Las prepagas definieron sus aumentos para octubre: cuánto subirán sus cuotas las principales empresas

Las principales compañías del sector actualizaron sus cuotas, con variaciones autorizadas por debajo del ritmo inflacionario (Getty Images)

En pleno proceso de transformaciones en el sistema de salud privado,las empresas de medicina prepaga definieron para octubre una nueva ronda de aumentos que impacta de forma directa sobre más de seis millones de personas afiliadas. Los ajustes llegan en medio de un año marcado por la implementación de reformas regulatorias que modificaron el esquema para fijar precios, abrir la competencia e incrementar la transparencia, factores que inciden en la dinámica de una industria sumamente sensible para la economía de los hogares argentinos.

Según informaron las compañías al Gobierno, los aumentos para el mes próximo se ubican en torno al 1,9%, es decir, en línea con la inflación de agosto publicada la semana pasada por el Indec. Las autoridades celebran que, una vez más, las subas estén en línea con el costo de vida, aunque para muchas familias sigue siendo muy costoso afrontar el pago de la cuota mensual, en un contexto de estancamiento económico y salarios deprimidos.

Cuánto aumentará cada empresa

De acuerdo a la información suministrada al Gobierno, estos son los incrementos definidos por las principales empresas para el décimo mes del año:

Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%

Sancor : 1,70%

OSDE : 1,85%

Medicina Esencial : 1,90%

Avalian : 1,90%

Medifé : 1,90%

Galeno : 1,90%

Jerárquicos Salud : 1,90%

Luis Pasteur : 1,90%

Swiss Medical : 1,90%

Medicus: 1,92%

Tras las reformas que impulsó el Gobierno Nacional a comienzos del año, el mercado de medicina privada se sometió a un nuevo esquema para la fijación de valores. El objetivo de la regulación se orientó a aumentar la competencia entre empresas, desarmar posibles acuerdos de cartelización y traducir los ajustes en una oferta más amplia para los usuarios.

Fuentes oficiales celebraron que los aumentos mensuales no superan ni se alejan del último índice de precios al consumidor reportado por el Indec y analizaron que este comportamiento ya representa una constante del año, con subas que en la mayoría de los casos se ubican por debajo o igual a la inflación general.

Impulso a la libre competencia

“El sector acompaña el camino descendente de la inflación. Esto se dio a partir de las reformas que hizo el Gobierno Nacional para impulsar la libre competencia entre las empresas, terminar con las cartelizaciones y los abusos e incrementar la oferta para la gente”, dijeron en el Gobierno. Y agregaron que “ahora los afiliados pueden ver los valores de las cuotas en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud, analizar qué cobertura le viene mejor y elegir en libertad”.

El nuevo entorno regulatorio impulsó competencia y mayor transparencia en los valores de la medicina privada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno impulsó la publicación regular de los valores de todos los planes y coberturas en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este canal digital permite a cualquier afiliado consultar la tarifa real de cada plan en tiempo real y analizar la mejor alternativa, sin depender de información restringida o intermediarios. Así, cada beneficiario puede cambiarse de empresa en un entorno más competitivo y elegir la opción que se adapte a su perfil.

En la plataforma oficial, los usuarios no solo acceden a los valores de cada cuota, sino también a detalles sobre la cartilla de prestadores, el alcance geográfico y las particularidades de cada cobertura disponible. La reforma impulsada desde el Estado incluyó la posibilidad de migrar entre distintos planes y la eliminación de obstáculos para la movilidad de los afiliados.

Los datos reflejan que desde principios de 2025 los ajustes mensuales de la medicina privada siguieron una curva descendente, en línea con la política de reducción de la inflación. Esta situación difiere de los ciclos anteriores, en los que los incrementos podían superar holgadamente la inflación reportada por el Indec. El mes pasado, los aumentos oscilaron entre el 1,6% y el 1,9 por ciento.

