Economía

El Gobierno avanzó con la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares

Lo hizo a través de un decreto en el que informa cómo quedará repartido el porcentaje de acciones, entre el Estado y los privados, de Nucleoléctrica Argentina S.A.

Guardar
El Gobierno publicóel decreto que
El Gobierno publicóel decreto que avanza con la privatización de Nucloelectrica Argentina S.A. (@nucleoelectrica)

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

Demian Reidel, presidente de Nucloelectrica
Demian Reidel, presidente de Nucloelectrica Argentina S.A. desde abril

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.

Temas Relacionados

Nucleoeléctrica ArgentinaEmpresa estatalprivatizacióndecretoBoletin Oficialreactores nuclearesDemian Reidel

Últimas Noticias

Cómo es el trámite para obtener la VTV de los autos híbridos y eléctricos

Antes de fin de año entrarán al país 50.000 autos importados sin arancel, y lo mismo ocurrirá hasta 2029. Esos autos tienen que homologarse y deberán hacer una revisión en dos años, pero aún faltan protocolos específicos

Cómo es el trámite para

Las pretensiones salariales subieron por debajo de la inflación en agosto, según una encuesta

El incremento de los salarios requeridos por los buscadores de empleo fue inferior al índice inflacionario. En lo que va de 2025, no obstante, se mantiene por encima de los precios

Las pretensiones salariales subieron por

Alquileres, transporte, prepagas y servicios públicos: cuáles son los aumentos que llegarán en octubre

Cómo impactará en los bolsillos los incrementos que llegan en el décimo mes del año

Alquileres, transporte, prepagas y servicios

Los mercados comenzaron la semana con cautela y el foco puesto en el resultado de las próximas elecciones

El riesgo país volvió a trepar fuerte y superó los 1.100 puntos. Preocupó entre los inversores el fuerte descenso del Índice de Confianza en el Gobierno, que es un buen predictor del resultado electoral

Los mercados comenzaron la semana

Los inversores sacrifican rentabilidad a cambio de tener cobertura frente al escenario político

Con la mirada puesta en el 26 de octubre y su incertidumbre, la jornada dejó tensión en el dólar y caída en los activos argentinos

Los inversores sacrifican rentabilidad a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Simularon un allanamiento y robaron

Simularon un allanamiento y robaron valijas repletas de dinero de una financiera en Francisco Álvarez

La ANMAT prohibió la distribución y fabricación de instrumentos médicos utilizados para cirugías

Fentanilo contaminado: la defensa de García Furfaro apelará su procesamiento y argumentan que “no había intención de matar”

Indagarán hoy al hombre que fue capturado en Bolivia por el triple crimen en Florencio Varela: su coartada y el bache temporal que debe explicar

Confirmaron la pena de cinco años de prisión contra un hombre por promover la prostitución de su ex pareja

INFOBAE AMÉRICA
La Yihad Islámica rechazó el

La Yihad Islámica rechazó el plan de paz para Gaza impulsado por Trump y respaldado por Netanyahu

Netanyahu negó haber aceptado un Estado palestino en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Al menos un estudiante muerto, más de 100 heridos y decenas de personas atrapadas tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

El régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos a Maduro

TELESHOW
Las fotos de los ganadores

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están