Economía

El Banco Central debió vender USD 379 millones en el mercado para frenar la presión sobre el dólar

El dólar mayorista sigue operando en el techo de la banda cambiaria a $1.474,50. En el Banco Nación, el minorista subió $10 y finalizó en $1.495. El blue saltó a $1.510

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

El mercado de cambios asistió a otra jornada de extrema tensión en la que, al igual que ayer, el Banco Central debió vender divisas para abastecer la demanda. El BCRA desembolsó USD 379 millones en el mercado, que se suman a los otros USD 53 millones vendidos ayer.

El segundo día con el tipo de cambio en el techo de las bandas cambiarias obligó al Central a intervenir con intensidad para frenar el aluvión de compradores. La fuerte demanda se reflejó en el volumen del mercado que llegó a USD 590 millones, lo que implica que el BCRA puso casi dos tercios de la oferta total de la jornada. Ayer, el volumen había alcanzado USD 386 millones.

El dólar mayorista operó en $1.465,50/$1.474,50, en el límite superior de la banda cambiaria. El blue saltó 20 pesos y se ubicó en $1.510. El dólar minorista ofrecido en el Banco Nación se operó a $1.495, con un incremento de 10 pesos.

Al igual que ayer, el BCRA armó lo que en las mesas de los bancos ya se conoce como “la muralla”. Una sucesión de ofertas de distintos montos que sumadas llegaron a representar USD 500 millones en algunos momentos de la rueda. Contra esa muralla de dólares fueron comprando los bancos hasta quedarse con USD 379 millones por lo que la oferta oficial requirió de reposiciones en forma constante.

“La operatoria mostró cómo los bancos, muchas veces para evitar comprarle directamente al BCRA —ya sea por el tamaño de sus posturas o por decisión comercial—, terminan convalidando precios levemente más altos que la ‘muralla’”, señaló un informe de ABC Cambios.

El segundo día de ventas oficiales en el Mercado Libre de Cambios abre el interrogante acerca de cuánta resistencia tienen las reservas del Banco Central para sostener este escenario hasta las elecciones del 26 de octubre. Si la desconfianza de los actores del mercado persiste, luce evidente que el BCRA no podrá vender divisas a un ritmo como el de hoy.

Las reservas del BCRA cayeron USD 370 millones, casi en coincidencia con lo vendido en el mercado. Cerraron la jornada en USD 39.407 millones.

Temas Relacionados

ventas del Banco CentralDólarBCRAdólar mayoristareservasEconomía-Argentina

