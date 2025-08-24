Economía

Caputo cuestionó a la oposición por el rechazo al veto presidencial: “El Congreso es esencialmente populista”

El ministro de Economía participó este fin de semana de un acto en Chivilcoy en el que defendió el superávit fiscal y dejó definiciones en tono electoral

Guardar
Caputo junto a Diego Valenzuela
Caputo junto a Diego Valenzuela en una recorrida por Chivilcoy

El ministro de Economía Luis Caputo participó en un acto de la Sociedad Rural de Chivilcoy, donde dejó una serie de definiciones políticas y económicas que marcaron el tono de su discurso, cuestionó al Congreso por los últimos proyectos de ley aprobados y defendió el sendero de ajuste fiscal para mantener las cuentas equilibradas.

El jefe del Palacio de Hacienda, que protagonizó una recorrida en la exposición de esa entidad junto al intendente de Tres de Febrero y candidato bonaerense Diego Valenzuela, apuntó de lleno contra el parlamento, al que acusó de obstaculizar las políticas oficiales.

“Está claro que tenemos un Congreso que es esencialmente populista y opositor, que gobernó dieciséis de los últimos veinte años, lo que busca hoy es volver al pasado”, lanzó el ministro. ante un auditorio integrado por productores agropecuarios.

La oposición parlamentaria -afirmó Caputo- intenta reinstalar el déficit fiscal con el fin de forzar la emisión monetaria. “Se juntan y, a un mes de las elecciones, tratan de pasar leyes para que el país vuelva a tener déficit y que entonces tengamos que emitir pesos porque no lo podemos financiar. Eso implicaría volver a generar inflación y pobreza insostenible”, sostuvo.

Contraste de modelos

Para Caputo, el contraste de modelos es evidente: “Ya no es un discurso de campaña, hoy podemos mostrar resultados concretos frente a lo que heredamos hace dieciocho meses, cuando recibimos un país devastado y al borde de la hiperinflación”.

El ministro recordó que, al asumir, el Gobierno enfrentó el riesgo de un colapso económico. “Estuvimos realmente a semanas de caer en una hiperinflación, con la pobreza camino al 90% y la economía al borde del colapso. Hoy estamos en otra Argentina”, señaló. En ese marco, defendió la política de ajuste del gasto. “Bajamos el gasto un 30% a nivel de Tesoro nacional y eso nos permitió equilibrar las cuentas. Fuimos más allá, redujimos aún más el gasto para empezar a bajar impuestos”, aseguró.

Caputo posa ante un puesto
Caputo posa ante un puesto de comidas con el nombre "Toto" en una exposición de Chivilcoy (Prensa La Libertad Avanza)

Entre las medidas, Caputo mencionó la eliminación de retenciones para economías regionales, la baja de aranceles de importación de insumos, la quita del impuesto PAIS y la reducción de la brecha cambiaria. “Estamos eliminando el peor de los impuestos, que es el inflacionario. Ese impuesto no solo golpea a los que menos tienen, sino que además impide que los argentinos puedan proyectar más allá de 24 horas”, advirtió.

Retenciones

En su exposición, el ministro hizo especial hincapié en la relación con el campo, un sector al que definió como “fundamental”. “No hay que darle al campo, sino devolverle lo que se le ha quitado durante años”, afirmó. Señaló además que el Gobierno mantiene reuniones semanales con las cámaras agropecuarias y con representantes del sector para avanzar en nuevas medidas. “El objetivo final es terminar con las retenciones. No tengo dudas de que lo vamos a lograr, y eso será en beneficio de todo el país”, añadió.

Caputo planteó que la discusión electoral de este año gira en torno a qué modelo de país se quiere: “Un modelo como el de los últimos veinte años, que llevó al desastre, o este país de libertad y baja de impuestos que estamos proponiendo”. En ese sentido, defendió la figura del presidente Javier Milei: “Lo verdaderamente difícil es tener el carácter para sostener esa convicción una vez que llegás al sillón de Rivadavia. Por eso nadie lo hizo en más de 100 años. Milei lo está haciendo”.

El ministro también destacó los logros macroeconómicos alcanzados en estos meses. Recordó que el Gobierno recibió un déficit consolidado de quince puntos del PBI y hoy muestra equilibrio fiscal. “La reducción del gasto, que era esencialmente gasto en corrupción, se dio a nivel del Tesoro Nacional. Provincias y municipios, en promedio, están en el mismo nivel que cuando llegamos. Ahí todavía hay un trabajo enorme por hacer”, dijo.

Finalmente, Caputo buscó transmitir optimismo. “Estamos a nada de que Argentina arranque y no la pueda parar nadie. Ya es hoy el segundo país del mundo con mayor proyección de crecimiento, detrás de India. Argentina puede ser el país que más crezca en el mundo por los próximos treinta años”, afirmó. Y concluyó con un llamado al sector privado: “Los invito a que se sientan protagonistas, a que sueñen y proyecten. Está en nuestras manos lograrlo”.

Temas Relacionados

Luis CaputoChivilcoyCongresoSuperávit fiscalElecciones 2025Economía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Deuda: La Rioja anunció que no pagará otro vencimiento de sus bonos y extiende el default de su deuda

La provincia entró en cesación de pagos en febrero de 2024 e inició un proceso de reestructuración de los pasivos con sus acreedores, pero la negociación aún no se resolvió

Deuda: La Rioja anunció que

Arranca el Travel Sale: cómo comprar viajes con hasta 60% de descuento

El evento incluye promociones en vuelos, alojamientos y paquetes turísticos, tanto para destinos dentro del país como en el exterior. Qué provincias participan

Arranca el Travel Sale: cómo

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

El avance de la tecnología, los servicios profesionales y la energía y el retroceso de la industria y el consumo delimitan las áreas de creación y destrucción de empleo, en un contexto económico inestable

La incertidumbre divide el mercado

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá casi 19.000 pasajeros afectados

Las medidas de fuerza del gremio para este domingo llevaron a las aerolíneas a cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Desde el inicio del paro, Aerolíneas Argentinas se vio forzada a realizar 96 cancelaciones

Por el paro de controladores

Según el FMI, en 2026 jubilaciones y pensiones explicarán casi la mitad del gasto público argentino

Un análisis del último reporte del organismo destaca el fuerte cambio en la estructura del gasto primario: subsidios e inversión pública pierden participación y el sistema previsional se consolida como principal erogación del Estado

Según el FMI, en 2026
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta en Bariloche: voladuras de

Alerta en Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

Un jubilado se defendió a balazos y mató al ladrón que entró a robar a su casa de González Catán

Deuda: La Rioja anunció que no pagará otro vencimiento de sus bonos y extiende el default de su deuda

Qué recomiendan los especialistas para convertir los obstáculos y fracasos en motores de crecimiento personal

INFOBAE AMÉRICA
Francia llamó a consultas al

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

TELESHOW
El look especial de la

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”