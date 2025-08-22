Economía

El proyecto minero Altar en San Juan dará un paso clave y prevé una inversión de USD 1.500 millones

La compañía canadiense Aldebarán Resources presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar de la mina, que estima recursos de 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro

Guardar
La magnitud de los recursos
La magnitud de los recursos estimados en el yacimiento Altar, con 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro (REUTERS)

La magnitud de los recursos estimados en el yacimiento Altar, con 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro, sitúa a este proyecto como uno de los más ambiciosos en la minería argentina. Según adelantó Javier Robeto, vicepresidente y country manager de Aldebarán Resources, a Reuters, la compañía canadiense presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar (PEA) de la mina, que contempla una inversión inicial superior a USD 1.500 millones.

El desarrollo de Altar, ubicado en la provincia de San Juan, ha requerido hasta el momento más de USD 200 millones en exploración, con 199.000 metros perforados. El proyecto, en etapa de exploración avanzada, prevé una vida útil de entre 20 y 25 años, aunque algunos escenarios consideran la posibilidad de extender ese plazo.

Robeto explicó que en los últimos tres años se identificó una zona denominada Altar United, caracterizada por una mayor ley de cobre, lo que abre la puerta a una explotación híbrida: parte del yacimiento podría extraerse a cielo abierto y otra parte mediante minería subterránea.

Vista de dron muestra proyecto
Vista de dron muestra proyecto de cobre PSJ, cerca de la frontera con Chile, en Uspallata, Mendoza, Argentina, el 2 de agosto de 2025. REUTERS/Ramiro Gómez

La publicación de la PEA representa un punto de inflexión para Aldebarán Resources. Robeto subrayó que “la PEA es un hito muy importante para el proyecto porque va a ser la primera vez que se van a poner en consideración los parámetros económicos y por primera vez el mercado, la industria y nosotros mismos vamos a poder ver de qué se trata, cuál es la magnitud del proyecto Altar”.

El documento presentará dos alternativas: una orientada a la producción de concentrado de cobre y otra a la obtención de cátodos de cobre, siguiendo el modelo de la mina Los Azules de McEwen Copper, también en San Juan. El directivo precisó que “va a ser una PEA dual, va a presentar dos escenarios y la idea sería que uno pueda hacer un análisis que en inglés llamamos ‘trade-off’, ver los pros y los contras”.

El cronograma de Aldebarán Resources contempla avanzar hacia la prefactibilidad económica a fines de 2026. La compañía posee el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante corresponde a la minera sudafricana Sibanye-Stillwater.

Entre los desafíos que enfrenta el proyecto, Robeto mencionó la urgencia de aplicar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno argentino, que otorga beneficios fiscales y seguridad jurídica. El plazo para acogerse a este régimen vence en julio de 2026, con la posibilidad de una prórroga de un año. Robeto advirtió que “a lo mejor Altar alcanza a entrar por la puertita y presentarse al RIGI, pero no es seguro que lleguemos. Es un desafío porque si se corta el RIGI, ¿qué pasa después? Automáticamente la carga impositiva vuelve al 54% y quedan todos fuera de juego”.

El Gobierno de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al RIGI por más de USD 33.600 millones (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

Otra cuestión pendiente es la definición del alcance de la ley de glaciares. Robeto calificó la normativa como “muy imprecisa” y remarcó la necesidad de contar con mayor claridad sobre las áreas protegidas y las zonas habilitadas para el desarrollo minero.

El Gobierno de Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al RIGI por más de USD 33.600 millones. Hasta el momento se aprobaron seis iniciativas por más de USD 13.000 millones. Están concentradas especialmente en sectores como minería, oil & gas, energías renovables e industria. Los desarrollos además tendrán impactos en al menos 10 provincias de la Argentina.

En el debut del régimen hubo un fuerte protagonismo de las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta pero la balanza ahora se inclinó para la actividad minera. Es el caso de la reciente solicitud de Glencore, para sus proyectos de cobre El Pachón y Agua Rica, que suman USD 13.300 millones, tras la reciente eliminación de las retenciones a ese mineral.

Temas Relacionados

AltarMineríaCobreArgentinaSan JuanInversionesRIGIÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La irregularidad en el crédito privado se elevó en junio en todos los segmentos, con especial foco en los créditos personales y las tarjetas de crédito

La morosidad en los préstamos

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

Con dólar y tasas volátiles, los analistas prevén una contracción de la actividad en los próximos meses, aunque el PBI completaría una expansión de 4,5% en 2025. El rol central de los superávit “gemelos”

La economía se desacelera pero

Seguros más caros: cuánto incide un parque automotor antiguo en el costo de las pólizas

En las aseguradoras explican por qué se paga por destrucción total autos que se pueden reparar y la mejora de costos en las pólizas que traería un “Plan Canje”

Seguros más caros: cuánto incide

El Banco Central confirmó que su intervención en futuros para frenar el dólar durante julio fue la más alta en tres años

La autoridad monetaria terminó el mes pasado en una posición neta vendida de casi USD 4.000 millones con el fin de contrarrestar la escalada del tipo de cambio y mitigar la volatilidad financiera

El Banco Central confirmó que

Paolo Rocca expuso la preocupación de los industriales por la ola importadora y la amenaza china ante una actividad frenada

El presidente del Grupo Techint reflejó las quejas que circulan en la UIA. La necesidad de nivelar la cancha, un freno a las inversiones y el riesgo de que ingrese el acero chino a la economía local

Paolo Rocca expuso la preocupación
ÚLTIMAS NOTICIAS
La economía se desacelera pero

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

Causa Vialidad: Casación fijó una audiencia para revisar el monto del decomiso a Cristina Kirchner

Liberaron al creador de “Al ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1

Moda sustentable: científicas argentinas crearon un biomaterial similar al cuero a partir de hongos

La Justicia procesó a Minera del Altiplano y a su ex presidente por presunto contrabando de exportación de litio

INFOBAE AMÉRICA
Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

TELESHOW
El final de una amistad

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”