco Go la calculó en torno al 2,1%. En tanto, Orlando Ferreres & Asociados proyectó un avance cercano al 2,2%, y la Fundación Libertad y Progreso también estimó un registro superior al 2%, al advertir que “la inflación mensual relevada para septiembre fue del 2,4%”.

“De mantenerse esta dinámica, probablemente la inflación de 2025 ronde el 30% anual”, señaló Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, al explicar que buena parte de las presiones actuales responden a la depreciación del peso y al ajuste de precios regulados.

Los analistas destacan que el nuevo registro no solo incidirá en el cálculo del acumulado anual, sino que también condicionará las expectativas de corto plazo. En un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política, los movimientos de precios comienzan a reflejarse de manera más directa en la proyección inflacionaria para lo que resta del año.

El peso de los alimentos y los estacionales

Entre los factores que explican la aceleración, sobresale el incremento en alimentos y bebidas. Los productos frescos, como frutas y verduras, junto con carnes y panificados, empujaron los precios hacia arriba durante septiembre. A eso se sumó el impacto de bienes estacionales, especialmente ropa y calzado, que habitualmente muestran ajustes en esta época del año.

Al mismo tiempo, los precios regulados también tuvieron una participación en el alza. Si bien el Gobierno aplicó postergaciones en algunos rubros sensibles, los ajustes acumulados en servicios públicos y combustibles siguieron dejando huella en el índice general.

Los alimentos fueron clave en la aceleración de precios de septiembre, pero habrían retrocedido en los últimos días (Reuters)

Consultoras como Eco Go, C&T y Ferreres advirtieron que el índice mensual podría ubicarse algo por encima de la marca del 2%. Libertad y Progreso, en tanto, reportó que la inflación interanual se acerca al 32%, mientras que la acumulada en los primeros nueve meses del año se mantiene en torno al 22%.

¿Se mantiene la tendencia?

El registro de septiembre vuelve a instalar dudas respecto de la posibilidad de mantener un sendero de inflación baja en el último tramo del año. Aunque la mayoría de los analistas descarta una disparada similar a la de años anteriores, sí señalan que el índice mensual difícilmente se mantenga debajo del 2% en los próximos relevamientos.

La dinámica de los precios libres, sobre todo en bienes de consumo masivo, suele arrastrar el promedio general con un rezago de varios meses. En ese marco, la depreciación del peso en los mercados financieros también podría tener un impacto mayor hacia fin de año.

La incógnita se centra ahora en el comportamiento de la demanda y en el margen de maniobra del Gobierno para contener aumentos regulados. De sostenerse la tendencia actual, la inflación de 2025 podría cerrar más cerca del 30% anual, un valor superior al que proyectaban los cálculos iniciales del Ministerio de Economía.

Deflación de alimentos en los últimos días

Más allá del repunte de septiembre, el arranque de octubre mostró un dato llamativo. En la primera semana del mes, los precios de alimentos y bebidas registraron una deflación del 0,4%. Se trata de una baja luego de un incremento del 0,9% en la semana previa.

El relevamiento detalla que el 79% de los productos de la canasta no mostró variaciones de precios y que las caídas se concentraron en carnes y bebidas, que compensaron los aumentos en panificados. La medición de las últimas cuatro semanas móviles muestra todavía un incremento promedio del 1,4% mensual, con una variación punta a punta del 2,2%.

Si bien se trata de un movimiento puntual, los analistas destacan que la baja semanal ofrece un alivio transitorio en un contexto de fuerte presión sobre los alimentos. El comportamiento de este rubro será clave para definir la trayectoria de la inflación en lo que resta de octubre y, en particular, para la incidencia que tendrá sobre el índice general del mes.