Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en octubre 2025

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 contempla distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de los titulares. Los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, y otros beneficios se realizarán a partir del 8 de octubre y hasta fin de mes. El organismo habilita la consulta del recibo de haberes en mi ANSES desde el inicio del calendario.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo al siguiente cronograma:
- Documentos terminados en 0: 8/10
- Documentos terminados en 1: 9/10
- Documentos terminados en 2: 9/10
- Documentos terminados en 3: 13/10
- Documentos terminados en 4: 14/10
- Documentos terminados en 5: 15/10
- Documentos terminados en 6: 16/10
- Documentos terminados en 7: 17/10
- Documentos terminados en 8: 20/10
- Documentos terminados en 9: 21/10
Todos los titulares pueden consultar el monto actualizado de su jubilación o pensión en mi ANSES. Los montos de octubre 2025 incluyen el último ajuste por movilidad y cualquier refuerzo vigente otorgado por el Gobierno nacional.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
En el caso de titulares cuyo haber supere el mínimo, el calendario es el siguiente:
- Documentos terminados en 0 y 1: 22/10
- Documentos terminados en 2 y 3: 23/10
- Documentos terminados en 4 y 5: 24/10
- Documentos terminados en 6 y 7: 27/10
- Documentos terminados en 8 y 9: 28/10
La acreditación de los haberes estará disponible en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.
Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
Quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo) y quienes cobran la AUH recibirán el pago de acuerdo a la siguiente grilla:
- Documentos terminados en 0: 8/10
- Documentos terminados en 1: 9/10
- Documentos terminados en 2: 9/10
- Documentos terminados en 3: 13/10
- Documentos terminados en 4: 14/10
- Documentos terminados en 5: 15/10
- Documentos terminados en 6: 16/10
- Documentos terminados en 7: 17/10
- Documentos terminados en 8: 20/10
- Documentos terminados en 9: 21/10
Los titulares pueden consultar sus recibos y verificar la liquidación mensual desde la plataforma mi ANSES (www.anses.gob.ar).
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo tienen la siguiente agenda:
- Documentos terminados en 0: 9/10
- Documentos terminados en 1: 13/10
- Documentos terminados en 2: 14/10
- Documentos terminados en 3: 15/10
- Documentos terminados en 4: 16/10
- Documentos terminados en 5: 17/10
- Documentos terminados en 6: 20/10
- Documentos terminados en 7: 21/10
- Documentos terminados en 8: 22/10
- Documentos terminados en 9: 23/10
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el pago se realizará en las siguientes fechas:
- Documentos terminados en 0 y 1: 9/10
- Documentos terminados en 2 y 3: 13/10
- Documentos terminados en 4 y 5: 14/10
- Documentos terminados en 6 y 7: 15/10
- Documentos terminados en 8 y 9: 16/10
La Asignación por Maternidad se transfiere el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
El calendario para las asignaciones de pago único durante octubre 2025 quedó de la siguiente forma:
- Todos los documentos, Primera Quincena: 09/10 al 10/11
- Todos los documentos, Segunda Quincena: 20/10 al 10/11
Pensiones No Contributivas
Quienes reciben Pensiones No Contributivas cobrarán según este esquema:
- Documentos terminados en 0 y 1: 8/10
- Documentos terminados en 2 y 3: 8/10
- Documentos terminados en 4 y 5: 9/10
- Documentos terminados en 6 y 7: 9/10
- Documentos terminados en 8 y 9: 9/10
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán habilitadas desde el 8/10 al 10/11 para todas las terminaciones de DNI.
Desempleo Plan 1 y Plan 2
Para los beneficiarios del Seguro de Desempleo (Plan 1), las fechas de pago son:
- Documentos terminados en 0 y 1: 21/10
- Documentos terminados en 2 y 3: 22/10
- Documentos terminados en 4 y 5: 23/10
- Documentos terminados en 6 y 7: 24/10
- Documentos terminados en 8 y 9: 27/10
En el caso del Desempleo Plan 2, todos los documentos cobrarán del 1/10 al 10/10.
Cómo consultar la fecha y lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar exactos de acreditación a través de la web de ANSES (www.anses.gob.ar), en la sección “Fecha y lugar de cobro” ingresando el número de CUIL. La información se actualiza con cada liquidación mensual.