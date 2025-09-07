Mala noticia para el sector petrolero argentino: la OPEP decidió un nuevo aumento de producción y presiona hacia abajo el precio del crudo

Foto de archivo del logo de la OPEP durante la COP29 en Baku, Azerbaiyán November 19, 2024. REUTERS/Maxim Shemetov/

En una expeditiva reunión virtual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+) decidió este domingo un nuevo aumento de las cuotas de producción de crudo, que pondrá más presión bajista sobre los precios mundiales del hidrocarburo.

El nuevo acuerdo que aumentará la producción a partir del 1 de octubre en 137.000 barriles diarios, fue decidido por ocho países miembros de la organización y se agrega al resultado de dos reuniones anteriores en que se decidieron aumentos ya vigentes de cuotas, por 411.000 y 555.000 barriles diarios respectivamente.

De todos modos, analistas señalaron que de ese grupo de ocho países solo Arabia Saudita, Irak y Emiratos Árabes Unidos estarían en condiciones de aumentar la oferta, pues los demás ya producen al límite de su capacidad, por lo que el aumento real en octubre podría ser de solo 60.000 barriles diarios.

Aumento modesto, mensaje grande

Pero aunque el nuevo aumento sea relativamente modesto, “el mensaje es grande”, dijo Jorge León, ex funcionario de la OPEP y analista de Rystad Energy, consultora internacional especializada en el sector. “El aumento tiene menos que ver con los volúmenes y más con la señal: OPEP+ está priorizando la cuota de mercado incluso si eso implica arriesgar precios más bajos”, explicó León.

De este modo, la OPEP empezó a revertir una ronda de recortes de 1,65 millones de barriles diarios por parte de ocho miembros más de un año antes de lo previsto. De hecho, desde abril, ya revirtió por completo la primera ronda de recortes, que ascendía a 2,5 millones de barriles diarios, cerca del 2,4% de la demanda mundial.

FOTO DE ARCHIVO: Una bomba extractora de petróleo en un yacimiento cercano a Calgary, Alberta, Canadá. 21 julio 2014. REUTERS/Todd Korol

Hasta ahora, Arabia Saudita y los demás miembros venían aumentando la producción sin provocar un derrumbe, sino caídas contenidas del precio. Pero ya el viernes, en previsión de la reunión de este domingo y la expectativa de que habría un aumento de cuotas, el crudo Brent (de referencia en la Argentina) cayó un 2,2%, a USD 65,5 el barril, todavía por sobre el mínimo de USD 58 registrado en abril, tras el pesimismo que se apoderó inicialmente de los mercados con la primera tanda de anuncios arancelarios del presidente de EEUU, Donald Trump.

El viernes también había caído un 2,5%, a USD 61,9 por barril, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, en parte porque, contra las previsiones del mercado, se conoció un aumento de 2,4 millones de barriles en las reservas de crudo de EEUU, y también por la expectativa de que la OPEP+ anunciaría este domingo un nuevo aumento de producción, como efectivamente ocurrió.

Un reporte de Trading Economics cita también el efecto depresivo sobre los precios de “nuevos suministros de Guyana y Brasil” que reforzarían la percepción de un posible exceso de oferta. La desaceleración del crecimiento económico en EEUU también genera inquietud. Según la consultora, “los precios del crudo siguen bajo presión por el impacto combinado de un posible exceso de oferta, riesgos geopolíticos e incertidumbres económicas”.

En los últimos meses el mercado había encontrado soporte en las sanciones vigentes sobre Rusia e Irán y en la demanda estacional del verano boreal. Arabia Saudita y otros miembros consideran que existe demanda suficiente para absorber la producción adicional, pero algunos operadores ya anticipan un superávit hacia el fin de año. “La verdadera prueba llegará en el cuarto trimestre, cuando los barriles excedentes inunden el sistema”, advirtió León, el analista de Rystad.

Mercado argentino

Precios bajistas del petróleo no son una buena noticia para el sector petrolero argentino, que en julio alcanzó su mayor nivel de producción de crudo (811.000 barriles diarios) desde 1999 y espera en los próximos meses superar el récord histórico, alcanzado en 1998, de 858.000 barriles diarios.

Justamente este lunes se iniciará en el predio de la Sociedad Rural, en Palermo, la gran tenida bianual del sector, el “Argentina Oil & Gas 2025” (AOG 2025) en el que habrá más de 400 empresas expositoras, se esperan unos 25.000 visitantes y la superficie expositiva será de 35.000 m2, amén de un patio de máquinas.

Vaca Muerta, la formación geológica de recursos “no convencionales”, es la gran apuesta del sector hidrocarburífero local. “Hoy la Argentina supera los 800.000 barriles por día, Vaca Muerta supera los 500.000 y el objetivo de la industria es llegar al millón o millón y medio; para eso se necesita mucha actividad e inversión, y también va a haber mucha exportación”, dijo en la semana, al presentar el evento, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG) que organiza el evento junto a Messe Frankfurt Argentina.

AOG 2025 se desarrollará del lunes 8 al jueves 11 de septiembre, asistirán delegaciones provinciales de Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro y Mendoza y representantes y empresas de 13 países, como EEUU, China, Brasil, Alemania, Canadá, Chile, España y Taiwán. La agenda incluirá el tradicional Encuentro con los CEOs y a su interior se desarrollará el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos. También el martes, se presentará una investigación especial titulada “¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?” realizado por Daniel Dreizzen, titular de Aleph Energy.

La serie de “encuentros con los CEO” se iniciará mañana con la presentación de Ricardo Markous, de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, y Sergio Mengoni, Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, y se cerrará con una presentación de Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF.

Una síntesis de “información de mercado” del evento precisa que la industria petrolera argentina tiene más de 100 años de experiencia, más de 66.000 pozos perforados y “es una de las más seguras y limpias”. Las estimaciones sobre el potencial del shale gas y shale oil, recuerda abren un nuevo panorama energético. La Energy Information Administration (EIA) de EEUU ubicó al país como la segunda potencia mundial en shale gas y cuarta en shale oil, con 802 billones de pies cúbicos de “recursos técnicamente recuperables” de gas y 27.000 millones de barriles de petróleo y considera factible que el desarrollo de los recursos no convencionales multiplique 40 veces las reservas actuales de gas y por 10 las de petróleo

El desarrollo de esos recursos será tanto más rápido y atraerá más inversiones cuanto más altos y más firmes sean los precios internacionales del petróleo y el gas. En el caso del petróleo, el cálculo es que Vaca Muerta seguirá siendo rentable siempre que el precio del crudo se mantenga por sobre los USD 45 por barril.