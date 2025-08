YPF cerró la compra de dos codiciados yacimientos petroleros de la francesa Total en Vaca Muerta

La operación será oficializada en las próximas horas

YPF cerró este martes la compra de las acciones de la francesa Total en los yacimientos petroleros La Escalonada y Rincón de la Ceniza, áreas ubicadas en la región norte de Vaca Muerta y que mantienen buenas perspectivas para la explotación no convencional en los próximos años. La operación será informada al mercado este miércoles seis de agosto.

El deal se finiquitó en las últimas horas, según pudo confirmar Infobae con fuentes privadas que prefirieron mantener en reserva su identidad porque el acuerdo es confidencial. La petrolera argentina de mayoría estatal publicará mañana un Hecho Relevante en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y lo mismo hará la casa matriz de Total en Francia ante sus inversores. Las fuentes no dieron precisiones sobre el monto, pero se estima es cercano a los USD 1.000 millones.

YPF y Total declinaron a realizar comentarios ante la consulta de Infobae.

Patrick Pouyanné, CEO de Total Energies (REUTERS)

“Les informé que hemos aprobado al comité ejecutivo y recibido algunas ofertas vinculantes de otros activos, en particular, nuestra propia licencia de petróleo no convencional en Argentina, con una buena oferta, y otros dos activos que no puedo revelar porque aún no se han hecho públicos, pero que se harán públicos. Así que estamos dentro de los USD 1.000 millones de dólares”, había dicho hace dos semanas hace menos de dos semanas el CEO global de Total Energies Patrick Pouyanné durante un llamado con inversionistas.

El CEO de la petrolera francesa había anticipado en marzo que esperaba un precio adecuado para vender activos en el país. Los activos en cuestión son las concesiones de La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicadas al norte de Neuquén y con un gran potencial. Total posee el 45% de las áreas, Shell el otro 45% y el 10% restante pertenece a la petrolera provincial GyP. Infobae había anticipado en exclusiva que YPF era la empresa que había realizado la mejor oferta frente a otros interesados, como el caso de Vista.

Las áreas en cuestión son cercanas a algunas en las que Exxon Mobil vendió a finales del año pasado su participación a Pluspetrol, en una operación que superó los USD 1.700 millones. Algunas de las interesadas que se quedaron con las ganas en esa oportunidad son los que buscan ahora quedarse con activos de Total en esa región. El banco Jefferies estuvo a cargo en ambos procesos.

Milei recibió a finales del 2024 a Pouyanné en Casa Rosada

Total Austral (subsidiaria argentina) cuenta con la trayectoria más extensa dentro del sector hidrocarburífero argentino. La empresa europea ocupa el segundo lugar como productor de gas en el país, con actividades offshore en la cuenca Austral y desarrollos de gas no convencional en Aguada Pichana Este, en Neuquén. Recientemente encabezó una inversión superior a USD 700 millones para el desarrollo de Fénix, un proyecto offshore ubicado en el sur del país, e invirtió cerca de USD 200 millones en iniciativas de eficiencia y electrificación en Neuquén, provincia donde produce gas desde hace más de treinta años. Los activos en la cuenca Austral y otros de la cuenca Neuquina no están a la venta.

El flujo neto de inversión extranjera directa (IED) -ingresos y egresos- presentó en lo que va del año un saldo neto negativo de USD 1.679 millones y de finalizar el 2025 así, sería el peor dato desde que hay registro, según datos del Banco Central. El antecedente más bajo fue 2024, con un neto positivo de USD 89 millones. Las operaciones quedan cada vez más concentradas en jugadores locales como en el caso de la venta de los activos de Exxon a Pluspetrol o la reciente operación entre la malasia Petronas y Vista.

El presidente Javier Milei tiene el desafío de atraer empresas que estén dispuesta a invertir en la economía real. Es por eso que el Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el que ya fueron aprobados seis proyectos con una inversión de USD 12.800 millones, según cifras que manejan los funcionarios del área económica, con las iniciativas más grandes en Vaca Muerta.