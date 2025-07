Mientras analiza vender activos en Vaca Muerta, la francesa Total anunció la designación de un nuevo CEO en la Argentina

Sergio Martín Mengoni, nuevo CEO de Total

Total Austral, filial de la petrolera francesa en la Argentina, anunció el nombramiento de Sergio Martín Mengoni como nuevo Director General y Country Chair en el país, en reemplazo de Catherine Remy, quien pasará a integrar el Comité Ejecutivo en la Casa Matriz. El cambio se da en paralelo a la búsqueda de la empresa por desprenderse de activos en Vaca Muerta.

“Seguiremos consolidando nuestra posición como principal productor privado de gas del país, reafirmando así el compromiso firme que sostenemos con el desarrollo de la industria energética nacional, un compromiso que cultivamos desde hace más de 45 años”, dijo Mengoni a través de un comunicado.

El regreso de Mengoni a Argentina se produce tras su paso por la Dirección General de TotalEnergies en Bolivia, cargo que ocupó desde octubre de 2023. Su trayectoria de 27 años en la compañía abarca responsabilidades en América, Europa y África, donde lideró operaciones complejas y negoció acuerdos estratégicos. Entre sus funciones más recientes, se destaca la gestión de la filial venezolana y la vicepresidencia de Adquisiciones y Fusiones en Francia, donde encabezó negociaciones clave para el grupo, de acuerdo con la información difundida por la filial argentina.

Catherine Remy dejará de ser la CEO en la Argentina y ocupará el Comité Ejecutivo de la Casa Matriz

La designación de Mengoni responde a la estrategia de TotalEnergies de fortalecer su liderazgo en la transición energética y consolidar su posición como referente en la exportación de gas en la región. El ejecutivo, formado como Contador Público en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y con un posgrado en Economía del Petróleo y Gas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), suma una sólida experiencia en finanzas corporativas y estratégicas. Además, su paso por el Institut des Hautes Études de l’Entreprise en Francia (IHEE) le permitió ampliar su perspectiva internacional y profundizar su visión estratégica en el sector energético.

En su nuevo rol, Mengoni tendrá la responsabilidad de impulsar la ambición global de la compañía: “producir más energía, con menos emisiones, siempre de manera más sostenible”, según el comunicado de Total Austral. La filial argentina, con unos 1.100 colaboradores y operaciones en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego, representa el 25 % de la producción nacional de gas, lo que la posiciona como la principal operadora privada del país. Además de su actividad en hidrocarburos, la empresa participa en el desarrollo de energías renovables mediante plantas eólicas y solares, y en la comercialización de gas natural y lubricantes.

TotalEnergies, con presencia en 130 países y más de 100.000 empleados en todo el mundo, mantiene operaciones en Argentina desde 1978 a través de Total Austral.

La petrolera francesa Total Energies recibió ofertas vinculantes por su licencia de petróleo no convencional en la Argentina y dos áreas con mucho potencial en el norte de Vaca Muerta, lo que podría representar una desinversión de USD 1.000 millones en el país durante el segundo semestre, dijo la semana pasada el CEO de la empresa Patrick Pouyanné durante un llamado con inversionistas.

El presidente Javier Milei tiene el desafío de atraer empresas que estén dispuesta a invertir en la economía real

Si bien el deal todavía no está cerrado, una de las ofertas más importantes por los yacimientos de shale oil fue realizada por YPF y hubo al menos otras dos interesadas, Vista Energy y Tecpetrol, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento del asunto que prefirieron no revelar su identidad porque la operación es confidencial.

“Les informé que hemos aprobado al comité ejecutivo y recibido algunas ofertas vinculantes de otros activos, en particular, nuestra propia licencia de petróleo no convencional en Argentina, con una buena oferta, y otros dos activos que no puedo revelar porque aún no se han hecho públicos, pero que se harán públicos. Así que estamos dentro de los USD 1.000 millones de dólares”, dijo Pouyanné en la presentación de resultados del primer semestre.

El CEO de la petrolera francesa había anticipado en marzo que esperaba un precio adecuado para vender activos en el país. Los activos en cuestión son las concesiones de La Escalonada y Rincón de la Ceniza, ubicadas al norte de Neuquén y con un gran potencial. Total posee el 45% de las áreas, Shell el otro 45% y el 10% restante pertenece a la petrolera provincial GyP.