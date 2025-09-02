Economía

La actividad económica seguirá frenada en el tercer trimestre por la suba de tasas y la pérdida de ingreso disponible

Consultoras y bancos de inversión comenzaron a recortar sus proyecciones de crecimiento para el PBI de la Argentina en 2025. El endurecimiento financiero continuará afectando a empresas y hogares, limitando la reactivación

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
Obreros trabajan en una construcción
Obreros trabajan en una construcción este 25 de septiembre de 2024 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los informes más recientes de distintas consultoras y bancos internacionales sobre la coyuntura de Argentina advierten que la volatilidad de las tasas de interés y el menor ingreso disponible de las familias determinarán el estancamiento de la actividad económica en el tercer trimestre. El recorte en las proyecciones de crecimiento del PBI en 2025 es cada vez más generalizado y contrasta con las expectativas que tenía el Gobierno, en donde comenzaron a reconocer el proceso de enfriamiento.

“Tras un primer semestre estancado, el tercer trimestre aparece condicionado por tasas altísimas”, afirmó Empiria, la consultora dirigida por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza. De acuerdo con su último análisis, la economía exhibió dos meses consecutivos de contracción, con una caída de 0,7% mensual en junio y una baja de 0,6% en el semestre. El informe añadió que “la actividad cayó en cuatro de los seis primeros meses de 2025”.

Empiria utilizó el “símbolo de la raíz cuadrada” como metáfora para describir el ciclo de caída, rebote y estancamiento que caracterizó a la economía local en los últimos años. El reporte subrayó que, tras una recuperación parcial, la actividad retomó una tendencia descendente desde febrero.

La consultora Empiria remarcó que
La consultora Empiria remarcó que el consumo sigue estancado y la actividad económica “cayó en cuatro de los seis primeros meses de 2025”

La consultora estimó que si el nivel de actividad de junio se mantiene durante el segundo semestre, en 2025 la economía crecería 3,7% respecto a 2024. Sobre la meta oficial de 5,5%, señaló: “Para llegar al 5,5% planteado en el presupuesto y en las estimaciones oficiales, la economía debería crecer a un ritmo promedio de 0,9% mensual durante todo el segundo semestre. Poco probable”. También destacó que la salida del régimen de LeFis generó dos meses de volatilidad extrema y tasas elevadas, duplicando las tasas de adelantos a empresas y de pases del Banco Central.

A nivel sectorial, Empiria detalló que la construcción fue el sector con mayor y más rápida caída entre 2023 y 2024, y aclaró que tras el rebote la actividad se mantuvo muy por debajo de los valores previos. En la industria, aunque con menor intensidad, el comportamiento fue similar.

El informe mencionó la reducción de 7% en el “ingreso disponible” de los hogares respecto a noviembre de 2023, es decir en lo que va de la gestión de Javier Milei, junto con un consumo persistentemente estancado. “Las ventas en los supermercados, por ejemplo, solo evidenciaron estancamiento”, remarcó la consultora. Respecto al mercado laboral, Empiria indicó que primero se registró una caída y luego estabilización. En el plano externo, la consultora destacó una desaceleración de las importaciones a partir de la salida parcial del cepo y la suba del tipo de cambio, tras un período de fuerte repunte.

Informes de consultoras nacionales identificaron
Informes de consultoras nacionales identificaron una caída en el empleo, el crédito y la producción industrial durante junio y julio

Por otra parte, el informe de Orlando Ferreres y Asociados confirmó la debilidad coyuntural. “El nivel general de actividad registró un crecimiento de 3,6% interanual en julio de 2025”, mientras que la variación desestacionalizada mostró una contracción de 1% respecto a junio, quedando apenas 0,3% por encima del nivel de diciembre pasado. El reporte puso el foco en la contracción de la industria manufacturera, en particular en sectores alimenticio y automotriz. Adicionalmente, resaltó que la intermediación financiera, minas y canteras, y la construcción encabezaron las mejoras, aunque en un contexto general de debilidad.

Ferreres advirtió: “El contexto macroeconómico se deterioró y a nivel político también emergen fisuras en el gobierno, lo que genera un aumento de la incertidumbre”. El informe subrayó que el oficialismo apuesta a que un resultado electoral favorable logre ordenar expectativas. Sin embargo, las cartas todavía no están sobre la mesa.

