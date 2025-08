Chile aspira a superar su último récord de exportaciones de USD 100.000 millones: ¿Cómo lo está logrando?

Durante la primera mitad del 2025, las exportaciones de bienes en Chile alcanzaron los USD 52.817 millones (Foto: Shutterstock)

Chile atraviesa un momento histórico en materia de exportaciones, superando en 2024, por primera vez desde que existen registros, los USD 100.000 millones. El récord abarca ventas de cobre, alimentos y una llamativa variedad de productos como frutos secos, pisco, salmón, trucha y zarzaparrillas, entre muchos otros.

¿Fundamentos? El apetito empresarial por captar nuevos mercados, récord de acuerdos comerciales internacionales, el acompañamiento del sector público en la creación de puentes de intercambio y un enfoque destinado a proveer alimentos y materias primas de alta calidad.

En 2009, el país dio un salto en sus exportaciones, pasando de los USD 55.624 millones a los USD 71.422 millones. El cobre ha continuado siendo el principal producto de exportación y es la base del ingreso contante de dólares con exportaciones por más USD 50.000 en 2024. Pero el sector alimento disparó sus cifras y hoy la acuicultura y la fruta fresca suman entre ambas alrededor de USD 15.000 millones. Mientras tanto, los envíos de la minería llegaron en los primeros 6 meses del 2025 a los USD 29.665 millones, un 8,3% más en comparación con igual período de 2024.

Este avance atraviesa los gobiernos de turno y sus visiones partidarias. Aunque el presidente Gabriel Boric ha sido cuestionado por sus enfrentamientos con la clase empresarial, los números durante su administración continuaron la dinámica alcista.

Durante la primera mitad del 2025, las exportaciones de bienes alcanzaron los USD 52.817 millones, una suba del 6,7% frente a igual periodo del 2024, de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Las cifras de la primera mitad del año del comercio exterior chileno permiten proyectar que se podrían repetir o superar las estadísticas exhibidas en 2024, indican fuentes sectoriales.

Apetito empresario: vendiendo de todo a todo el mundo

El apetito de sus empresarios por conquistar nuevos mercados ha sido una característica de la cultura de negocios del país. Por caso, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció con bombos y platillos que el limón chileno llegará al poderoso mercado del Sudeste Asiático luego del cierre de las negociaciones fitosanitarias entre representantes del país y de Indonesia. Con esto Chile tiene la oportunidad de alcanzar a una población que ronda los 280 millones de habitantes.

Las exportaciones de limones tuvieron una significativa alza en 2024 pasando de USD 65 millones a USD 87 millones, se informó. Un crecimiento del 34 por ciento.

En junio pasado, más de un centenar de empresarios trasandinos dedicados a los agroalimentos participaron del “Webinar de Mercado: India, oportunidades para fruta fresca, seca y deshidratada”, organizado por ProChile Valparaíso, Corfo y el Programa Transforma de Fruticultura Sustentable (Perfruts). La clara intención es explorar un mercado con 1.400 millones de consumidores potenciales.

Chile alcanza un récord histórico en exportación de frutas frescas

Este mismo año, cinco pequeños productores pesqueros de la Región de Atacama concretaron su primera exportación al mercado japonés. El 2024, las exportaciones de pisco rondaron los USD 5,4 millones y llegaron a 43 mercados. Los principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Reino Unido.

“Efectivamente, Chile llegó a construir USD 100.000 millones en exportaciones, pero todo eso se gestó hace 20 años y hace 15 años y hoy día es fruto de esto, pero también hay que pensar que en materia de cobre seguimos pegados en los 5 millones de toneladas. En materia agrícola, si no fuera por la cereza, no habría desarrollo y crecimiento en las exportaciones frutícolas; en la salmonicultura hoy día está totalmente estancada porque no hay nuevos permisos, no hay nuevas inversiones y eso que Chile tiene normativas que son mucho más exigentes que las noruegas”, indicó Juan Suti, fundador y Presidente de Empresas Sutil y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en Chile a este medio.

“En materia forestal también hay un impedimento fruto de los problemas que existen en la Araucanía, la inestabilidad y las leyes que no protegen la inversión. Entonces, al final, yo creo que los países finalmente se desarrollan cuando vienen los colaterales de las industrias que se dedican al desarrollo de productos”, agrega.

Las exportaciones suben, la pobreza baja

La aparición de nuevas oportunidades laborales en empresas exportadoras perfiló el crecimiento económico y la reducción de los índices de pobreza. Entre 1990 y 2003, la economía chilena avanzó a un ritmo del 5,5 %, según datos históricos. En este período de 13 años, la pobreza pasó del 40 al 18,8 por ciento. El país logró superar los vaivenes del mercado y soportó escenarios duros como la crisis asiática. En 2024, la pobreza disminuyó a un mínimo desde que se tienen registros (1990) con un 6,5 %, según la Encuesta Casen.

