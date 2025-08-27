El Viceministro de Economía explicó cuál es el camino para que la Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados

José Luis Daza advirtió que “no hay un país en el mundo que haya pasado más tiempo en recesión que la Argentina”

José Luis Daza, viceministro de Economía, participó de una conferencia virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Durante su intervención, presentó un diagnóstico de los problemas estructurales de la Argentina y señaló los pasos que considera necesarios para que el país vuelva a colocar deuda en los mercados internacionales. “Yo visualizo que hay un antes y un después con respecto a las elecciones”, dijo.

Daza inició su exposición con una referencia a la fragilidad de la economía nacional:

“Hay algo que es realmente insólito, que data del Banco Mundial y demuestra que prácticamente en 75 años la economía argentina es la economía en el mundo que pasó más tiempo en recesión. No hay un país en el mundo que haya pasado más tiempo en recesión que la Argentina.”

Aclaró que uno de cada tres años el país estuvo en contracción, lo que reflejó, en sus palabras, “factores bastante más profundos” que no respondían solamente al manejo del ciclo de corto plazo.

El funcionario planteó que la volatilidad y las crisis recurrentes afectaron a sectores clave de la economía. “La Argentina es un país que hoy en día se encuentra prácticamente sin industrias de seguro”, dijo, y explicó que esa ausencia reflejaba cómo la inestabilidad erosionó contratos e instituciones que en otros países cumplían un papel central.

Al mismo tiempo, destacó el nivel reducido de comercio exterior:

“Las importaciones en la Argentina son extraordinariamente bajas. Entre las economías del mundo, Argentina está entre las cuatro o cinco más cerradas, prácticamente casi una economía autárquica.”

En su presentación también puso el foco en la inversión, que definió como insuficiente para impulsar un crecimiento sostenido:

“La inversión a través del mundo venía cayendo en forma bastante sostenida casi desde la crisis asiática, pero así y todo, en ese contexto, la Argentina destaca por los niveles muy bajos de inversión y con estos niveles no vamos a poder crecer a tasas que generen un ciclo positivo.”

Déficit externo y riesgo de sudden stop

Daza señaló que, aunque el déficit de cuenta corriente se mantuvo en valores moderados, el país seguía expuesto a choques externos:

“Estamos con una cuenta de externa que desde mi perspectiva es relativamente sana. Un déficit de cuenta corriente de uno y medio, dos, no es particularmente preocupante. Sé que el hecho de que solamente sea un déficit del sector privado no quiere decir que no estás expuesto a sudden stops y ajustes radicales, así que es algo que tenemos que monitorear.”

Entre los desafíos estructurales mencionó el deterioro en los resultados de las pruebas PISA. Mostró datos del Banco Mundial y los calificó de “sorprendentes”:

“Es impresionante, no solamente tenemos resultados por debajo de Uruguay y Chile, pero Perú y México están con resultados superiores a la Argentina. Esto es una bomba de tiempo problemática hacia el futuro.”

Ajuste fiscal y programa económico

Daza repasó las medidas del gobierno actual, lideradas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y destacó el cambio de enfoque respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI):

“Cuando Toto Caputo habla por primera vez con Cristalina y le dice que iban a hacer un ajuste y que iban a cerrar el déficit en un mes, Cristalina le dijo: ‘Impossible, Toto, impossible’. Entonces, era un fenómeno.”

El viceministro sostuvo que el ajuste evitó un escenario de hiperinflación:

Daza habló en una conferencia online organizada por FIEL

“Si solamente hubiera sido el ajuste fiscal y no se hubieran solucionado los otros problemas, habría sido muy difícil no caer en una hiperinflación o en una crisis bastante más importante.”

Agregó que, al inicio del programa, se validó un salto de precios para absorber la emisión monetaria:

“Ese salto en los precios te permitió licuar gran parte de la misma emisión que se había hecho. Pero te quedaban dos fuentes de emisión: el déficit fiscal y los pagos de intereses por el Banco Central. Primero se cerró el déficit y después se cerró el otro.”

Reputación y acceso a los mercados

Uno de los tramos centrales de su exposición se concentró en el regreso de la Argentina a los mercados financieros.

“Yo creo que estamos pagando las consecuencias sobre la falla del programa de estabilización del presidente Macri. Había un consenso en el mundo sobre las extraordinarias posibilidades que enfrentaba la Argentina y ese consenso se materializó en que entró capital de inversionistas globales que nunca habían ingresado a los mercados emergentes.”

Daza consideró que el daño a la reputación internacional del país fue significativo:

“El único país que yo tengo conciencia en que abiertamente miente y publica números falsos es la Argentina. Y el daño que hizo eso fue enorme para gran cantidad de inversionistas internacionales.”

También remarcó la incidencia de la historia de defaults:

“En muchos de los modelos de predicción de defaults, el principal predictor de default es si tuviste un default en la década anterior. Entonces, estamos luchando contra una historia que nos pesa muchísimo.”

El viceministro vinculó la percepción de los inversores a la política doméstica:

“Yo visualizo que hay un antes y un después con respecto a las elecciones. Hay mucha gente que está esperando la sostenibilidad política de todo esto, que está paralizada y no está haciendo nada. Después de las elecciones vamos a enfrentar otro ambiente sustancialmente diferente.”

Según su visión, el rumbo económico deberá confirmarse en las urnas para abrir la posibilidad de una reducción del riesgo país y de un eventual regreso a los mercados:

“Si nosotros mantenemos la situación fiscal, mantenemos el proceso de desinflación y después de la elección aceleramos el proceso de reformas estructurales que nos van a llevar a más crecimiento, eso todo en su conjunto va a ayudar a bajar el riesgo país y nos va a abrir ventanas para volver a los mercados internacionales.”

Reservas y rollover de deuda

En otro tramo de su exposición, Daza detalló la acumulación de reservas y la necesidad de recuperar la capacidad de refinanciar vencimientos:

“Este gobierno, desde que asumió, ha comprado veinticinco mil millones de dólares de reservas. Es el gobierno que en un periodo similar ha comprado más reservas en la historia argentina. El tema que tenemos es que todavía no logramos acceder a los mercados para hacer el rollover de la deuda y estamos pagando deuda con los ahorros del gobierno y utilizando esas reservas internacionales para pagar deuda.”

Recalcó que el objetivo es “crear las condiciones para poder volver al mercado de deuda internacional y poder hacer el rollover de la deuda”.

Inversión pública, privada e infraestructura

Consultado sobre la inversión pública y la infraestructura, Daza explicó:

“Cuando el gobierno llega al poder, estabas en una situación de emergencia, en donde había que recortar el gasto y en donde el gasto en inversión física era claramente ineficiente y dominado en gran medida por la corrupción. Frente a la emergencia, si no hacías lo que hiciste, probablemente terminabas en una catástrofe.”

Agregó que la estrategia oficial será potenciar el rol del capital privado:

“Tenemos muy claro que para desarrollar el potencial de la inversión en Argentina es necesario aumentar en forma sustantiva la inversión en infraestructura. El presidente Milei ha sido muy claro en su visión sobre el liderazgo que va a tener la inversión privada y todo aquello que puede hacer el sector privado, lo va a hacer el sector privado.”

El viceministro apuntó que los anuncios sobre licitaciones de obras serán progresivos y que habrá incentivos para incorporar capital privado en sectores como caminos, energía y vivienda.