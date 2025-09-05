Economía

A cuánto llegarán el dólar y la inflación después de las elecciones según los analistas

Los pronósticos para los próximos meses del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA fueron modificados por la reciente volatilidad financiera

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones de inflación para 2025 han experimentado un ajuste al alza, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. Los analistas consultados anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto registrará un incremento del 2,1%, lo que representa una corrección de 0,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior. Además, la inflación núcleo se estima en 2,0%, con una suba de 0,2 puntos porcentuales.

Para los meses siguientes, se prevé que la inflación mensual oscile entre 1,6% y 1,8%, descendiendo al 1,5% recién en febrero de 2026, el último mes contemplado en las proyecciones del REM.

La volatilidad observada en las tasas de interés y el tipo de cambio durante el último mes ha influido en las expectativas de los analistas. Para septiembre, la mediana de las proyecciones ubica el tipo de cambio nominal en $1.362 por dólar.

De cara a diciembre de 2025, el consenso de los analistas anticipa un valor de $1.441 por dólar, cifra inferior al techo actual de la banda cambiaria.

En cuanto a las tasas de interés de los bancos privados, se espera que en septiembre alcancen un 54,8% nominal anual, lo que supone un incremento de 21,8 puntos porcentuales respecto al sondeo anterior. Para diciembre de 2025, la tasa proyectada es de 35,25%, mientras que para el conjunto del año se prevé un nivel de 24,90%, apenas 0,4 puntos por encima del REM previo.

Este ajuste sugiere que el rendimiento del dinero podría retornar a los valores previos al desarme de las Lefi, evento que marcó el inicio de la reciente volatilidad.

Los analistas del REM consideran que la volatilidad reciente en el dólar y las tasas de interés, acentuada por las tensiones electorales, tendrá un impacto en el corto plazo, pero prevén que estas presiones se disiparán hacia fin de año. Además, proyectan que la tendencia desinflacionaria continuará en los próximos dos años, con una inflación estimada de 17,7% para 2026 y 10,7% para 2027.

En el ámbito laboral, las estimaciones permanecen estables en comparación con la encuesta de julio. Se mantiene la previsión de una tasa de desocupación abierta del 7,6% para el segundo trimestre de 2025, y para el cierre del año, el consenso espera que la desocupación se ubique en 7,0%.

Respecto al comercio exterior, las proyecciones para 2025 indican que las exportaciones (valor FOB) alcanzarían los USD 82.285 millones, lo que representa un aumento de USD 663 millones respecto al relevamiento anterior. Por su parte, las importaciones (CIF) se estiman en USD 75.180 millones, con una variación al alza de USD 65 millones. De este modo, el superávit comercial anual se calcula en USD 7.105 millones, es decir, USD 598 millones más que lo previsto en la encuesta previa.

El informe del Banco Central también refleja un panorama de menor crecimiento económico para 2025. Los 39 consultores que participaron en la encuesta prevén que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad crecerá 0,1% en el segundo trimestre y caerá 0,3% en el tercero, lo que implica una reducción de 0,7 puntos porcentuales en ambos casos respecto al relevamiento previo. Para el cuarto trimestre, la expectativa es de un aumento del 0,6%, sin variaciones frente a la encuesta anterior.

En consecuencia, la proyección de crecimiento real del PBI para todo 2025 se sitúa en 4,4%, una baja de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el REM anterior y por debajo del 5,5% estimado por el Gobierno en el adelanto del Presupuesto 2026.

Temas Relacionados

dólarinflacióndólar hoyeleccionesEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Fabricando Futuro: celebraron el primer evento de un movimiento liderado por jóvenes empresarios que busca poner de moda a la industria

Cerca de 1.500 asistentes colmaron en Deseo Club un evento que reunió a industriales, emprendedores, comunicadores y referentes de distintos sectores para debatir y compartir experiencias sobre el presente y el futuro de la producción argentina

Fabricando Futuro: celebraron el primer

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

La jornada estuvo marcada por la intervención oficial en el mercado de cambios y por la cautela de los inversores ante el calendario electoral. El riesgo país sigue cerca de los 900 puntos básicos

Jornada financiera: el dólar se

El PBI crecerá por debajo del 5,5% que proyecta el Gobierno, según los analistas que releva el BCRA

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central el crecimiento del PBI no llegará a la previsión oficial. Se espera que el IPC de agosto sea de 2,1 por ciento

El PBI crecerá por debajo

El vicepresidente del Banco Central habló sobre la tensión financiera: “Ya pasamos el peor momento”

Vladimir Werning expuso ante ejecutivos de finanzas en Bariloche. “No usamos ni un dólar del FMI, están para sostener el régimen cambiario a futuro”, aseguró

El vicepresidente del Banco Central

La CNV simplifica la normativa para el mercado de capitales: cuáles serán los cambios para los inversores

La Comisión Nacional de Valores puso en marcha un plan de desregulación que incluye la revisión integral de sus normas y una primera reforma sobre los fideicomisos financieros

La CNV simplifica la normativa
ÚLTIMAS NOTICIAS
El déficit comercial con Brasil

El déficit comercial con Brasil superó los USD 600 millones en agosto y acumuló más de USD 4.000 millones en el año

Detuvieron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

Futuros diseñadores irrumpieron en la moda urbana con una colección cápsula disruptiva

Empleadas del geriátrico clausurado en Córdoba contaron cómo vivían los ancianos: “Nunca los bañaban”

Fentanilo mortal: la ANMAT comenzó el monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

INFOBAE AMÉRICA
Lula convocó a una movilización

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

Joe Biden se sometió a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel

James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

EEUU impuso restricciones de visa a ciudadanos centroamericanos vinculados con el Partido Comunista chino

Escrito hace 500 años, vigente en la política de hoy: Maquiavelo enseña a alternar moral y astucia

TELESHOW
Wanda Nara anunció los famosos

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina