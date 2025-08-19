Economía

JP Morgan espera que el Gobierno llegue a las elecciones con la inflación en baja

El gigante de Wall Street consideró que las recientes medidas mantendrán los precios a raya. El banco ajustó su proyección para la variación de precios minoristas de agosto

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Guardar
El pronóstico del gigante de
El pronóstico del gigante de Wall Street implica un panorama favorable en materia de precios para el Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones (REUTERS)

JP Morgan proyectó en su último informe sobre la Argentina que la inflación de agosto acelerará al 2,1% mensual por un leve impacto del salto del dólar sobre el final del mes anterior. Sin embargo, el banco estadounidense prevé que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec retomará su tendencia descendente a partir de septiembre y se mantendrá así hasta que termine el año.

El pronóstico del gigante de Wall Street implica un panorama favorable en materia de precios para el Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires y las intermedias nacionales de octubre. El Banco Central y el Ministerio de Economía impulsaron en las últimas semanas con el objetivo de sacar pesos de circulación, mantener el tipo de cambio a raya y la inflación bajo control.

La previsión principal del reporte de JP Morgan indicó lo siguiente: “Revisamos nuestra estimación para el IPC de agosto ligeramente al alza, hasta 2,1% mensual, y esperamos que la inflación retome una trayectoria descendente en septiembre, proyectando un IPC general de 26,8% interanual en diciembre de 2025”.

infografia

Según documento, el índice de precios al consumidor correspondiente a julio alcanzó 1,9% mensual, superando levemente tanto sus propias estimaciones como las del consenso del mercado. Este resultado obedeció en parte a la depreciación real promedio de 7,5% del peso frente al dólar durante el mes, aunque la mayor presión cambiaria se concentró en los últimos días de julio. El trabajo subrayó que, a pesar de ese movimiento, el dato de inflación mensual se mantuvo por debajo del promedio de 2,4% registrado hasta junio.

En términos de estructura interna del índice, la inflación núcleo descendió hasta 1,5% mensual, mientras que la medición preferida de JP Morgan —que excluye los alimentos— descendió a 1,6%, ratificando la moderación de la inflación subyacente. El informe interpretó que el éxito de la evolución del marco de la fase del programa económico implementada desde abril aparece reflejado en el debilitamiento de los incrementos de precios de bienes básicos.

De acuerdo con la estimación de JP Morgan, los precios de bienes núcleo bajaron a 1,7% mensual, desde un promedio de 2,3% en el segundo trimestre de 2025. En servicios, menos expuestos a los movimientos del tipo de cambio y más sensibles a salarios y actividad, la suba se ubicó en 3,4 por ciento.

JP Morgan prevé que la
JP Morgan prevé que la inflación núcleo de bienes retome el sendero descendente desde septiembre (REUTERS)

La evolución del índice de alimentos constituye uno de los focos del análisis para JP Morgan en agosto. Los datos de alta frecuencia de las primeras dos semanas del mes muestran una suba semanal del 0,6% en alimentos, un leve incremento en comparación con el promedio semanal de 0,3% observado en julio. Si esta tendencia permaneciera durante el resto del mes, la proyección del banco es de un IPC general entre 2% y 2,2% en agosto, por lo que ajustó su previsión puntual a 2,1 por ciento. Las cifras exhiben que el traspaso de la devaluación a precios resultó más acotado que en episodios previos, fenómeno que la entidad relaciona tanto con la competencia derivada de la eliminación de restricciones a las importaciones como con una política monetaria y fiscal restrictiva.

Nos mantenemos optimistas respecto a que el passthrough de la reciente depreciación cambiaria será sustancialmente menor al promedio de los últimos quince años. En los siete episodios previos de devaluación, el traspaso promedio a la inflación fue de 52,7% en tres meses y de 70,8% a los seis meses”, sostiene el documento de JP Morgan. En este contexto, la firma recalca la necesidad de monitorear el resto de los datos de alta frecuencia de agosto para confirmar si la proyección se ajusta o exige modificaciones antes del cierre mensual.

