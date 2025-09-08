Tras la derrota electoral del Gobierno se esperan presiones sobre el dólar, los bonos y el riesgo país

Alarma por un mercado volátil ante el resultado electoral desfavorable para el Gobierno (Foto: Shutterstock)

La victoria de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses fue mucho más holgada de lo que esperaba el mercado y se abre un escenario de fuerte incertidumbre para las primeras horas de este lunes, con la cotización del dólar, el precio de los bonos y el riesgo país en la mira de los inversores.

El Gobierno tendrá que salir a lidiar con un mercado volátil por la concreción de una derrota más amplia de lo que estimaba el consenso de las medidoras de intención de voto sobre el cierre de la semana. En el mercado circulaba, como insumo para operadores en la city, un “promedio” de una selección de sondeos de opinión que indicaba, incluso, una leve ventaja para La Libertad Avanza por sobre Fuerza Patria.

De todas formas, la dinámica del mercado ya indicaba de antemano un comportamiento preventivo y a la defensiva: muchos decidieron pertrecharse y esperar el resultado en el principal bastión electoral antes de tomar decisiones de inversión. Así se entiende, por ejemplo, la constante demanda de dólares que el Gobierno necesitó abastecer con divisas ahorradas por el Ministerio de Economía.

En ese cajón el Palacio de Hacienda juntaba los dólares necesarios para pagar vencimientos de deuda, ya sea intereses y capital a tenedores de bonos como pagos a organimos internacionales -entre ellos el FMI-, por lo que una disminución en esas tenencias generó un ruido notorio entre los bonos soberanos argentinos. La lógica que reinó fue: a menor cantidad de dólares para el pago de deuda, más riesgosos son los activos del Tesoro. Así, este lunes el riesgo país abrirá por encima de los 900 puntos porcentuales.

El diagnóstico de consultores y economistas, apenas conocidos los primeros resultados oficiales bonaerenses, se centró en las presiones que experimentarán el dólar y los activos argentinos en general, imaginan una suba adicional del riesgo país hacia la zona de los 1.000 puntos y la necesidad de que el Palacio de Hacienda replantee cómo serán las próximas semanas del plan económico para dar algo de certidumbre antes de que empiecen a operar los mercados en la mañana del lunes.

Para Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, “probablemente habrá tensiones financeras, fue un resultado malo, que era factible pero es probable que el mercado no se lo tome tan a bien”, mencionó ante Infobae. “Hay que ver lo que ocurre principalmente en los activos, los bonos y sobre todo el tipo de cambio, si es que hay alguna dolarización y alguna salida de acciones y bonos de corto plazo”, anticipó el economista.

Y por otro lado, respecto al tipo de cambio, el dato a prestar atención será “si llega al tope de la banda y comienza a actuar el Banco Central, o bien se controla antes”, a través de las intervenciones del Ministerio de Economía como las que tuvieron lugar a lo largo de la semana pasada. “No creo que tomen medidas correctivas, se van a mantener con esta estrategia, no creo que cambien algo antes de la elección. Tendrá que vender reservas en el tope de la banda y aguantar. Utilizará encajes para reducir la cantidad de pesos, y eso va a tener un costo recesivo”, concluyó.

Por su lado, Lorenzo Sigaut Gravina (director de Análisis Macroeconómico de Equilibra) opinó que “la derrota por más de 10 puntos no era un resultado que el Gobierno quería ni esperaba el mercado, el Presidente (Javier Milei) hasta habló de un empate técnico y se podía esperar una brecha de unos 5 puntos”, rememoró.

Por eso, estimó, “vamos a tener un día muy complicado, riesgo país por arriba de los 1.000 puntos, y la pregunta es cuántas divisas y a qué precio va a vender el Tesoro para defender el tipo de cambio”. “La semana pasada vendió a $1.365 y quizás esta semana va a tener que defenderlo en el techo con los dólares del Banco Central. Es una primera impresión, pero se podrían ver todo rojo y para abajo en los mercados”, cerró.

Por su lado, Ricardo Delgado (Analytica) consideró que para el Gobierno las elecciones bonaerenses fueron “una paliza” aunque no cree que haya sido enteramente imprevisto. “Va a ser importante para los mercado el mensaje del Presidnete, y antes de que arranquen los mercados el equipo económico completo debe dar una conferencia de prensa, no un tuit del secretario de Finanzas, planteando cuáles son los desafíos, de qué manera van a trabajar esta semana”, apuntó Delgado.

“No solamente por el resultado sino porque el miércoles vencen casi 18 billones de pesos de Letras del Tesoro. En la última licitación las refinanciaron a entre 4 y 5% de tasa mensual mensual, son tasas muy complejas y en parte explica la elección en la provincia”, consideró. En ese sentido, anticipó como escenario para este lunes: “Los bonos en dólares y el dólar bajo presión, el riesgo país muy por encima de los 900 puntos. Todo lo que el Gobierno dé en términos de certeza, de utilización de instrumentos y de balizar un camino en las próximas semanas va a ser necesario como medida inicial”, cerró.

Fausto Sportorno, economista de Orlando J. Ferreres y ex miembro del Consejo de Asesores del presidente, destacó los notables resultados electorales de “Fuerza Patria” más que los que obtuvo el oficialismo. Ese fue para él, dijo a Infobae, “lo más sorpresivo” del resultado de una elección a que el gobierno llegó “cometiendo errores por todos lados”. os efectos sobre la economía, dijo, son claros: presión sobre el dólar, los bonos, el riesgo-país y el mercado bursátil, esto es, sobre el valor de las empresas.

De todos modos, relativizó, no es esperable un lunes comparable al que el gobierno de Mauricio Macri sufrió luego de las PASO de 2019. En la situación actual, notó, “el mercado estaba ya bastante caído, no es que el riesgo-país estuviera en 300 puntos”.

En cuanto a la posible reacción oficial, Spotorno espera que el Gobierno tome medidas mañana mismo y que vayan por el mismo lado que fueron en las últimas semanas: nuevos aumentos de la tasa de interés para reducir la presión sobre el dólar. Las tasas altas tienen contraindicaciones por sus efectos sobre el nivel de actividad, pero ese efecto, notó, no es tan directo como un aumento desbocado del dólar y sus repercusiones sobre los precios y la inflación.

La economía y la política, prosiguió, “van a seguir complicadísimas hasta octubre”. Un último factor que mencionó el economista es la reacción política del gobierno. “Es obvio que pelearse con todo el mundo no funcionó”. De esa reacción dependerá también cuál será el impacto del resultado bonaerense en las elecciones de octubre, cuando las apuestas políticas y económicas serán más altas.

El analista financiero Christian Buteler, por su lado, aseguró que “el resultado fue mucho peor de lo que se pensaba”. “Por eso los mercados van a reaccionar mal, aunque eso está descontado, el tema es ver qué va a hacer el Gobierno con el tipo de cambio. Si salen a intervenir a estos precios con los fondos que tienen se los llevan puestos, no aguantan una semana. Si se corren, el dólar puede llegar al techo de la banda y tiene que empezar a vender el BCRA”, planteó.

“Creo que el Central tiene los fondos suficientes para contenerlo, pero faltan 7 semanas para las elecciones y esto va a seguir dañando a la economía. El escenario es muy malo y el error es que el Gobierno vendió dólares y se puso en una posición muy frágil ante el mercado”, concluyó Buteler.