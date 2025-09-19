Política

Milei atribuyó la suba del riesgo país al “pánico político” y cuestionó: “Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”

El Presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba luego de una semana de incertidumbre en los mercados. Recordó el “flan” de Alfredo Casero, le contestó a quienes piden autocrítica y reconoció que “una pausa” en la economía

El presidente Javier Milei atribuyó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país esta semana, que este viernes llegó casi a los 1500 puntos básicos como consecuencia de una fuerte baja de los títulos públicos argentinos.

El mandatario señaló que hay una “descoordinación” entre la actualidad económica del país y la respuesta de los mercados frente a los logros que obtuvo la oposición en el Congreso con la aprobación de varias leyes que aumentan el gasto público.

Para graficar esa “descoordinación”, recordó que la Argentina es uno de los 5 países del mundo que se encuentra en superávit fiscal y la dinámica electoral explica la situación de los mercados.

El mandatario aseguró que este proceso empezó en febrero de este año, cuando la oposición comenzó a “poner palos en la rueda”. “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”, dijo.

Milei recordó un video viral del actor Alfredo Casero durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde parodiaba a la oposición por los cuestionamientos que le hacía al Poder Ejecutivo en un momento sensible de las cuentas públicas. Para ello, recreaba una escena de una familia en donde los hijos exigían flan de postre y los padres estaban preocupados porque se les acababa de prender fuego la casa y no tenían dónde dormir.

Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero Flan!“”, dijo el jefe de Estado.

Luego de ponderar los logros económicos de su gestión, especialmente la baja de la inflación y su consecuente repercusión en el índice de pobreza, el Presidente arengó a los empresarios que lo escuchaban en Córdoba a seguir sosteniendo el modelo.

“Sabemos que tener 30% de pobres es algo hiperdoloroso, es como estar a mitad de camino, pero la pregunta es: ¿qué hacemos? Y yo diría: “No aflojemos, sigamos para adelante”. ¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón y hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo, hay que seguir adelante".

En un tono calmo, sin gritos, insultos ni estridencias, el titular del Poder Ejecutivo también les contestó a los dirigentes que le piden que realice una autocrítica. “¿Qué quieren que escuche? La receta que fracasó durante cien años. ¿Qué quieren? Que volvamos al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al descontrol cambiario monetario, ya sabemos qué es esa receta”, replicó.

Y desarrolló: “Dejó 57% de pobres, 70% de los chicos pobres, estábamos al borde de la hiper. Esa no es una solución”.

Rumbo a las elecciones

Milei atribuyó el presunto comportamiento destructivo de la oposición a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Dijo que su conducta se explica en que saben que van a perder las elecciones en todo el país y reflexionó: “La única propuesta del partido del Estado es destruir y lo dicen abiertamente; la sociedad va a reflexionar y el 26 de octubre va a pintar el país de violeta”.

Y continuó :“Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral, no nos vamos a rendir de ninguna manera, no vamos a cesar en esa tarea de ninguna manera”.

Una mención a De la Rúa

En días de incertidumbre, el Presidente recordó cómo fue la caída de Fernando De La Rúa en 2001. Aseguró: “Empezaron a torpedearle el barco porque quiso hacer la reforma laboral, no sea cosa que los que están torpedeando quieran hacer lo mismo”.

Una pausa en el crecimiento

Sobre el final de su discurso, el jefe de Estado reconoció que el crecimiento económico probablemente sufra una “pequeña pausa” como consecuencia en la volatilidad electoral. “Pero no tengan dudas de que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a salir y la Argentina va a ser grande nuevamente”.

