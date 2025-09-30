Economía

La brecha cambiaria roza el 10% y es la mayor desde abril tras la suba de los dólares financieros y el blue

Los dólares financieros se acercaron a los $1.500, con una diferencia de 9% respecto del oficial. El Tesoro compró USD 500 millones, pero cayeron las reservas por pagos de deuda

La debilidad de los activos
La debilidad de los activos argentinos refleja el difícil tránsito que espera hasta las elecciones del 26 de octubre.

Las cotizaciones de los dólares financieros (MEP y contado con liquidación) y la escalada del dólar blue impulsaron ayer la brecha cambiaria hasta un nivel cercano al 10%, el registro más alto desde abril. En una jornada marcada por la presión alcista sobre el dólar y por pérdidas en activos argentinos, la atención del mercado se concentró en la evolución del tipo de cambio y en los efectos de las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central.

El dólar contado con liquidación cerró en $1.482,63 y el MEP alcanzó los $1.472,67, con avances de hasta 3,5% respecto del lunes. Los movimientos de ambas cotizaciones llevaron la brecha respecto del dólar mayorista hasta el 9%, unos 122 pesos, reflejando mayor avidez por cobertura en el mercado bursátil. El paralelo o blue también exhibió un aumento, hasta $1.430 para la venta en el circuito informal, profundizando la distancia con el tipo de cambio oficial.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que “el Banco Central instrumenta una medida para evitar el ‘rulo’ entre dólar oficial y dólares financieros, donde no se les permite a los individuos operar por 90 días MEP o ‘contado con liqui’ si previamente adquieren dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual las miradas vuelven a fijarse sobre la brecha con esta nueva restricción”. Morales resaltó que existe expectativa de un aumento en la demanda de dólares bursátiles ante una posible dolarización de carteras en la antesala del calendario electoral.

Las liquidaciones de exportadores del sector agroindustrial, bajo el esquema de retenciones “cero”, inyectaron liquidez al mercado mayorista, que operó USD 869 millones, el segundo mayor volumen del mes, de acuerdo a datos de PR Corredores de Cambio. En este contexto, el dólar mayorista ajustó al alza y cerró a $1.360 para la venta, tras una suba semanal de 34 pesos, equivalente a un 2,6%.

El dólar oficial minorista en el Banco Nación subió a $1.380 para la venta, un avance de 30 pesos (2,2%). El precio promedio informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en $1.378,76 en bancos privados y $1.323,75 para la compra.

Los contratos de dólar futuro se encarecieron en toda la curva, con incrementos de hasta 2,8%. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de noviembre, se negoció en $1.497,50, todavía por debajo de las bandas de flotación, cuyo techo se ubica en 1.516 pesos.

En cuanto a reservas, persistió la presión por pagos de compromisos externos: las reservas internacionales brutas del BCRA retrocedieron USD 116 millones y cerraron el día en USD 41.122 millones. Fuentes de la autoridad monetaria precisaron a Infobae que se concretaron desembolsos por USD 334 millones, incluyendo pagos al Club de París, BID y CAF.

El riesgo país argentino volvió a ubicarse por encima de los 1.100 puntos básicos, al sumar 64 unidades y marcar 1.124 puntos, de acuerdo al índice elaborado por JP Morgan. Bonos soberanos en dólares cedieron en promedio 1,6%, mientras que las acciones argentinas acumularon una tercera rueda de bajas en Wall Street. Infobae detalló que el S&P Merval avanzó 0,1% en pesos hasta 1.793.185 puntos, favorecido por el ajuste en los tipos de cambio.

El mercado local y externo exhibió volatilidad ante la proximidad de definiciones políticas y la persistente incertidumbre macroeconómica. Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, advirtió que “el volumen operado hoy en el segmento mayorista es el segundo más alto del mes que finaliza mañana”, en referencia al dinamismo por las liquidaciones del agro.

El analista Salvador Di Stefano subrayó que “el Tesoro cuenta con pesos abundantes para comprar dólares si fuera necesario, el poder de fuego en pesos le permitirá comprar más de USD 10.000 millones, contabilizando el dinero que tiene en el Banco Central y en bancos privados”.

La consultora MegaQM agregó: “Las últimas semanas han sido de mucha volatilidad cambiaria, algo que no solamente ha afectado a la valuación de los activos financieros, sino que empezó a afectar al nivel de actividad”. El informe destacó la influencia de las decisiones políticas y económicas locales e internacionales sobre la dinámica de precios, y el impacto en la toma de decisiones de inversores.

Infobae puntualizó que la brecha cambiaria se transformó en el termómetro central de la jornada, por encima de otros factores, al ubicarse en los niveles más elevados desde el segundo trimestre del año.

