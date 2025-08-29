Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en septiembre 2025

Los jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar el 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario oficial de pagos de septiembre 2025. Incluye las fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, junto con los montos actualizados tras el último ajuste por inflación.

El haber mínimo se ubicó en $320.277,18, mientras que la jubilación máxima se fijó en $2.155.162,17. Además, el organismo confirmó que continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, que se suma a los haberes más bajos. De este modo, la jubilación mínima alcanzará $390.277,18 en septiembre.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascendió a $256.221,74, al que se añade el bono, totalizando $326.221,74. Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicaron en $224.194,02, cifra que con el bono llegará a $294.194,02.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares cuyos haberes no superen la jubilación mínima cobrarán según la terminación de su documento:

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Los beneficiarios podrán consultar el recibo de haberes en la plataforma Mi ANSES a partir del inicio del calendario.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciban haberes superiores al mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

El bono extraordinario de $70.000 se suma a los haberes más bajos (Reuters)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0: 8 de septiembre

Documentos terminados en 1: 9 de septiembre

Documentos terminados en 2: 10 de septiembre

Documentos terminados en 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4: 12 de septiembre

Documentos terminados en 5: 15 de septiembre

Documentos terminados en 6: 16 de septiembre

Documentos terminados en 7: 17 de septiembre

Documentos terminados en 8: 18 de septiembre

Documentos terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

Los pagos de la Asignación por Embarazo se organizaron de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0: 10 de septiembre

Documentos terminados en 1: 11 de septiembre

Documentos terminados en 2: 12 de septiembre

Documentos terminados en 3: 15 de septiembre

Documentos terminados en 4: 16 de septiembre

Documentos terminados en 5: 17 de septiembre

Documentos terminados en 6: 18 de septiembre

Documentos terminados en 7: 19 de septiembre

Documentos terminados en 8: 22 de septiembre

Documentos terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El calendario de septiembre establece las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se acredita el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán de la siguiente manera:

Primera quincena: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Segunda quincena: del 19 de septiembre al 10 de octubre

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo tendrán pagos entre el 8 y el 19 de septiembre (NA)

Pensiones No Contributivas

El calendario de pagos de PNC se organizó así:

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Para las asignaciones familiares de PNC, el pago estará disponible del 8 de septiembre al 10 de octubre, sin distinción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

Los titulares del Plan 1 de Desempleo cobrarán en las siguientes fechas:

Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

En tanto, el Plan 2 de Desempleo se abonará entre el 3 y el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

Montos de referencia

Jubilación mínima : $320.277,18

Jubilación máxima : $2.155.162,17

Bono extraordinario : $70.000

Jubilación mínima con bono : $390.277,18

PUAM con bono : $326.221,74

PNC con bono: $294.194,02

Estos montos ya incorporaron el último ajuste por inflación correspondiente a septiembre.