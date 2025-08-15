Economía

Día no laborable: cómo es la operatoria de los bancos, la Bolsa y la actividad financiera

El viernes 15 de agosto es un día no laborable en todo el país, pero no es feriado. Qué cambia en el funcionamiento de bancos, cajeros, pagos digitales y comercios

Los cajeros automáticos y "home banking" operan normalmente.

Este viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos y por esa razón muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días y tomarse un descanso como si fuera un feriado convencional. En ese sentido, si algún ciudadano planeó tomarse este día para realizar trámites bancarios, no podrá hacerlo porque las sucursales y entidades financieras permanecerán cerradas.

En tanto, tampoco hay operatoria cambiaria ni bursátil a nivel local. En este aspecto la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las plataforma A3 Mercados no funcionan durante la rueda, aunque sí hay actividad normal en los mercados del exterior, donde también cotizan acciones y bonos argentinos.

El Banco Central anunció en su calendario de feriados bancarios de este año que el 15 de agosto está en la lista de los mismos a los que adhiere su personal. De esta manera, no operan las sucursales bancarias y no se pueden realizar trámites presenciales. Tampoco hay atención al cliente en las distintas entidades bancarias durante esa jornada.

Vale recordar que la Comunicación C 99321, emitida por la autoridad monetaria el 19 de diciembre de 2024, es la que precisa los feriados bancarios para el año 2025, lo que implica que no se podrán realizar trámites presenciales ni habrá atención al cliente en las sucursales bancarias durante este día.

En un día no laborable, la decisión de trabajar o no queda a criterio del empleador, y si se trabaja, el salario es el simple

Hay que subrayar que los cajeros automáticos funcionarán normalmente para extracciones y consultas de saldo y cambios de claves, aunque no serán recargados durante la jornada, por lo que se recomienda prever con anticipación la necesidad de provisión de billetes físicos. Asimismo, las herramientas digitales, como home banking, las App móviles, billeteras virtuales y el uso de tarjetas de débito y crédito están disponibles para compras y pagos.

El Gobierno Nacional estableció que el viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos ya que el feriado del 17, en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín cae domingo. La ley 27.399 permite al Ejecutivo establecer hasta tres días no laborables al año con el objetivo de potenciar el movimiento turístico, esto es posible siempre que no coincidan lunes o viernes.

La diferencia con un feriado común radica en que en el día no laborable el empleador decide si se trabaja o no y, en caso de que sí disponga que se trabaje en la fecha, los empleados lo hacen por su salario normal, sin pago adicional.

De todos modos, los usuarios del sistema financiero cuentan con alternativas para realizar operaciones durante este día no laborable. Los cajeros automáticos siguen en funcionamiento para extracciones de efectivo y consultas. Las herramientas de banca digital también estarán operativas. Los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles de sus respectivos bancos para realizar una amplia gama de transacciones, como consultas de saldos y movimientos, pago de servicios y transferencias de dinero.

En tanto, los sistemas de pagos digitales, como las billeteras virtuales, y el uso de tarjetas de débito y crédito también estarán disponibles sin interrupciones para realizar compras y pagos.

Por otra parte, hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que sumarán el lunes 18 de agosto un día feriado más por su calendario local, en coincidencia de celebraciones patronales y aniversarios que impulsan el turismo local y la actividad comercial, tal el caso de dos distritos de la provincia de Buenos Aires: General Rivas, en el partido de Suipacha, y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor.

