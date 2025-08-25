Empresarios de IDEA: el 82% cree que en 2026 mejorará la economía pero reclaman medidas urgentes para bajar impuestos

IDEA preguntó entre más de 250 ejecutivos de la entidad qué ven sobre la economía actual y la del año próximo (Christian Heit)

La gran mayoría de los empresarios integrantes de IDEA consideran que el año próximo será mejor para la economía en general, el 52% cree que el 2025 será más favorable para su compañía, pero tres de cada cuatro consideran que el principal obstáculo para su funcionamiento es la alta carga impositiva. Es una encuesta que fue cerrada en junio, sin influencia de las últimas tensiones cambiarias y de tasa de interés. “No hay una expectativa de irse a la banquina ni de salir campeones del mundo. Estamos en una banda de optimismo”, resumió el presidente de IDEA Santiago Mignone.

Así surge del relevamiento anual que realiza la entidad entre 257 ejecutivos. En términos generales, el último mostró un panorama optimista, aunque con advertencias sobre obstáculos persistentes. Según la encuesta, el 82% de los empresarios considera que la economía mejorará en el próximo año respecto de la situación actual. De ese total, un 58% espera una mejora “moderada” y un 24% “significativa”. En cambio, un 10% proyecta un deterioro y un 8% prevé que no habrá cambios.

También hubo una evaluación sobre cómo fueron los últimos doce meses: los empresarios valoraron mayoritariamente la disminución del ritmo de inflación, el “ordenamiento de la macro”, la salida del cepo cambiario y el equilibrio fiscal.

Hacia adelante, en relación con las variables clave de la macroeconomía, se mantiene la expectativa de una fuerte desaceleración de la inflación: el 21% de los consultados consideró que “disminuirá significativamente” y un 53% que lo hará “moderadamente”. Respecto del dólar, el 70% de los ejecutivos estima que subirá de manera gradual.

Resultados de la encuesta a los ejecutivos de IDEA

En lo que respecta a las propias compañías, el 52% de los directivos afirmó que la situación actual de sus empresas es mejor que la de un año atrás. Ese porcentaje sube al 58% entre las firmas de servicios y llega al 45% en el sector industrial. En materia de empleo, un 33% anticipa que aumentará en los próximos meses y un 42% cree que se mantendrá estable. Además, la mitad de los empresarios proyecta incrementar la inversión de sus compañías en el próximo año pero casi un tercio creen que se reducirá su rentabilidad, algo que adjudicaron a la caída de la inflación.

La capacidad operativa se mantiene similar a la de 2024, aunque se redujo la proporción de empresas que utilizan más del 86% de su capacidad instalada, al pasar del 41% en 2024 al 36% en 2025. Entre los obstáculos señalados por los ejecutivos, la carga impositiva aparece como el principal freno al crecimiento, mencionada por el 75% de los encuestados. Le siguen el exceso de regulaciones y la dificultad para encontrar talentos adecuados. La inflación, que en la entidad reconocen que solía ser la principal preocupación empresaria, aparece en cuarto lugar, con un 18% de las respuestas.

Santiago Mignone señaló que “la encuesta mantiene niveles de expectativas similares al año pasado, con un tono moderado en cuanto al devenir de la economía. Se observa que la preocupación de los empresarios sobre la inflación ha cedido frente a la carga impositiva y el todavía exceso de regulaciones”.

Según Mignone, los factores que más inciden en la percepción positiva actual son “el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio, tanto del tipo de cambio como fiscal”, mientras que hacia adelante prevalecen inquietudes ligadas al estancamiento del consumo y el impacto desigual entre sectores. Consultado por la situación actual de tasas de interés altas, el ejecutivo aseguró que se trata de una situación “coyuntural” por el proceso electoral y que tendrá un impacto “temporal” en la actividad.

Cuáles son las preocupaciones que son consideradas como obstáculos por los empresarios

“Es relevante que, por primera vez en una década, las expectativas de los empresarios hayan estado alineadas con la realidad observada. Además, observamos una baja en la preocupación por la inflación, lo que marca un cambio en la agenda empresaria respecto de años anteriores”, subrayó Santiago Bulat, economista jefe de IDEA.

La encuesta, realizada durante junio de este año, incluyó tanto grandes compañías como pymes de diferentes sectores productivos. El 65% de las que respondieron son consideradas grandes y el 35% son pymes. El 58% de las consultadas fueron del sector servicios.

El 61° Coloquio de IDEA tendrá lugar a mediados de octubre, como es tradición, en Mar del Plata y llevará por lema “Juega Argentina”. Los empresarios que integran la institución buscarán este año mirar la macroeconomía pero sin la centralidad de otras ocasiones y hacer algo más de énfasis en experiencias del sector privado que hayan conseguido mejorar la productividad y competitividad puertas adentro. De todas formas, subrayan, hacen falta reformas urgentes, un desarme completo del cepo y una caída del costo del capital expresado en el riesgo país.