Economía

Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en octubre 2025

El cronograma de acreditación de haberes y asignaciones sociales presenta las fechas para cada grupo según el documento del beneficiario, este mes rigen los valores actualizados por movilidad

Guardar
El cronograma de jubilaciones y
El cronograma de jubilaciones y asignaciones familiares se distribuye en diferentes fechas según la terminación del DNI de cada titular

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 contempla distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de los titulares. Los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, y otros beneficios se realizarán a partir del 8 de octubre y hasta fin de mes. El organismo habilita la consulta del recibo de haberes en mi ANSES desde el inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Documentos terminados en 0: 8/10
  • Documentos terminados en 1: 9/10
  • Documentos terminados en 2: 9/10
  • Documentos terminados en 3: 13/10
  • Documentos terminados en 4: 14/10
  • Documentos terminados en 5: 15/10
  • Documentos terminados en 6: 16/10
  • Documentos terminados en 7: 17/10
  • Documentos terminados en 8: 20/10
  • Documentos terminados en 9: 21/10

Todos los titulares pueden consultar el monto actualizado de su jubilación o pensión en mi ANSES. Los montos de octubre 2025 incluyen el último ajuste por movilidad y cualquier refuerzo vigente otorgado por el Gobierno nacional.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de titulares cuyo haber supere el mínimo, el calendario es el siguiente:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22/10
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23/10
  • Documentos terminados en 4 y 5: 24/10
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/10
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/10

La acreditación de los haberes estará disponible en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo) y quienes cobran la AUH recibirán el pago de acuerdo a la siguiente grilla:

  • Documentos terminados en 0: 8/10
  • Documentos terminados en 1: 9/10
  • Documentos terminados en 2: 9/10
  • Documentos terminados en 3: 13/10
  • Documentos terminados en 4: 14/10
  • Documentos terminados en 5: 15/10
  • Documentos terminados en 6: 16/10
  • Documentos terminados en 7: 17/10
  • Documentos terminados en 8: 20/10
  • Documentos terminados en 9: 21/10

Los titulares pueden consultar sus recibos y verificar la liquidación mensual desde la plataforma mi ANSES (www.anses.gob.ar).

Las prestaciones sociales y el
Las prestaciones sociales y el monto correspondiente pueden revisarse online en la web oficial de ANSES, con información renovada cada mes (NA)

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo tienen la siguiente agenda:

  • Documentos terminados en 0: 9/10
  • Documentos terminados en 1: 13/10
  • Documentos terminados en 2: 14/10
  • Documentos terminados en 3: 15/10
  • Documentos terminados en 4: 16/10
  • Documentos terminados en 5: 17/10
  • Documentos terminados en 6: 20/10
  • Documentos terminados en 7: 21/10
  • Documentos terminados en 8: 22/10
  • Documentos terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el pago se realizará en las siguientes fechas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9/10
  • Documentos terminados en 2 y 3: 13/10
  • Documentos terminados en 4 y 5: 14/10
  • Documentos terminados en 6 y 7: 15/10
  • Documentos terminados en 8 y 9: 16/10

La Asignación por Maternidad se transfiere el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El calendario para las asignaciones de pago único durante octubre 2025 quedó de la siguiente forma:

  • Todos los documentos, Primera Quincena: 09/10 al 10/11
  • Todos los documentos, Segunda Quincena: 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas

Quienes reciben Pensiones No Contributivas cobrarán según este esquema:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8/10
  • Documentos terminados en 2 y 3: 8/10
  • Documentos terminados en 4 y 5: 9/10
  • Documentos terminados en 6 y 7: 9/10
  • Documentos terminados en 8 y 9: 9/10

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán habilitadas desde el 8/10 al 10/11 para todas las terminaciones de DNI.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para los beneficiarios del Seguro de Desempleo (Plan 1), las fechas de pago son:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 21/10
  • Documentos terminados en 2 y 3: 22/10
  • Documentos terminados en 4 y 5: 23/10
  • Documentos terminados en 6 y 7: 24/10
  • Documentos terminados en 8 y 9: 27/10

En el caso del Desempleo Plan 2, todos los documentos cobrarán del 1/10 al 10/10.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar exactos de acreditación a través de la web de ANSES (www.anses.gob.ar), en la sección “Fecha y lugar de cobro” ingresando el número de CUIL. La información se actualiza con cada liquidación mensual.

Temas Relacionados

Calendario ANSESJubilacionesPensionesAUHÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

Durante el lanzamiento de la campaña gruesa 2025/2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus primeras proyecciones. Qué espera para cada cultivo

La cosecha de granos superaría

La increíble historia de la joven emprendedora que pasó de ser una promesa tech a terminar presa por estafar al JP Morgan

Se trata de Charlie Javice, de 32 años. Además de pasar 7 años en la cárcel, Javice deberá restituir USD 287,5 millones

La increíble historia de la

Mercados: caen las acciones en Wall Street, rebotan los bonos y el riesgo país sigue cerca de los 1.100 puntos

Los ADR caen hasta 3% en Nueva York, mientras que los títulos públicos en dólares recuperan un 1% en promedio

Mercados: caen las acciones en

Por qué el metal inesperado que promete ser una de las grandes salvaciones para Argentina está pasando su mejor momento

Si bien los precios retrocedieron hoy en la Bolsa de Metales de Londres, aún acumulan un alza de 4,5% en septiembre y se mantienen cerca de un máximo de 16 meses

Por qué el metal inesperado

Los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación en septiembre

Pese a una mayor oferta, los precios de alquilar en la Ciudad se mantienen al alza

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿El jengibre realmente puede aliviar

¿El jengibre realmente puede aliviar el malestar estomacal?

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Elecciones 2025 en Neuquén: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Misterio térmico: descubren que la cara oculta de la Luna es 100 grados más fría que la visible

Triple femicidio narco: el fiscal Arribas indaga a Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibañez

INFOBAE AMÉRICA
Cómo es el “Project Rock

Cómo es el “Project Rock N’ Roll Stars”, la movida solidaria que está impulsando Oasis en los fans más jóvenes

Crece el conflicto por la “Capilla Sixtina española”: denuncian que fue intervenida

La ONU pidió diálogo en Ecuador y embajadores europeos condenaron la violencia en el paro nacional

Bolivia refuerza control en ciudades fronterizas ante el posible ingreso del “Pequeño J”

¿Cómo iniciar estudios universitarios en Lima y finalizarlos en el Reino Unido?

TELESHOW
El romántico ida y vuelta

El romántico ida y vuelta de Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia: “Cada día falta menos”

Wanda Nara volvió a publicar una foto íntima para celebrar el Martín Fierro: “Hermosa mañana”

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral