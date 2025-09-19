Economía

Milei advirtió sobre la posibilidad de una “pequeña pausa” en la actividad económica y culpó al “partido del Estado”

El mandatario dio un largo discurso en la Bolsa de Córdoba en el que se refirió a la complicada coyuntura monetaria y cambiaria. Pidió “pintar la Argentina de violeta” en las elecciones de octubre para superar la volatilidad financiera que atribuyó a la oposición

Guardar
El cierre del discurso de Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario

En la Bolsa de Comercio de Córdoba, Javier Milei expuso ante referentes empresariales sobre la situación y las perspectivas del país bajo su mandato, con especial énfasis en los factores que —a su juicio— definen el ritmo del crecimiento económico de Argentina. Las palabras del jefe de Estado se centraron en los indicadores recientes de la economía y en la influencia de la estructura política sobre los tiempos de recuperación.

Durante su intervención, Milei describió el marco general con una afirmación sobre el estado de los principales motores económicos. “Por lo tanto, los que key value drivers para que Argentina pueda crecer están a toda marcha, están a toda máquina.” Este señalamiento se integró al cierre conceptual de un recorrido por los títulos más sobresalientes de la coyuntura financiera, desde los movimientos de los activos soberanos hasta los esfuerzos por estabilizar la macroeconomía.

El mandatario no omitió la incidencia de los factores institucionales y la resistencia que, desde su perspectiva, proviene de sectores ligados a lo que denominó el “partido del Estado”. Allí ubicó el principal factor de incertidumbre que podría afectar el ritmo de la expansión esperada. En su análisis de la coyuntura y al mencionar el peso de la inestabilidad, Milei planteó: “Probablemente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el partido del Estado; pero no tengan duda que, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida y Argentina va a ser grande nuevamente.”

Con esa alusión directa al papel de la política en la economía, el presidente vinculó el desempeño futuro a los escenarios de gobernabilidad y apoyo institucional. La frase elegida, ubicada en el tramo final de su exposición, articuló la expectativa de que los “fundamentos” y los llamados “key value drivers” lograrán sostenerse a pesar de eventuales sobresaltos derivados de la coyuntura política doméstica.

Milei vinculó la continuidad de
Milei vinculó la continuidad de la agenda oficial al resultado del 26 de octubre y sostuvo que “Argentina va a ser grande nuevamente”

La mención del “26 de octubre” cobró centralidad en el mensaje presidencial. Ese día, interpretado como un hito político, fue presentado como punto de inflexión que determinará la velocidad y la profundidad de los cambios. El mandatario usó la imagen de “pintar a la Argentina de violeta” para vincular el rumbo electoral con las posibilidades de continuar la agenda de reformas y abrir, en sus términos, el “camino a la Tierra Prometida”.

Durante el encuentro, Milei recurrió a términos técnicos al referirse a factores como el crecimiento potencial, el rol de los drivers económicos y la influencia de la volatilidad institucional. El concepto de “pequeña pausa” no surgió asociado a ninguna variable internacional ni a indicadores financieros específicos, sino directamente al efecto que, según el presidente, generan los actores internos en resistencia a los nuevos lineamientos oficiales.

A diferencia de otras exposiciones, el jefe de Estado acotó el diagnóstico coyuntural a la interacción entre los fundamentos económicos, los incentivos de inversión y las condiciones políticas internas. El mensaje tampoco se centró en cifras o balances particulares, sino en el marco general y en la orientación sobre la continuidad del sendero de reformas propuesto por el ejecutivo.

La elección de términos como “a toda marcha, a toda máquina” se inscribió en la voluntad de transmitir certeza sobre la fortaleza del actual proceso, al tiempo que el reconocimiento de que podría existir “una pequeña pausa” actuó como un reconocimiento explícito de los desafíos que emergen desde “el partido del Estado”.

Frente a los referentes empresariales de Córdoba y del interior del país, Milei reiteró el foco en la dimensión política y enfatizó la importancia de las próximas instancias electorales como referencia directa para la economía. El mandatario ensambló el concepto de crecimiento potencial con la necesidad de una alineación institucional y social que permita sostener el avance de la agenda propuesta por su administración.

Temas Relacionados

Javier MileiActividadÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Cuál es el auto brasileño que se perfila para ser el más vendido del país tras 7 años de dominio de modelos argentinos

El mercado automotor argentino tuvo a la Toyota Hilux, el Fiat Cronos y el Peugeot 208 como los autos más vendidos desde 2018. Con los números parciales de mitad de septiembre el primer lugar ya lo tiene un modelo compacto importado

Cuál es el auto brasileño

Los errores se pagan

No se puede creer que esta situación sea mejor que haber flotado, sin cepo y con una regla monetaria simple, sin ambigüedades. Pero no se hizo y ya está todo arruinado

Los errores se pagan

Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre: cómo impacta en las expectativas y el consumo

Según el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, la caída este mes fue de 0,33% respecto de agosto. El mes pasado, se había derrumbado 13,9%

Volvió a caer la confianza

Dólar arriba de $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

La divisa tocó un récord de $1.515 en las pizarras del Banco Nación. Operadores y analistas cuentan cómo se paran ante esta nueva escalada de la divisa y explican sus fundamentos, en un contexto de gran incertidumbre

Dólar arriba de $1.500: ¿hora

Dólar hoy: en el Banco Nación subió a un récord de $1.515 para la venta

El billete minorista cerró ofrecido con alza de 20 pesos o 1,3%. El mayorista quedó a $1.475, contenido con muy fuertes posturas vendedoras del Banco Central, en una rueda con más de USD 800 millones negociados en el segmento de contado

Dólar hoy: en el Banco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un sindicato clave de la

Un sindicato clave de la industria rechazó los topes salariales y hará paros que afectarán la producción

Lograron probar qué efecto tiene el alcohol en el vuelo y la orientación de los murciélagos

Imputaron al abogado que vendía el servicio de “mensajero” a narcos de alto perfil

“Quiero flan”: el video de Alfredo Casero al que aludió Javier Milei para hablar del presente político en la Argentina

El gobierno de Santa Fe subastó bienes incautados en delitos y recaudó más de 1.200 millones de pesos: cuál fue la venta más cara

INFOBAE AMÉRICA
Canadá celebró el inicio de

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

Esther García, histórica productora de Almodóvar, recibe un reconocimiento a su trayectoria en San Sebastián

Polonia también interceptó aviones rusos que violaron la zona de seguridad de una plataforma de perforación en el Mar Báltico

TELESHOW
Karina Jelinek anunció su separación

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Momi Giardina rompió en llanto en vivo al revelar uno de los logros más esperados: “Me costó un montón”

El artista callejero que emocionó a Guido Kaczka: una historia de amor y resiliencia y un premio millonario