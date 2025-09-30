Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en octubre 2025

El cronograma de jubilaciones y asignaciones familiares se distribuye en diferentes fechas según la terminación del DNI de cada titular

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2025 contempla distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI de los titulares. Los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, y otros beneficios se realizarán a partir del 8 de octubre y hasta fin de mes. El organismo habilita la consulta del recibo de haberes en mi ANSES desde el inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo percibirán sus haberes de acuerdo al siguiente cronograma:

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10

Todos los titulares pueden consultar el monto actualizado de su jubilación o pensión en mi ANSES. Los montos de octubre 2025 incluyen el último ajuste por movilidad y cualquier refuerzo vigente otorgado por el Gobierno nacional.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de titulares cuyo haber supere el mínimo, el calendario es el siguiente:

Documentos terminados en 0 y 1: 22/10

Documentos terminados en 2 y 3: 23/10

Documentos terminados en 4 y 5: 24/10

Documentos terminados en 6 y 7: 27/10

Documentos terminados en 8 y 9: 28/10

La acreditación de los haberes estará disponible en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo) y quienes cobran la AUH recibirán el pago de acuerdo a la siguiente grilla:

Documentos terminados en 0: 8/10

Documentos terminados en 1: 9/10

Documentos terminados en 2: 9/10

Documentos terminados en 3: 13/10

Documentos terminados en 4: 14/10

Documentos terminados en 5: 15/10

Documentos terminados en 6: 16/10

Documentos terminados en 7: 17/10

Documentos terminados en 8: 20/10

Documentos terminados en 9: 21/10

Los titulares pueden consultar sus recibos y verificar la liquidación mensual desde la plataforma mi ANSES (www.anses.gob.ar).

Las prestaciones sociales y el monto correspondiente pueden revisarse online en la web oficial de ANSES, con información renovada cada mes (NA)

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo tienen la siguiente agenda:

Documentos terminados en 0: 9/10

Documentos terminados en 1: 13/10

Documentos terminados en 2: 14/10

Documentos terminados en 3: 15/10

Documentos terminados en 4: 16/10

Documentos terminados en 5: 17/10

Documentos terminados en 6: 20/10

Documentos terminados en 7: 21/10

Documentos terminados en 8: 22/10

Documentos terminados en 9: 23/10

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, el pago se realizará en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: 9/10

Documentos terminados en 2 y 3: 13/10

Documentos terminados en 4 y 5: 14/10

Documentos terminados en 6 y 7: 15/10

Documentos terminados en 8 y 9: 16/10

La Asignación por Maternidad se transfiere el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El calendario para las asignaciones de pago único durante octubre 2025 quedó de la siguiente forma:

Todos los documentos, Primera Quincena: 09/10 al 10/11

Todos los documentos, Segunda Quincena: 20/10 al 10/11

Pensiones No Contributivas

Quienes reciben Pensiones No Contributivas cobrarán según este esquema:

Documentos terminados en 0 y 1: 8/10

Documentos terminados en 2 y 3: 8/10

Documentos terminados en 4 y 5: 9/10

Documentos terminados en 6 y 7: 9/10

Documentos terminados en 8 y 9: 9/10

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán habilitadas desde el 8/10 al 10/11 para todas las terminaciones de DNI.

Desempleo Plan 1 y Plan 2

Para los beneficiarios del Seguro de Desempleo (Plan 1), las fechas de pago son:

Documentos terminados en 0 y 1: 21/10

Documentos terminados en 2 y 3: 22/10

Documentos terminados en 4 y 5: 23/10

Documentos terminados en 6 y 7: 24/10

Documentos terminados en 8 y 9: 27/10

En el caso del Desempleo Plan 2, todos los documentos cobrarán del 1/10 al 10/10.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y lugar exactos de acreditación a través de la web de ANSES (www.anses.gob.ar), en la sección “Fecha y lugar de cobro” ingresando el número de CUIL. La información se actualiza con cada liquidación mensual.