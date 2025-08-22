“Vos hacé tu trabajo y yo hago el mío”: el titular de la Cámara de la Comercio contestó la crítica pública de Sturzenegger

El Ministro de Desregulación le pidió al Presidente de la CAC que dé de baja una cautelar

“No nos sentimos aludidos ni responsables por la cautelar presentada, la Cámara Argentina de Comercio no la impulsó”, declaró Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, durante una entrevista en radio Mitre con Eduardo Feinmann, al ser consultado tras el tenso cruce que protagonizó con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el Council of the Americas.

Grinman relató que el ministro, minutos antes del acto, le advirtió que sacaría a relucir el tema de la cautelar que impidió el cobro de un aporte a las cámaras comerciales. “Me pidió bajar la cautelar en la previa. Yo le dije que no era responsabilidad de la Cámara Argentina de Comercio, porque nosotros no habíamos presentado ninguna cautelar. Eso lo había hecho el Instituto de Capacitación”, detalló. Pese a la insistencia de Sturzenegger, Grinman recalcó: “Vos hacé tu trabajo y yo el mío, nada más. No es un problema ni nos sentimos aludidos para nada”.

El dirigente rechazó el señalamiento de “casta” dirigido por el funcionario nacional. “Nosotros no nos sentimos aludidos. Vos conocés bien lo que es la Cámara Argentina de Comercio, una trayectoria impecable de más de cien años con empresarios de primera línea”, enfatizó. Explicó que el Inacap es “un instituto de capacitación autónomo que tiene su estatuto, sus autoridades, que presenta informes de CGJ y, por lo tanto, como cualquier entidad autónoma, tiene que cumplir objetivos. Para cumplir esos objetivos necesita poder financiarse y ese es el financiamiento que se viene teniendo desde hace bastante”.

Para Grinman, la decisión del instituto de presentar la cautelar judicial respondía a la defensa de intereses legítimos. “Ese instituto de capacitación, el Inacap, no tuvo otra salida que recurrir a la justicia. Y tampoco es algo tan malo formar parte de un sistema republicano. Cuando alguien siente que está siendo agredido, hay que ir al sistema republicano”, remarcó. El empresario sostuvo que no le otorga más importancia al episodio y remató: “Nadie dice que es el dueño de la verdad. Por eso yo no le doy mayor importancia a lo que pasó ayer”.

Mario Grinman, ayer, dialogando con la ministra Sandra Pettovello (Fotografía: Adrián Escandar)

Consultado por el clima parlamentario, Grinman fue crítico con la actitud de los legisladores: “Lo que uno está pidiendo es coherencia a la hora de legislar. Vos no podés ir de banquina en banquina”. Respetó el reclamo de mejores ingresos para los jubilados, docentes y otros sectores, pero argumentó que los planteos deben contemplar los recursos del Estado: “Ahora no se puede decir que por ley tienen que ganar tanto porque te financia un Estado. En un momento electoral como este y con una oposición de tal naturaleza, lo están haciendo simplemente para voltear el plan de gobierno. Eso es inaceptable en todas las luces, porque voltear el plan de gobierno que, hasta ahora, con sus matices, ha sido un acierto bajar la inflación del 22,5% en diciembre del 23 al 1,9 en julio del 25, tener superávit fiscal corrido durante casi veinte meses, bajar el riesgo país, poder insertarse al mundo como corresponde, no es un hecho menor”.

El presidente de la entidad empresarial puso el foco especialmente en las señales del Congreso y las disputas políticas. “Ahora parece ser que se rasgan las espigas y quieren voltear al gobierno y eso no se puede aceptar. Después se pueden discutir todas las cosas, pero con cordura”, opinó. Aludió además a la postura fluctuante del Senado: “Ayer en el Senado voltearon todas las facultades delegadas, cuando hace unos meses se lo habían otorgado. No recuerdo que alguna vez el Congreso haya volteado un veto presidencial y menos facultades delegadas. Todo es un tema electoral”, evaluó.

Ante la consulta sobre la suba de tasas, Grinman sostuvo que todavía no hubo un traslado pleno al consumo pero anticipó una pronta normalización: “El aumento de tasa no fue inmediatamente trasladado y ahora se está viendo de a poquito, precisamente, las financiaciones con tarjeta y con algunos mecanismos de pago. En sesenta días las tasas van a empezar a volver a su carril normal después de todo este fragor electoral, porque no hay nada que indique lo contrario”.

En diálogo con los periodistas, Grinman afirmó: “Van a llegar porque están dispuestos a hacer el sacrificio para apoyar este modelo, porque entienden que este modelo es el modelo de un país normal”. “Lo que está espantando en este momento a los inversores externos e internos es la posibilidad del regreso de los que destruyeron la Argentina”, lamentó. Al mismo tiempo, reconoció un incipiente repunte en indicadores de consumo: “Se ha mesetado a partir de finales de mayo, principios de junio. Pero ayer tuvimos una señal alentadora en el sector supermercado, midió 0,2%, un quiebre para arriba contra el mismo mes del año pasado”.

“En el año 23, la gente salía desesperada a comprar y stockearse, el dinero se quemaba por segundos. Ahora, los que están trabajando bien son los comercios de proximidad, el almacencito de barrio, porque la gente va todos los días, un día compra un paquete de yerba, otro día compra un paquete de azúcar. No tiene que stockearse”, sumó, marcando el cambio de lógica en el consumo tras una etapa signada por el “plan platita”.

Para cerrar, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio enfatizó la necesidad de consolidar el rumbo económico: “No hay soluciones mágicas en veinte meses, no se puede. Es demasiado lo que hizo este gobierno y después se podrán discutir las formas”.