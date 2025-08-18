Una gigante minera internacional anunció las mayores inversiones en cobre bajo el RIGI por USD 13.300 millones

Se espera que los proyectos combinados generen más de 10.000 puestos de trabajo directos en la fase inicial (Reuters)

La empresa Glencore, una de las mineras más grandes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa representará una inversión conjunta de USD 13.300 millones y se posiciona como la más grande desde la entrada en vigencia del programa.

Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. “Con esto, ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de USD33.600 millones!“, destacó.

En este caso, se trata del proyecto Pachón, en la provincia de San Juan, que cuenta con recursos minerales estimados en aproximadamente 6.000 millones de toneladas; y Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca, con 1.200 millones de toneladas.

“Como una de las mayores compañías de recursos naturales diversificados del mundo, Glencore ha sido durante décadas uno de los más importantes inversores en la Argentina. Hoy nuestro foco está en El Pachón y MARA buscando desarrollar su máximo potencial, generando un impacto positivo en la economía local y nacional, y contribuyendo aún más al posicionamiento de Argentina como uno de los principales centros mineros del mundo”, había anticipado meses atrás el CEO de la firma en el país, Martín Pérez de Solay.

En detalle, la inversión de capital prevista para el desarrollo de Agua Rica es de USD 4.000 millones y de USD 9.500 millones para El Pachón (Fase 1) durante la próxima década.

De acuerdo a Glencore, se espera que los proyectos combinados generen más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y otros 2.500 en la fase operativa.

“Una vez que las solicitudes de adhesión hayan recibido su aprobación por parte de las autoridades relevantes, los proyectos tendrán acceso a un marco económico de inversión atractiva y a largo plazo, así como a una mayor protección para los inversores”, dijeron desde la firma.

Por su parte, Gary Nagle, CEO de Glencore, afirmó: “El presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país. La presentación de hoy constituye un paso significativo hacia el desarrollo de El Pachón y Agua Rica. Además, refuerza nuestro compromiso de larga data con Argentina, país en el que hemos sido un orgulloso inversor durante más de dos décadas”.

Noticia en desarrollo