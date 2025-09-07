En el primer semestre creció 56% el patentamiento de autos híbridos y eléctricos

Los patentamientos de autos híbridos y eléctricos alcanzaron su mayor registro histórico en el país (Getty)

El mercado automotor argentino empezó a mostrar señales de transformación. En los primeros seis meses de 2025 se patentaron 12.355 vehículos electrificados, entre eléctricos puros, híbridos e híbridos suaves. Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), esto representó un crecimiento del 56% respecto al mismo período de 2024, cuando se habían registrado 7.910 unidades. Además, se registraron más unidades que en todo 2023, cuando salieron a la calle 11.896 vehículos con esas condiciones entre enero y diciembre.

Se trata del mayor registro histórico desde que se introdujeron estas tecnologías en el país, lo que marca un punto de inflexión. Sin embargo, ese volumen todavía equivale apenas al 4% del total de 309.000 autos patentados en el semestre, lo que refleja tanto el avance como el amplio terreno pendiente.

Políticas públicas y expansión del mercado

El salto en las ventas no puede entenderse sin la intervención del Estado. A comienzos de 2025, el Gobierno implementó el Decreto 49/2025 y la Resolución 210/2025, que autorizaron la importación de hasta 50.000 vehículos electrificados con arancel 0% durante cinco años. La normativa fijó además un tope de valor FOB de 16.000 dólares para favorecer modelos de gama media y baja.

“La respuesta del mercado fue inmediata”, señaló el informe. En la convocatoria inicial de marzo se presentaron 33.027 solicitudes y se asignaron 28.262 unidades: 9.285 a terminales locales y 18.977 a importadores y particulares. En junio se abrió una segunda ronda que habilitó otras 21.738 unidades. Con estas operaciones, se estima que más de 28.000 autos electrificados ingresarán al país en el segundo semestre.

Esta apertura también abrió la puerta para el ingreso de marcas chinas. Aunque hoy representan apenas el 1,2% del mercado electrificado, su participación podría llegar al 5% antes de fin de año con la llegada de fabricantes como BAIC, Haval, Chery, JAC y DFSK, además de la instalación de terminales o importadores de MG, BYD, Dongfeng y Leapmotor.

Si las proyecciones del sector se cumplen, el programa podría catapultar las ventas de electrificados a cerca de 68.000 unidades en 2025, equivalentes al 12% del mercado, frente a las 18.740 unidades registradas durante todo 2024. En ese escenario, el crecimiento interanual superaría el 300 por ciento.

En materia de autos eléctricos, la Argentina marcha hoy muy a la saga de la vecina Uruguay. Como recientemente informó Infobae, el cupo que habilitó el gobierno brinda un impulso, pero el principal obstáculo al crecimiento del parque de vehículos eléctricos es la falta de infraestructura e incentivos.

Preferencia por los híbridos convencionales

El mercado local mostró una clara inclinación hacia los híbridos. Toyota reafirmó su liderazgo y el Corolla Cross híbrido fue el modelo más patentado con 5.855 unidades, lo que significó un crecimiento del 61,9% frente a las 3.617 del primer semestre de 2024. El Corolla sedán híbrido aportó otras 2.517 unidades. Entre ambos concentraron el 68% de las ventas electrificadas, mientras que el conjunto de híbridos convencionales representó el 79% del segmento.

Según el informe de Page Manager, esta tendencia refleja que “todavía predomina la búsqueda de equilibrio entre precio, autonomía y practicidad”.

Más atrás en el ranking se ubicaron modelos de distintas gamas. El Mercedes-Benz GLC 300 Mild Hybrid alcanzó 274 patentamientos. En la categoría de eléctricos puros, Renault lideró con el Mégane E-Tech (85 unidades) y el Kwid E-Tech (83). Le siguieron el Volvo EX30 (82) y otros modelos de lujo o recién lanzados como el BMW iX2 (21).

Desafíos pendientes

El avance del mercado viene acompañado de limitaciones. El informe de Page Manager advirtió que “la infraestructura de carga sigue siendo incipiente y está concentrada en los grandes centros urbanos”, lo que restringe la adopción en ciudades medianas y zonas rurales.

Además, la brecha de precios entre los modelos electrificados y los convencionales persiste, incluso con beneficios arancelarios. También resulta limitada la oferta de servicios técnicos especializados para mantenimiento y reparación, lo que afecta la confianza de los compradores. A esto se suma la incertidumbre en torno a los costos y la cobertura de seguros para este tipo de vehículos.

El documento destacó además que existe un debate técnico y regulatorio sobre la clasificación de los mild-hybrid, vehículos que utilizan energía eléctrica para asistencia pero no para propulsión autónoma. Algunos especialistas consideran que representan una mejora incremental, aunque insuficiente frente a los híbridos plenos o enchufables.

De cumplirse las proyecciones, Argentina podría cerrar 2025 con un volumen cercano a 650.000 unidades entre autos de pasajeros y comerciales livianos. En ese escenario, los electrificados representarían alrededor del 8% y podrían estabilizarse en torno al 12% a comienzos de 2026 si se consolida la nacionalización de los cupos y se despliegan políticas complementarias.

Panorama internacional

El contexto global también ayuda a entender el crecimiento. Un informe de la consultora Economía y Energía indicó que las ventas mundiales de autos eléctricos pasaron de 3 millones en 2020 a 17,5 millones en 2024. Hoy el parque global supera los 58 millones de unidades, un 45% más que en 2023. En 2024, los vehículos electrificados representaron el 22% de las ventas totales y un 4,5% de la flota mundial.

El desafío: ampliar la infraestructura de carga y reducir la brecha de precios con los autos tradicionales (Reuters)

China lidera el mercado y concentró el 65% de las ventas globales en 2024. Casi la mitad de los autos vendidos en ese país fueron eléctricos, el doble que en Europa y cinco veces más que en Estados Unidos.

América Latina aparece en otra escala, aunque mostró un crecimiento fuerte en términos relativos. El parque regional aumentó un 1.300% entre 2020 y 2024, pasando de 18.000 a 249.000 unidades. Brasil lidera con el 61% del total (más de 152.000 unidades), seguido por México (15%) y Costa Rica (7%).

En este escenario, Argentina quedó rezagada frente a sus pares. Con 0,4 vehículos eléctricos cada 10.000 habitantes, registra niveles comparables a Perú y apenas superiores a Honduras. En 2024, el parque de autos eléctricos puros en el país fue de 1.555 unidades sobre un universo de 15,5 millones de vehículos, mientras que los híbridos sumaron unas 46.000 unidades.

“La diferencia con países como Costa Rica no es fortuita”, señaló el informe, que atribuyó el rezago a la falta de incentivos múltiples. Mientras ese país aplicó nueve tipos de estímulos, Argentina solo implementó hasta ahora la reducción de aranceles de importación.