Invecq aportó una perspectiva complementaria. La consultora observó que durante el segundo trimestre de 2025 la actividad prácticamente no avanzó, creciendo solo 0,1% trimestral. La revisión de las cifras de abril y las caídas de mayo y junio limitaron el arrastre. Su pronóstico anual disminuyó a 4% interanual, por debajo de las proyecciones oficiales y del FMI, que se sitúan entre 5% y 5,5 por ciento.

Para Empiria, “difícil que la
Para Empiria, “difícil que la situación relaje antes de las elecciones de fines de octubre, dada la natural demanda de cobertura cambiaria”

Invecq detectó retrocesos en la industria, la construcción, la producción automotriz y la molienda de soja en julio, mientras únicamente los despachos de cemento, el petróleo y el acero registraron subas en ese mes. Además, la consultora alertó que los salarios formales privados en julio se encontraban 1,2% por debajo de febrero. Los créditos en pesos al sector privado exhibieron un crecimiento real sostenido, con un alza de 2,8% en julio, aunque a un ritmo inferior al de meses previos. Se señaló un fuerte aumento en la mora de préstamos familiares, que subió al 5,2% en junio desde el 4,5% del mes anterior.

Lo mismo reflejaron la reacción de los bancos de inversión. JP Morgan redujo su proyección anual, disminuyendo la estimación de 5,1% a 3,8%, en sintonía con el nuevo contexto financiero y la expectativa de tasas elevadas hasta después de las elecciones.

Las consultoras coincidieron en que el mercado financiero continuará bajo presión hasta las elecciones de octubre. Solo entonces podría reducirse el costo del dinero. Para Empiria, “difícil que la situación relaje antes de las elecciones de fines de octubre, dada la natural demanda de cobertura cambiaria”.

Invecq advirtió que el segundo semestre aparece condicionado por los niveles de tasa de interés históricamente altos, escenarios incompatibles con una recuperación de la actividad por el encarecimiento del crédito. La consultora anticipó que, tras la tensión electoral, podría producirse un reacomodamiento en la relación tasa-dólar, con tasas más bajas y un tipo de cambio más alto, equilibrio que podría dar algo de aire a la actividad económica en el cierre del año.

Temas Relacionados

Javier MileiEconomíaPBIArgentinaEmpiriaHernán LacunzaTasas de interésDólarInflaciónPreciosÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Créditos en mora y cheques rechazados, dos indicadores clave para las empresas se dispararon por la tensión financiera

Según datos del Banco Central, en lo que va del año se duplicó la cantidad de cheques sin fondos, mientras aumentó el incumplimiento en los préstamos. En agosto el financiamiento en descubierto también se contrajo un 9% por la suba de los costos

Créditos en mora y cheques

La elección en la provincia de Buenos Aires se transformó en una “PASO recargada” para los mercados

Los inversores consideran que las legislativas quedan muy lejos y toda la atención está puesta en el resultado del domingo. Un mal resultado para el Gobierno complicaría mucho la transición hasta el 26 de octubre

La elección en la provincia

La suba del dólar borró las ganancias del carry trade y lo dejó cerca del techo de la banda cambiaria

Los que vendieron divisas para buscar rendimientos del 5% mensual en pesos están arrepentidos

La suba del dólar borró

Cambios en el mercado de los 0km: un segmento recupera terreno y le saca ventas a los modelos de moda que todos quieren tener

Aunque las SUV sean el segmento elegido y el que más ofertas presenta, el mayor crecimiento comienza a verse en los vehículos de menor precio

Cambios en el mercado de

Los argentinos ya compraron más de USD 10.000 millones desde la apertura del cepo cambiario

Las personas físicas vienen acelerando mes a mes su operación en el mercado de cambios, tanto para atesorar moneda extranjera como para cubrir los gastos con tarjeta de crédito

Los argentinos ya compraron más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Créditos en mora y cheques

Créditos en mora y cheques rechazados, dos indicadores clave para las empresas se dispararon por la tensión financiera

Condenaron por mala praxis a un cirujano que operó la rodilla equivocada de una paciente de 19 años

Senado: presentaron sugerencias para aliviar el dictamen que modificaría la ley que regula los DNU

El peronismo enfoca el cierre de campaña en PBA con Kicillof como protagonista y sin un acto unificado

Los nombres que suenan para suceder a Luis Petri en el Ministerio de Defensa cuando asuma como diputado

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur estima que

Corea del Sur estima que 2.000 soldados norcoreanos murieron en Ucrania tras unirse al combate junto a las tropas rusas

La Justicia de Guatemala revocó la prisión domiciliaria del periodista José Rubén Zamora y mantiene su detención preventiva

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país