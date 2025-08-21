Economía

El Gobierno aprobó el plan de acción de Aerolíneas Argentinas y estima una ganancia operativa en el año de $59.000 millones

Con el cambio de gestión, la línea aérea hizo varios recortes y rediseñó estrategias para eliminar el déficit que acarreaba desde su estatización

Guardar
Los ingresos de operación se
Los ingresos de operación se estiman en $2.524 billones

Luego de un fuerte proceso de reestructuración y recorte de gastos, de cara a su privatización, Aerolíneas Argentinas proyecta un superávit operativo superior a $59.124 millones. Asimismo, la empresa presentó su plan de acción en materia de inversiones, rentabilidad y estrategia comercial.

A través de la Resolución 1205/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el presupuesto de la aerolínea de bandera. Dada la demora, a esta altura del año, en la empresa calculan que los resultados podrían ser aún mejores.

Los ingresos de operación se estiman en $2.524 billones, mientras que los gastos de operación se fijaron $2.465 billones. Como consecuencia, se aprobó un Resultado Operativo (Ganancia de Operación) $59.124 millones.

Se aprobó un Resultado Operativo
Se aprobó un Resultado Operativo (Ganancia de Operación) $59.124 millones. REUTERS/Agustin Marcarian

Los recursos de capital se calculan en $98.541 millones y los gastos de capital se fijaron $95.118 millones. Como resultado,se estimó para el ejercicio 2025 un Resultado Financiero (Superávit) de $35.618 millones.

Cabe destacar que en 2024 registró un superávit de USD 20,2 millones en el resultado operativo, siendo el primer saldo positivo desde su estatización en 2008.

En cuanto al contexto plan de acción, la resolución señala: “El escenario para el año 2025 muestra un crecimiento tanto del tráfico doméstico y como del tráfico internacional, encontrándose la compañía en una situación más competitiva por diferentes iniciativas llevadas a cabo en el año precedente”.

Además, indicaron que las acciones principales orientadas a mejorar la rentabilidad se concentran en los siguientes pilares: plan de flota, mejora en las productividades de sus recursos, reducción de costos, incremento de su operación y diseño inteligente de sus redes.

Respecto a la actividad, afirmaron: “La demanda muestra un incremento en Pasajeros Remunerados Transportados con un mejor Factor de Ocupación. En el negocio de cargas se proyecta un incremento significativo en las toneladas transportadas”.

Vale mencionar en este sentido que Aerolíneas, con una oferta ampliada con más de 330 vuelos diarios, cerró la temporada invernal transportando 1.262.000 pasajeros en toda su red de vuelos. De ese total, 965.000 pasajeros viajaron dentro del país y 298.000 lo hicieron a destinos regionales e internacionales. De esta manera, igualan la performance realizada durante la temporada 2024.

Aerolíneas cerró la temporada invernal
Aerolíneas cerró la temporada invernal transportando 1.262.000 pasajeros en toda su red de vuelos

En ese marco, desde la línea aérea habían apuntado: “En línea con sus políticas de productividad y eficiencia operativa, la compañía ajustó la oferta de asientos para alinearla con las proyecciones del período. Esta estrategia permitió sostener la cantidad de pasajeros transportados de manera más eficiente, logrando mejores índices de ocupación, especialmente en los destinos vacacionales”.

Sobre la estrategia comercial, “se diseña una Red de destinos fortaleciendo las conexiones entre las diferentes ciudades del país y su conexión con el mundo, generando una red más inteligente con mayores niveles de eficiencia. El posicionamiento en el mercado consiste en defender los valores de la empresa, destacándose el nivel de excelencia en su servicio, el grado de cumplimiento y puntualidad de los vuelos”.

Luego de eliminar rutas no rentables, la compañía se está concentrando en reforzar su operación en vuelos a los destinos más demandados, que en vacaciones de invierno fueron: Bariloche, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Ushuaia, Iguazú, Salta, San Pablo, Río de Janeiro, Tucumán y Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, la mayor parte de inversiones de la empresa se corresponden al mantenimiento de motores de la flota necesario para mantener disponible la flota corporativa, como así también para mantener el valor de capital. También existen inversiones para mejorar los espacios operativos y la competitividad de la compañía.

En cantidad de empleados, “se considera una dotación levemente inferior al cierre del año 2024 luego del plan de retiros ejecutado en ese año, logrando así una mayor eficiencia con el incremento de actividad proyectado”.

Más en detalle, en los 19 meses que lleva la nueva gestión Aerolíneas Argentinas recortó 1.734 puestos de trabajo (de 11.617 a 9.883), según datos difundidos por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Temas Relacionados

aerolíneas argentinasúltimas noticiasresultado operativosuperávitlíneas aéreasvuelos

Últimas Noticias

Caputo habló sobre el rechazo de Diputados al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

El ministro de Economía expuso ante el Council of the Americas y aseguró que el Gobierno “no se va a mover un ápice” del sendero fiscal. “Esto se va a ratificar en las urnas”, anticipó

Caputo habló sobre el rechazo

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.315 para la venta. El dólar mayorista rompió una serie bajista de 13 ruedas consecutivas

Dólar hoy: a cuánto se

Los bancos brasileños bajo presión: la sombra de una ley estadounidense e incumplimientos récord sacuden el mercado

Las acciones de las principales entidades financieras del pais sudamericano perdieron miles de millones de dólares en capitalización bursátil esta semana

Los bancos brasileños bajo presión:

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “La posición de los legisladores es un asquito”

El dirigente empresarial habló en la apertura del Council de las Américas. Apoyó al Gobierno y criticó la reacción de la oposición frente a los vetos de Milei que se discuten en el Congreso

Mario Grinman, presidente de la

Un reactor gigante de IMPSA quedó varado en Mendoza porque los puentes no soportan su peso

El cruce de puentes en la RN 7 y una ruta provincial frenó el operativo de transporte de la pieza, que requiere apuntalamiento especial para continuar su trayecto hacia Luján de Cuyo. Esta mañana se intenta reanudar su traslado

Un reactor gigante de IMPSA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de budín de naranja

Receta de budín de naranja sin manteca ni harina, rápida y fácil

El INCAA modificó condiciones para que las películas accedan a subsidios

La boca como espejo del corazón: comprueban la relación entre la gingivitis y la aterosclerosis

Habló una mujer embarazada que terminó internada por comer las milanesas con papel higiénico en Santiago del Estero

Villarruel viajará a Chubut para participar del aniversario de una localidad donde vivió

INFOBAE AMÉRICA
“Jelly ice”, el innovador hielo

“Jelly ice”, el innovador hielo gelatinoso que conserva alimentos sin humedad extra ni contaminantes

Las drogas sexuales “naturales” representan un riesgo creciente para la salud en África Occidental

Ai Weiwei lleva su arte a Ucrania y desafía la guerra con una instalación inspirada en Leonardo Da Vinci

El español Gonzalo García buscará darle el sabor “de la escuela cubana y latina” al Miami City Ballet

Gabriel Boric envió a su ministro del Interior a Buenos Aires tras los incidentes en el partido entre Independiente y la U de Chile

TELESHOW
Los días de calma, caminatas

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba

Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

Zaira Nara habló de su foto viral con Nicolás Furtado y sorprendió al revelar su vínculo con Facundo Pieres

Emilia Mernes explicó por qué no quiso responder preguntas sobre política: “A veces me subestiman”

La China Suárez recibió un especial regalo en Estambul: qué significa y la coincidencia con Wanda Nara