La política monetaria restrictiva y
La política monetaria restrictiva y la competencia importadora restringen el traslado total de la devaluación a precios (REUTERS)

El informe también revisa el impacto que tuvo la política de administración de liquidez y deuda en pesos, con énfasis en los vencimientos de corto plazo y la cautela de los bancos ante la volatilidad de tasas. Destaca que en las última licitación el Tesoro consiguió una tasa de renovación del 61% sobre vencimientos que totalizaban 15 billones de pesos. El remanente de 6 billones no renovados forzó el anuncio de una subasta fuera de calendario para retirar excesos de liquidez, incrementando los encajes remunerados al 50 por ciento.

Esta medida buscó contener la oferta monetaria y mantener bajo control tanto la cotización del dólar como el índice de precios, en la víspera de la campaña legislativa. JP Morgan afirmó que esta estrategia tendrá un costo en forma de tasas elevadas y volátiles para instrumentos de corto plazo.

La entidad financiera puntualizó que la leve aceleración de la inflación durante julio respondió principalmente a aumentos estacionales, distribuidos en un alza de 4,1% en precios estacionales —explicada por frutas y verduras, tras una caída del mes previo— y un avance de 4,8% en recreación por las vacaciones de invierno. Los precios regulados subieron 2,3%, empujados por servicios médicos prepagos, transporte y combustibles.

De acuerdo al marco proyectado por JP Morgan, la moderación de los precios puede continuar en el corto plazo si las presiones cambiarias se alivian, lo que corresponde con una reanudación de la senda descendente desde septiembre. El trabajo incluyó como riesgo a monitorear los efectos futuros de la política tarifaria y la sensibilidad de los precios a shocks externos. Sin embargo, la firma detectó que la combinación de mayor competencia importadora y persistencia en el manejo contractivo de lo fiscal y monetario proporcionó un límite a la magnitud del traspaso a precios, al menos en los registros inmediatos.

Temas Relacionados

JP MorganInflaciónJavier MileiLuis CaputoPreciosArgentinaDólarTasas de interésÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gobierno porteño ya permite pagar con criptomonedas impuestos como ABL, patentes, licencias de conducir y multas

Entre la medidas que anunció Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, están la actualización del nomenclador de actividades económicas y base imponible diferencial para la compraventa de criptoactivos

El gobierno porteño ya permite

Cuánto debió destinar un hogar del AMBA para pagar los servicios públicos de agosto

La canasta se redujo frente al mes anterior por una baja del consumo, lo cual compensó la suba de las tarifas

Cuánto debió destinar un hogar

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.315 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.340 por unidad

Dólar hoy: a cuánto se

Rematan casi 50 autos desde $3,3 millones, entre modelos históricos y actuales

Un catálogo digital reúne vehículos de distintas marcas, años y condiciones con precios mínimos que van desde $3,3 millones hasta $20 millones

Rematan casi 50 autos desde

El Gobierno liberó la circulación de camiones bitrenes

La Resolución 1196/2025 dispuso la libre circulación de vehículos de gran porte en la red vial nacional, con excepciones específicas en curvas y puentes

El Gobierno liberó la circulación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: así fue el velorio

Video: así fue el velorio tumbero del motochorro que murió baleado por el policía al que quiso robar en La Matanza

¿Para qué sirve la parte azul de la goma de borrar?

El gobierno porteño ya permite pagar con criptomonedas impuestos como ABL, patentes, licencias de conducir y multas

Cuánto debió destinar un hogar del AMBA para pagar los servicios públicos de agosto

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
El emocionante regreso de Daniel

El emocionante regreso de Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo conmueve al mundo de la música clásica

La OEA advierte que “la desconfianza y la incertidumbre marcaron las elecciones” en Bolivia

“Solo esperan poder volver a usar sus teléfonos”: 12 docentes hablan sobre los cambios en las escuelas

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

Misterio en Uruguay por la muerte de un ex juez: sus restos aparecieron en una macabra escena

TELESHOW
Gimena Accardi enfrentó los rumores

Gimena Accardi enfrentó los rumores que la vinculan con Andrés Gil: “Necesito frenar esto”

Laura Laprida fue mamá de Otto, el nieto número 20 de las Trillizas de Oro: “Bienvenido al clan”

Quién es Andrés Gil, el presunto tercero en discordia entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La reacción de Evangelina Anderson al aire en medio de las declaraciones de la supuesta amante de Martín Demichelis

Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: “Me mandé una cagada”