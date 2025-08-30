Cambios en el empleo formal: hay menos pequeños empleadores y más empresas activas

La actividad extractiva en minas y canteras es una de las pocas que registra aumento de empleadores en el último año (Foto: Reuters)

Por cuarto año consecutivo, creció la cantidad de empresas registradas en la economía. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hasta abril de 2025 había 249.351 empleadores con más de dos personas, el 47,5% del total. Este grupo abarca compañías de distinto tamaño y contrasta con el segmento que reúne a casas particulares, consorcios, remises e inmobiliarias familiares, y otros empleadores con hasta dos asalariados.

El SIPA contabilizaba para ese mes 525.014 empleadores en total, segmentados por cantidad de trabajadores, desde uno hasta más de 5.000 cada uno. Menos de la mitad (47,5%) corresponde a quienes emplean más de dos personas y muestran un perfil marcadamente empresarial. El resto (52,5%; unos 275.663 empleadores), en su mayoría, está conformado por quienes dan trabajo en casas particulares u otras actividades familiares y de servicios personales.

En la serie histórica, la proporción de pequeños empleadores cae a su nivel más bajo desde el inicio de los registros en 2018, consolidando una transformación en el mapa laboral. La estadística oficial refleja solo a quienes, al menos una vez en el trimestre, presentaron la declaración jurada y realizaron los aportes personales de la nómina salarial y contribuciones patronales al SIPA, dando cuenta así de las altas y bajas netas en la estructura productiva formal.

Desde 2022, tras la salida de la pandemia, los empleadores con más de dos trabajadores en relación de dependencia mantuvieron un crecimiento continuo, aunque cada vez más moderado. En cambio, el grupo de hasta dos empleados -sobre todo en servicios personales y transporte particular- se contrajo entre 2024 y 2025.

La pérdida de empleadores pequeños no necesariamente implica destrucción de puestos de trabajo, pero puede significar menos acceso al mercado formal para quienes suelen ocuparse en actividades informales o familiares, sectores que históricamente funcionaron como puerta de ingreso al empleo registrado.

En el último año, el saldo neto fue un aumento de 308 empresas, principalmente en comercio y talleres de reparación de vehículos (573 nuevas), actividades administrativas y de servicios de apoyo (309), explotación de minas y canteras (38), intermediación financiera y seguros (14), administración pública (7) y suministro de electricidad, gas y aire acondicionado (1). Las áreas con mayor disminución de empleadores fueron transporte y almacenamiento (1.636 menos), agricultura y pesca (524) y construcción (399).

El efecto sobre el empleo formal registrado es claro: en abril de 2025 se declararon 40.855 trabajadores menos en relación de dependencia, frente al año previo (bajó 0,49%). Se desagregó en sendas caídas de 1,65% en el caso de los empleadores con menos de tres asalariados y de 0,44% en los que registraban más de dos.

Las disminuciones de puestos más pronunciadas se observaron en administración pública, defensa y seguridad social (32.352), industria manufacturera (13.336), transporte y almacenamiento (6.555), minas y canteras (4.227) y construcción (3.892). Por otro lado, aumentó la cantidad de asalariados en comercio y reparación de automotores (22.995), actividades administrativas (5.408), agro y pesca (1.172) y electricidad, gas y agua (82).

Durante los primeros 17 meses de la presidencia de Javier Milei, la cantidad de empresas disminuyó en 827 (0,3%), mientras que los empleadores de hasta dos personas cayeron en 12.416 (4,3 por cineto).

El empleo asalariado formal descendió en 171.782 puestos, con fuertes bajas en construcción (80.967), administración pública y seguridad social (54.795) y transporte y almacenamiento (49.649). En contraste, creció en agro y pesca (29.156), comercio y reparación de autos (25.018) y actividades administrativas (9.325).

El período equivalente de la presidencia de Alberto Fernández, condicionado por la crisis sanitaria, mostró retrocesos más severos: el número de empresas bajó en 11.687 (3,9%) y el de empleadores no empresariales en 6.691 (5,4 por ciento).

El empleo formal se retrajo en 175.956 personas (2,2%), especialmente en construcción (58.575), transporte y almacenamiento (47.435), hoteles y restaurantes (35.650) y administración pública (19.557). Sin embargo, hubo aumento en industria manufacturera (26.724), servicios sociales y de salud (12.356), agro y pesca (5.665) e información y comunicaciones (1.869 registrados).

En ese período, la cantidad de trabajadores en relación de dependencia en empleadores con menos de 3 personas cayó 5%, y en lo que tenían más de dos se redujo 2,1 por ciento.

Expectativas para el corto plazo

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo reveló que en junio de 2025 el empleo se mantuvo estable en empresas de 10 a 49 empleados y en las de más de doscientos, mientras que las medianas (de 50 a 199 trabajadores) mostraron una suba de 0,3 por ciento.

El sondeo de la EIL también reveló que “el empleo privado registrado del total de los aglomerados urbanos relevados (en empresas de más de 10 personas ocupadas) presentó una leve expansión luego de cuatro meses de caída consecutiva (0,1% con relación a mayo), y en términos interanuales fue la primera variación positiva (0,1%) luego de 15 meses de contracción”.

En el caso del “conjunto de los aglomerados del interior en junio de 2025 se mantuvo constante en la comparación intermensual, mientras que en relación con igual mes del año anterior creció 0,4% y fue la cuarta medición interanual positiva”.

Los rubros en ascenso fueron la construcción, el comercio y los servicios comunales y sociales; mientras la industria, el transporte y los servicios financieros reflejaron dinámicas negativas en empresas de más de diez personas.

Las principales razones del crecimiento de contrataciones interanuales en junio fueron la cobertura de vacantes (Foto: EFE)

Las principales razones del crecimiento de contrataciones interanuales fueron la cobertura de vacantes (42%), el aumento de la demanda de bienes y servicios (38%) y cambios en la gestión o proceso productivo (13%). Tanto los despidos injustificados como las suspensiones disminuyeron, y, en la comparación anual, las suspensiones cayeron mientras los despidos permanecieron sin cambios.

Hacia adelante, “las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses resultaron positivas, aunque con apenas 3,9% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal: 2,3% del total proyecta aumentarla y 1,6% disminuirla, lo cual arroja un saldo de respuestas positiva de 0,7%, un valor por debajo del promedio de últimos doce meses”.

Las políticas públicas deberán atender la nueva realidad productiva y garantizar oportunidades en el mercado de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La configuración actual del empleo formal plantea un desafío central: sostener la expansión empresarial sin profundizar la brecha de acceso laboral para los sectores más vulnerables, tradicionalmente absorbidos por empleadores de menor escala.

Los analistas coinciden en destacar que las políticas públicas deberán atender la nueva realidad productiva y garantizar oportunidades inclusivas en el mercado de trabajo, para lo cual se requiere un cambio profundo en la legislación laboral y en el tratamiento tributario de las contribuciones patronales, para impulsar las contrataciones registradas y reducir la elevada informalidad.