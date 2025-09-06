Economía

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

Desde septiembre, quienes cobran a través del Banco Nación reciben intereses diarios por sus saldos y acceden a reintegros de hasta $20.000 mensuales en súpers adheridos

Los jubilados que cobren en el Banco Nación obtienen un 5% de reintegro en compras en supermercados. (Bloomberg)

Desde este mes, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) cuentan con un nuevo esquema que busca reforzar el poder adquisitivo. Se trata de una combinación de herramientas que, por un lado, permite generar intereses diarios sobre los saldos en cuenta y, por otro, ofrece reintegros en las compras de supermercado. Ambos beneficios fueron anunciados a fines de agosto y ya se encuentran vigentes, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Intereses diarios, reintegros en súpers

En lo que respecta al rendimiento de los depósitos, el Banco Nación implementó una tasa nominal anual (TNA) del 32% sobre saldos de hasta 500.000 pesos. A diferencia de un plazo fijo, los intereses se acreditan automáticamente de manera diaria en la cuenta, sin que el jubilado deba inmovilizar sus fondos ni realizar gestiones adicionales. De esta manera, el dinero que no se utiliza inmediatamente comienza a generar un rendimiento que, aunque moderado frente a la inflación, representa un ingreso extra mes a mes. Según datos oficiales, la medida alcanza a la totalidad de jubilados y pensionados que cobran por el banco, lo que implica a más de 3 millones de personas.

La segunda parte del programa está vinculada al consumo cotidiano. A través de la aplicación BNA+ y su billetera digital MODO, los jubilados pueden acceder a un reintegro del 5% en las compras realizadas en supermercados con tarjetas de débito Mastercard y de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. El beneficio se aplica de lunes a viernes y tiene un tope de 5.000 pesos por semana, lo que representa hasta 20.000 pesos de devolución al mes. El monto se acredita en la cuenta bancaria asociada dentro de los días posteriores a la compra, sin necesidad de que el beneficiario gestione el reintegro.

Las cadenas de supermercados adheridas al programa son algunas de las más relevantes del país: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. El atractivo adicional es que estos descuentos se acumulan con otras promociones y ofertas vigentes, lo que multiplica las posibilidades de ahorro en productos de primera necesidad como alimentos, bebidas y artículos de limpieza. En un escenario en el que la canasta básica registra fuertes aumentos de precios, la posibilidad de recuperar parte del gasto representa un alivio concreto para los jubilados.

El Banco Nación y la Anses impulsan capacitaciones para que más jubilados usen la app BNA+

El acceso a estos beneficios requiere tener instalada la aplicación BNA+, que está disponible para Android e iOS y puede activarse con el DNI. Una vez descargada, se deben vincular las tarjetas del Banco Nación para realizar las compras a través de MODO, el sistema que permite abonar con el celular en los comercios adheridos. Desde el BNA destacaron que alrededor del 60% de los jubilados que cobran por la entidad ya cuentan con la aplicación instalada, y que se trabaja en capacitaciones presenciales en sucursales y centros comunitarios para que más personas puedan familiarizarse con el uso de herramientas digitales.

Inclusión financiera y capacitación digital

El programa no solo apunta al ahorro, sino también a la inclusión financiera. Muchos jubilados no suelen utilizar medios electrónicos de pago, por lo que el Banco Nación, en conjunto con la Anses, impulsa talleres de capacitación para enseñar a operar con billeteras digitales, consultar saldos, realizar transferencias y aprovechar promociones sin necesidad de depender de terceros. La idea es que cada beneficiario pueda manejar sus recursos de forma autónoma, segura y con la posibilidad de acceder a servicios que antes quedaban reservados a los clientes más bancarizados.

El impacto potencial de la medida es significativo. Un jubilado que mantenga un saldo promedio de 200.000 pesos en su cuenta podría generar intereses por más de 5.000 pesos en un año, mientras que, al aprovechar el reintegro máximo en supermercados, podría recuperar hasta 240.000 pesos anuales. Aunque se trata de cifras estimadas y sujetas a los límites del programa, la combinación de ambos mecanismos representa una herramienta concreta para estirar los ingresos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

En conclusión, los beneficios puestos en marcha desde septiembre de 2025 constituyen un incentivo para que los jubilados utilicen medios electrónicos, refuercen sus ingresos con intereses diarios y reduzcan el impacto de la inflación en sus compras básicas mediante reintegros en supermercados. El Banco Nación subraya que el proceso es automático, que no requiere trámites adicionales y que las devoluciones son compatibles con otras promociones vigentes. Para quienes aún no utilizan la aplicación BNA+, la recomendación es registrarse y comenzar a aprovechar un esquema que, por primera vez, combina remuneración de saldos y reintegros en consumo masivo para un sector de la población especialmente afectado por la suba de precios.

