Economía

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

El dólar mayorista se mantuvo en $1.424,50 a lo largo de toda la jornada. El Tesoro colocó una postura vendedora de USD 200 millones en el inicio de la rueda, aunque la presión de la demanda fue inferior a la de los días precedentes

Guardar
Los dólares del Tesoro mantuvieron
Los dólares del Tesoro mantuvieron a raya al tipo de cambio.

Con una postura vendedora de USD 200 millones desde el comienzo de la rueda mayorista de contado, donde se negociaron USD 455,1 millones, el Tesoro puso un techo de $1.425 al tipo de cambio, límite que se mantuvo casi inalterado hasta el cierre.

Así, el dólar mayorista finalizó a $1.424,50, el mismo nivel del jueves, una estabilización oportuna de cara a las negociaciones que llevará adelante este fin de semana en Washington el equipo económico, comandado por Luis Caputo, con el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent.

Aunque los operadores dejan constancia de las posturas vendedoras del Tesoro desde el inicio de los negocios, estas fueron menos significativas que en las ruedas precedentes. Cabe recordar que el miércoles fueron estimadas por el mercado entre 400 y 500 millones de dólares, mientras que el jueves se habrían ubicado entre 200 a 400 millones, sin precisiones oficiales.

Esto, lo que “podría indicar que la corrida cambiaria se está tomando una pausa y que el mercado ya lo piensa un poco más antes de pagar dólares a estos niveles, ya que algunos jugadores ya prefieren pagar bonos en pesos y dólares desde estos niveles y con las posibles noticias al caer de Estados Unidos”, afirmó Nicolás Cappella, analista de IEB. “El dólar oficial continuo con la misma dinámica, el Tesoro vendiendo en $1.425, siendo la única postura visible”, subrayó.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, indicó que “la divisa mayorista cerró la jornada en $1.424,50, sin cambios respecto de ayer, en otra rueda de escasa oscilación marcada por la presencia del Tesoro, que volvió a vender de manera firme desde el inicio de la rueda. El volumen negociado se mantuvo en línea con los días previos, alcanzando USD 455 millones".

“La alta demanda de dólares por el contexto de incertidumbre –o visto de otro modo, la poca demanda de pesos– no constituye un escenario favorable para el gobierno para acumular reservas, condición fundamental para mostrarse solvente y transmitir tranquilidad al mercado. Tanto la baja de retenciones como el acuerdo con el Tesoro de EEUU son medidas que apuntan en esa dirección, al actuar como un aumento de oferta de dólares y un estímulo a la confianza de los acreedores, traducido en una baja del riesgo país”, señaló IEB.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $98,50, lejos de la caída de $149 registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“Los operadores comienzan a observar -aunque sólo por momentos- algunas ofertas privadas y un mayor respiro desde la demanda, por lo cual estaría aflojando el drenaje de divisas y la ‘brecha’ a la espera de novedades del respaldo financiero de EEUU”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Aún así, sigue sostenida la expectativa de que post elecciones el régimen cambiario pudiera migrar hacia uno de flotación más libre, toda que no sólo el apoyo externo no podría ser utilizado para defender compras de ahorristas, sino que también crece el clamor entre los inversores de que se avance con decisión en un programa de compra de reservas, lo cual ayudaría habilitar una indispensable compresión del riesgo país”, acotó el titular del Estudio Ber.

Las reservas internacionales brutas exhibieron un importante incremento de USD 467 millones o 1,1%, a USD 42.698 millones, el stock más alto desde el 7 de agosto de este año. Fuentes de la entidad aclararon a Infobae que “no hubo ni suba de cotizaciones no desembolsos de organismos” que influyeran en el resultado.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que “el Banco Central sumó ayer munición por USD 7.300 millones para sostener el esquema cambiario y contener las expectativas de devaluación, en una jornada donde los mercados financieros mostraron cierta calma a la espera de la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par estadounidense, Scott Bessent. Con las elecciones del 26 de octubre en el horizonte y crecientes dificultades para mantener el dólar dentro de la banda de flotación, la demanda de cobertura en divisas venía acelerándose tanto en el Mercado Libre de Cambios como en los contratos de dólar futuro y en los bonos dollar linked”.

