Mercados: las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

Los ADR y los bonos Globales caen por tercera rueda seguida, pese a la tendencia alcista de las bolsas internacionales

Los activos argentinos atraviesan un
Los activos argentinos atraviesan un período de mucha volatilidad previa a las elecciones de octubre.

Los negocios bursátiles ofrecen números negativos este lunes, después de una vertiginosa semana por una imprevista liquidación millonaria de dólares proveniente del sector agroexportador y un decidido apoyo del Tesoro estadounidense al país.

Las acciones y los bonos argentinos operan en rojo en Wall Street por tercer día seguido, después de un notable repunte entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.

A las 11 horas, los bonos soberanos en dólares caen 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la diferencia de tasas de retorno de los bonos de EEUU con sus pares emergentes, marca un ascenso de 28 unidades para Argentina, en los 1.088 puntos básicos.

En Wall Street el ADR de YPF pierde 1,3%, Edenor cede 1,8% y Vista Energy cae 2%, mientras que Grupo Galicia resta un mínimo 0,2 por ciento. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,5%, a 1.780.000 puntos.

Una quita temporal de impuestos al agro le representaron al Gobierno un compromiso de venta de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, por lo que el Tesoro argentino aprovecha para recomprar divisas, que el mercado percibe como una intervención cambiaria orientativa.

A esta relajación se sumó el firme apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anunció que negocia con Argentina un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, incluyendo la compra de bonos denominados en dólares.

En medio de una fuerte fluctuación de precios, el dólar mayorista cotizaba con alza de 14 pesos, a 1.340 pesos, tras alcanzar este mes un máximo histórico de $1.475, en el techo de la banda de flotación cambiaria delimitada por el BCRA.

El viernes, el Tesoro argentino inyectó 1,816 billón de pesos para hacerse de unos 1.345 millones de dólares que adquirió a una cotización en torno a 1.350 pesos por dólar. Las reservas internacionales del Banco Central crecieron casi USD 1.900 millones en el día.

“El Tesoro ya comenzó a recomprar reservas (...) Además, el apoyo decisivo de Estados Unidos estabilizó las condiciones y reposicionó efectivamente a Argentina como ‘sistémicamente importante’, en palabras de Bessent”, dijo Federico Filippini, analista de Adcap Grupo Financiero.

Ahora los agroexportadores “tienen hasta el lunes para liquidar el 90% de lo declarado. El Tesoro debe aprovechar esta ventana temporal para seguir acumulando reservas, ya que más adelante no tendrá esta oportunidad”, sostuvo el agente de liquidación y compensación Max Capital.

“En este contexto, el mercado debería volver a un sesgo alcista u optimista, ya que los inversores asignarán mayores probabilidades de que el país recupere el acceso al mercado” internacional de crédito, agregó Filippini.

Operadores reconocieron a Reuters que estas últimas dos semanas fueron las más frenéticas de la plaza financiera desde que el presidente libertario Javier Milei llegó al poder en diciembre del 2023, como antesala de una dura batalla en los comicios de medio término a finales de octubre y donde el Gobierno buscará salir de la minoría actual en el Congreso.

"Mas allá de la euforia vivida estos días, el camino hasta las elecciones sigue siendo delicado. Reflejo de esto es que, dado que el flujo favorable del agro tiene los días contados, las autoridades repensaron su estrategia cambiaria. En concreto, se decidió impedir la compra de activos contra MEP y contado con liquidación por 90 días luego de acceder al mercado oficial de cambios. El objetivo es claro: evitar presión en el dólar, particularmente a partir del ‘rulo’, que permitía ganarse la brecha con los dólares financieros. Así, el Tesoro tendría menos competencia para comprar los dólares liquidados”, indicó GMA Capital.

“Mas allá de lo inmediato, ¿cómo puede seguir la película luego de las elecciones? El programa con el FMI exige acumular reservas por más de USD 11.300 millones para junio de 2026, lo que implicaría más de USD 1.000 millones de compras mensual", añadió GMA Capital.

