Economía

Jubilados: paso a paso para sumar intereses y ahorrar en supermercados desde este mes

Los beneficiarios que cobran sus haberes en el Banco Nación acceden desde este septiembre 2025 a intereses diarios por el saldo de sus cuentas y reintegros de hasta $20.000 mensuales en las principales cadenas de súpers

Guardar
La aplicación BNA+ es requisito
La aplicación BNA+ es requisito indispensable para acceder a las promociones y controlar los intereses acreditados (EFE)

Desde el 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) cuentan con dos beneficios que buscan mejorar su capacidad de consumo: la remuneración diaria de sus cuentas y descuentos en las principales cadenas de supermercados del país.

Intereses diarios en las cuentas

El dinero depositado en las cuentas de jubilados y pensionados ya genera un rendimiento adicional. Según informó el BNA, los saldos tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, con acreditación diaria de los intereses. Este beneficio se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

El rendimiento se paga sobre un saldo de hasta $500.000. De este modo, si un jubilado mantiene su haber mensual en la cuenta, recibe un interés diario que se suma a su saldo disponible. El objetivo, destacaron desde Anses, es ofrecer una alternativa segura y sencilla para conservar fondos y obtener un ingreso adicional sin gestiones extra.

En síntesis, con solo tener el dinero depositado, los beneficiarios que cobran en el Banco Nación perciben un ingreso extra todos los días.

Reintegro en supermercados

Además, los jubilados y pensionados que usan la aplicación BNA+ acceden a un reintegro exclusivo en supermercados. La promoción está vigente de lunes a viernes y consiste en un 5% de devolución en compras realizadas con tarjeta de débito Mastercard o con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación, siempre que el pago se efectúe a través de la billetera digital BNA+ MODO.

El 5% de devolución se
El 5% de devolución se aplica en supermercados como Carrefour, ChangoMás, Coto, Jumbo y Vea (Reuters)

El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por semana, lo que representa un máximo de $20.000 al mes por usuario. Así, los jubilados pueden recuperar parte del dinero destinado a productos de consumo masivo.

La promoción está disponible en las principales cadenas del país: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, se puede combinar con otras promociones vigentes, lo que amplía las posibilidades de ahorro en cada compra.

Requisitos para acceder

Para aprovechar los beneficios, los jubilados y pensionados deben tener la aplicación BNA+ instalada en su teléfono celular. Según datos del Banco Nación, actualmente solo el 60% de quienes cobran en la entidad tiene la app activa.

El registro es gratuito y se realiza con el DNI. La aplicación permite no solo acceder a descuentos, sino también visualizar en tiempo real los intereses acreditados por la remuneración de la cuenta y otras promociones, como las de la Semana Nación.

Para aprender a descargarla y usarla, el Banco Nación habilitó un sitio con simuladores y guías prácticas: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.

Paso a paso para aprovechar los beneficios

  • Descargar BNA+: la aplicación está disponible para Android e iOS. El alta se realiza con el DNI.
  • Asociar la cuenta y las tarjetas: vincular la tarjeta de débito Mastercard o las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA.
  • Pagar con BNA+ MODO: al comprar en supermercados adheridos, seleccionar el pago con MODO para acceder al reintegro.
  • Controlar los reintegros: los descuentos se acreditan en la cuenta asociada, con el tope semanal estipulado.
  • Mantener saldo en la cuenta: para generar intereses, alcanza con conservar dinero depositado hasta el límite de $500.000. Los rendimientos se acreditan a diario.

De esta manera, los jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación ya disponen de cuentas que generan intereses y de descuentos en alimentos y productos de consumo masivo, siempre que utilicen la aplicación BNA+.

Además, el Banco Nación señaló que trabaja en la ampliación de la red de capacitación digital para adultos mayores, con talleres presenciales en sucursales y espacios comunitarios. El objetivo es que más jubilados y pensionados incorporen el uso de herramientas electrónicas y puedan acceder a promociones, transferencias y consultas de saldo en tiempo real, sin depender de terceros.

Por otro lado, desde el sector supermercadista confirmaron que los reintegros pueden combinarse con programas propios de descuentos, lo que multiplica las posibilidades de ahorro. En algunos casos, como en jornadas especiales de precios bajos o acuerdos con proveedores, el beneficio del Banco Nación se suma a otras rebajas, permitiendo que el impacto final en el ticket de compra sea más significativo.

Temas Relacionados

JubiladosAnsesCuenta RemuneradaDescuentosSupermercadosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Los importes de las prestaciones se ajustaron en un 1,90% y se modificaron los rangos de ingresos para acceder a los beneficios

Aumento de asignaciones familiares en

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Presiones cambiarias, endurecimiento monetario e incertidumbre política marcarán las próximas semanas. La meta con el Fondo y los pagos de deuda de enero, en la mira

Intervención en el dólar: por

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

El reporte surge luego de que la entidad mejorara el rating soberano

Una calificadora de riesgo enumeró

La Comisión Europea inicia la ratificación del acuerdo con el Mercosur pese a oposición francesa

El ejecutivo de la UE avanza en la validación del tratado comercial, enfrentando críticas de agricultores y reservas de París, mientras busca aprobación de los 27 países y el Parlamento continental

La Comisión Europea inicia la

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

Angela Rayner atribuyó el error a un “asesoramiento inexacto” y afirmó haber estado “en estado de shock”. Pese al respaldo de Keir Starmer, la polémica sacude al Partido Laborista

La número dos del gobierno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento de asignaciones familiares en

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania calificó de inaceptable el

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Qué es el cinturón alpino-himalayo y por qué transforma a Afganistán en epicentro permanente de terremotos

Incendio en una reserva forestal de Bolivia: “Esto se va salir de control”

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

TELESHOW
Nicole Neumann deslumbra en Palm

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”