En este sentido, Morales remarcó que “la autoridad monetaria concretó un canje de instrumentos a tasa fija que vencían a fines de mes (T17O5 y S31O5) por activos dollar linked con vencimientos entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Con esta jugada, el BCRA dejó en claro que aún dispone de ‘poder de fuego’ para intervenir y reiteró su decisión de defender el actual esquema cambiario con todas las herramientas a su alcance”.

Max Capital explicó que “esto sugiere que la nueva operación apunta a incrementar el stock disponible de instrumentos para intervenir, permitiéndole vender bonos dollar-linked y contratos de futuros para aliviar la presión cambiaria y compensar parcialmente las ventas de dólares del Tesoro".

El FMI (Fondo Monetario Internacional) volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que el Banco Central refuerce la acumulación de reservas y advirtió que será clave construir consensos políticos amplios para garantizar la implementación de la agenda de reformas del Gobierno argentino.

“Fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”, afirmó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia en Washington. Al mismo tiempo, la funcionaria destacó que el FMI continúa trabajando de manera cercana con la administración argentina y remarcó la importancia del apoyo internacional: “Seguimos colaborando estrechamente con Estados Unidos, el Banco Mundial y el BID para respaldar conjuntamente al país”, señaló.

Temas Relacionados

reservas BCRAdólar hoyScott BessentElecciones 2023últimas noticias

Últimas Noticias

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

Las fábricas nacionales mantienen un promedio de fabricación similar a agosto, pero el sector sigue padeciendo con las ventas al exterior, que siguen casi un 10% abajo de 2024

La producción automotriz creció un

El Tesoro de Estados Unidos y el FMI ya están dialogando sobre las opciones de ayuda financiera que tienen para Argentina

Las negociaciones giran en torno a un paquete de asistencia que rondaría los USD 20.000 millones, aunque aún resta definir cómo se implementará y las posibles condiciones

El Tesoro de Estados Unidos

Tras el temporal que afectó a una de sus plantas, Toyota reanudará la fabricación de autos en Brasil en noviembre

Luego de 45 de actividad industrial paralizada por el temporal que afectó la planta de motores de Sao Paulo, la producción de los modelos brasileños volverá con un esquema progresivo el 3 de noviembre

Tras el temporal que afectó

AmCham respaldó a la Argentina en la causa YPF y advirtió sobre riesgos para la economía y la seguridad jurídica

La cámara de comercio norteamericana en el país se presentó como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de EEUU con motivo del litigio por el 51% del control estatal de la petrolera. También otras entidades y países apoyaron

AmCham respaldó a la Argentina

Mientras se enfría la economía, se modera el crecimiento de los préstamos al consumo y el uso de tarjetas de crédito

Un informe privado reveló que el universo de préstamos registró un aumento de 2,8% en septiembre, que representa un alza de 0,6% por encima de la inflación prevista del período

Mientras se enfría la economía,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intentó salvar a su perro

Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo de 15 metros en Misiones: los rescataron policías y bomberos

La producción automotriz creció un 4,6% en septiembre pero las exportaciones siguen en rojo

El abogado de Pequeño J aseguró su inocencia y pidió que quede en libertad con restricciones: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar”

Receta de salsa vongole, rápida y fácil

Secuestraron la computadora que tenía Makintach en su despacho y analizarán sus discos rígidos

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump se pronunció sobre

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El cambio climático multiplica los episodios de enfermedades cardíacas, advierte un estudio global

El grupo terrorista Hamas aseguró estar listo para liberar a todos los rehenes israelíes y discutir detalles del plan de Trump

TELESHOW
Juana Repetto contó el drama

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”

La reacción de Alex Caniggia ante una reflexión de Marta Fort sobre el dinero: “Capa, lo sabe”