A fines del 2003 la pobreza retrocede a un 18,8 %, lo que corresponde a unas 2.907.700 personas. Un 4,7 % son indigentes (728.100 personas) y 14,1 % son pobres no indigentes (2.179.600), de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2003.

Volviendo a 2025. Durante la primera mitad del año, los embarques de frutas frescas al extranjero se tradujeron en USD 5.614 millones, un incremento de 2,3 % con respecto a igual período del 2024. Entre las frutas que se venden destacan las cerezas USD 2.925 millones (2024), que captaron el mercado chino, paltas, nectarines, ciruelas, manzanas, zarzaparrillas, limones, kiwis, granadas, naranjas, cranberries, plumcots, caquis y melones.

Un registro de archivo del puerto de la ciudad de Valparaíso (Chile). (EFE/Alberto Valdés)

“En el actual escenario internacional, el desafío es mantener este dinamismo. Por lo que como Gobierno seguiremos trabajando para identificar nuevas oportunidades para nuestro sector exportador, generando nuevos acuerdos, reduciendo barreras no arancelarias y desarrollando una activa agenda de promoción internacional, a través de ProChile, en los principales mercados del mundo. De esta forma, seguiremos diversificando nuestras relaciones económico-comerciales, lo que nos permitirá enfrenta de mejor forma los desafíos actuales y futuros”, señaló la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Los frutos secos representaron en 2025 embarques por USD 321 millones, anotando un alza de 75% frente al primer semestre de 2024, informó Subrei.Por su lado, la industria de los alimentos logró retornos por USD 6.844 millones (+9,2%). “Este crecimiento se sustenta en las exportaciones de salmones y truchas congeladas, filetes de jibia congelados, jurel congelado, carne de ave congelada, mejillones, frambuesas congeladas, arándanos congelados, jugo de manzana, leche en polvo, cerezas congeladas, pasas, moras congeladas, frutillas congeladas, leche condensada, alimentos para lactantes, centolla congelada, jugo de uva, espárragos congelados, mantequillas, quesos y ciruelas deshidratadas, por solo mencionar algunos”, indica el reporte sectorial.

La manufactura forestal exportó por otros USD 3.107 millones, anotando un crecimiento de 3,4% frente a los seis primeros meses de 2024. Chile vendió celulosa blanqueada y semiblanqueda de eucaliptus y de coníferas, perfiles y molduras, tableros laminados, tableros de fibra, madera aserrada, camas de madera, bolsas de papel, etiquetas autoadhesivas, muebles de madera y cajas de cartón corrugado, entre otros productos del sector, se informa.

La industria metalmecánica y maquinarias sumó embarques por USD 1.692 millones, superando en 8,5% las cifras del período enero-junio de 2024. Mientras que las exportaciones de vinos embotellados significaron USD 622 millones, anotando un alza de 2,2%, frente a los seis primeros meses de 2024. En total el año pasado se exportó por USD $747 millones.

El país exportó otros USD 1.572 millones del sector servicios. Se destacan los servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas y de asesoría en gestión de marketing, promoción y oferta de paquetes turísticos, filmación de películas mediante técnicas de animación, procesamiento de datos, entre otros.

Líder mundial en 24 productos

También, en 2024, Chile se posicionó como el mayor exportador mundial de 24 productos, de acuerdo a la Subrei. Entre los bienes más exportados figuran cobre, cerezas frescas, carbonato de litio, minerales de molibdeno tostados, yodo y filetes congelados de salmones.

De esta manera, el intercambio comercial de bienes del país totalizó USD 184.318 millones en 2024, un 2,5% por arriba (+USD 4.451 millones) respecto de 2023. Las importaciones alcanzaron los USD 84.155 millones y exportaciones de bienes escalaron a los USD 100.163 millones.

El registro histórico de la balanza comercial del país arrojó un saldo favorable de USD 22.138 millones, se informó.

Trabajadores portuarios revisan un cargamento de cobre que será exportado a Asia, en el puerto de Valparaíso, al noroeste de Santiago (Archivo: REUTERS/Rodrigo Garrido)

Un total de 8.567 empresas chilenas concretaron exportaciones en 2024, se trata del número más alto desde que se establecieron registros detallados de comercio internacional. Estas empresas generaron 1.167.527 puestos de trabajo directos y formales, lo que equivale al 12% de los empleos del país.

El 95,9% de las exportaciones de Chile estuvieron dirigidas a destinos con los cuales el país ha suscrito acuerdos-económicos comerciales, entre los que destacan China, Estados Unidos, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), la Unión Europea, Japón y el Mercosur.

Chile tiene firmados 33 acuerdos comerciales internacionales, de estos 26 se encuentran en vigor.

En 2019, el fallecido expresidente Sebastián Piñera había llegado a anunciar que su país marcaba otro récord en esta materia. “Hoy somos un país abierto e integrado al mundo y tenemos la mayor red de acuerdos comerciales en todo el mundo”, indicó en su Cuenta Pública de 2019.

Esa dirección aún continúa.