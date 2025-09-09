Economía

La Argentina, con la expectativa de empleo más baja del mundo: qué sectores muestran señales de repunte y cuáles no

El rubro tecnológico y la región de Cuyo muestran señales de dinamismo, mientras el resto del mercado laboral permanece rezagado. Qué se espera para el cuarto trimestre del año, según un informe privado

Guardar
El 45% de los empleadores
El 45% de los empleadores no prevé cambios en su dotación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el cuarto trimestre se mantiene en +5%, sin variaciones respecto al trimestre anterior y con un leve incremento de un punto porcentual en comparación con el mismo periodo del año pasado. Hay cautela entre los empleadores argentinos en un contexto de alta inestabilidad política y financiera, sumado a la baja actividad económica. La incertidumbre electoral de cara a octubre también juega un rol relevante.

Las perspectivas a nivel local contrastan con el panorama más optimista de otros países, donde las proyecciones de contratación laboral resultan considerablemente más robustas.

La ENE, indicador elaborado por ManpowerGroup, se calcula restando el porcentaje de empleadores que prevé reducir su plantilla del porcentaje que planea incrementarla en el próximo trimestre. En el caso argentino, el 27% de los empleadores encuestados manifestó su intención de aumentar el personal, mientras que un 24% anticipó recortes. El 45% no prevé cambios en su dotación y el 4% restante no pudo precisar sus planes para el periodo analizado.

Evolución de la expectativa de
Evolución de la expectativa de empleo (Manpower)

Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica, analizó el contexto y señaló: “A pesar de que el contexto económico muestra ciertos signos de estabilidad y proyección, la recuperación en las expectativas de contratación sigue siendo un desafío en Argentina”.

Guastini también subrayó que, aunque existen señales de dinamismo en sectores como Tecnología de la Información y Finanzas & Real Estate, el país continúa exhibiendo “las intenciones de contratación más débiles del mundo”.

Sectores económicos con mejores y peores perspectivas

Al examinar el comportamiento por sectores económicos, seis de las nueve actividades relevadas anticipan un aumento en sus nóminas para el último trimestre del año. El sector de Tecnología de la Información encabeza las proyecciones con una ENE de +18%, seguido por Finanzas y Real Estate, que alcanza +13%.

En el extremo opuesto, Servicios de Comunicación reporta la expectativa más baja, con una ENE de -17%. Respecto al trimestre anterior, las expectativas mejoraron en seis de los nueve sectores, destacándose Tecnología de la Información con un salto de 19 puntos porcentuales y Bienes y Servicios de Consumo con un avance de 12 puntos.

En la comparación interanual, cuatro sectores muestran una mejora, siendo Bienes y Servicios de Consumo el que registra el mayor incremento, con 14 puntos porcentuales.

Panorama regional y comparación internacional

En el análisis regional, todas las zonas del país relevadas prevén aumentos en sus plantillas durante el cuarto trimestre de 2025. La región de Cuyo lidera con una ENE de +18%, seguida por la Patagonia con +11%. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta la expectativa más baja, con una ENE de +3%.

Comparativa de las expectativas de
Comparativa de las expectativas de empleo por región (Manpower)

Frente al trimestre anterior, tres de las seis regiones muestran una mejora, con Cuyo a la cabeza tras un incremento de 18 puntos porcentuales, mientras que la Patagonia experimenta una caída de 20 puntos. En la comparación interanual, cuatro regiones evidencian avances, destacando nuevamente Cuyo con un alza de 18 puntos, en tanto que el AMBA sufre la mayor disminución, con 4 puntos porcentuales menos.

En el contexto internacional, los doce países americanos incluidos en el relevamiento esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el cuarto trimestre de 2025. Brasil lidera la región con una ENE de +36%, seguido por Costa Rica (+35%), Guatemala (+28%) y Estados Unidos (+28%). Argentina, con su ENE de +5%, se ubica en el último lugar de la región, por debajo de Chile (+21%), Colombia y Puerto Rico (ambos con +16%).

La tendencia global muestra que, en los 42 países y territorios encuestados, los empleadores prevén sumar personal en el próximo trimestre, lo que marca un escenario de crecimiento en el mercado laboral internacional.

Los principales generadores de empleo

De acuerdo al IERAL, la desaceleración de la actividad económica y las altas tasas de interés generaron efectos negativos en los sectores que concentran la mayor parte del empleo, como la industria, la construcción y el comercio, que en conjunto representan cerca del 40% de los puestos de trabajo.

La desaceleración de la actividad
La desaceleración de la actividad económica y las altas tasas de interés generaron efectos negativos en los sectores que concentran la mayor parte del empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos sectores, que no habían logrado recuperar plenamente los niveles previos al cambio de gobierno, enfrentan ahora un freno que interrumpe la lenta recuperación y profundiza su fragilidad.

Así, por los altos costos financieros y la imposibilidad de traslado a precios debido al bajo consumo, muchas empresas terminan recortando su plantilla.

“Algunas trasladan trabajadores a la informalidad, otras no renuevan contratos, y así buscan reducir sus costos laborales para poder sostenerse. Este proceso no solo erosiona el empleo formal en los sectores que más puestos generan, sino que profundiza un problema estructural preexistente: actividades donde la informalidad es la norma más que la excepción”, indica el informe.

Temas Relacionados

Expectativa Neta de EmpleoTecnología de la InformaciónFinanzas y Real Estatemercado laboraltrabajoúltimas noticiasactividad

Últimas Noticias

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

El S&P Merval sube 2,3%, mientras que los ADR en Wall Street avanzan hasta 6%. Los bonos en dólares ganan 1,5% en promedio, con un riesgo país todavía sobre los 1.000 puntos básicos

Mercados: rebotan las acciones y

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Nuevas estrategias orientadas al crecimiento exportador, herramientas legales para inversiones internacionales y socios globales integran la propuesta argentina para desarrollar Vaca Muerta ante figuras clave del negocio energético mundial

YPF presentará ante inversores en

Cuál es la acción argentina que se desploma 20% en Wall Street después de un mal balance

Bioceres registró una pérdida de USD 55 millones por un derrumbe de las ventas. Los títulos de la compañía de biotecnología se derrumban un 56% en 2025

Cuál es la acción argentina

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

La nueva normativa alcanza a operaciones realizadas a través de cuentas de pago en aplicaciones financieras y regirá desde octubre en la provincia

Quiénes son los bonaerenses que

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

La divisa al público es ofrecida con alza de diez pesos o 0,7% en el día. El dólar blue alcanza los $1.395 para la venta

Dólar hoy: en el Banco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entronizaron el mosaico de Nuestra

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Axel Kicillof: “El lío financiero que hay hace un tiempo en Argentina es todo de Milei”

Mercados: rebotan las acciones y los bonos argentinos después del traspié electoral del Gobierno

YPF presentará ante inversores en Milán su plan para producir GNL argentino en la conferencia más importante del sector

Detuvieron a un hombre que viajaba armado en la línea C del subte: tenía una pistola, una navaja y “actitud nerviosa”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Polonia cerrará la frontera con Bielorrusia por maniobras militares rusas que incluirán simulacros nucleares

Así quedó la vivienda en Doha donde fue atacada la cúpula de negociadores del grupo terrorista Hamas

Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

La Unión Europea apuesta por sanciones coordinadas a escala internacional para ponerle límites a Putin

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

TELESHOW
Luisana Lopilato celebró los 50

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”